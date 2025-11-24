Sanrio characters 6大角色登陸海洋公園 6大焦點/20個主題互動遊戲/布甸狗30週年慶祝派對

海洋公園有新角色加入？原來是6大人氣Sanrio characters將會降臨海洋公園，在12月13日至2026年8月23日期間打造「蔚藍海洋之旅」，帶領粉絲投入冬日海洋之旅。活動設6大焦點，粉絲為最愛角色打扮一番，並且暢玩全園20個角色主題互動遊戲。Pompompurin（布甸狗）即將迎來30歲生日，粉絲更可參與她的生日慶典，慶祝重要時刻！

6大角色登陸海洋公園 Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、My Melody、Kuromi、Pompompurin（布甸狗）及 Hangyodon（水怪）限時齊集海洋公園！踏入公園後，粉絲當然要先到海濱樂園廣場，為最愛的Sanrio角色揀選各種造型和裝備。緊接著，公園的海洋動物大使會帶領粉絲走過水底光影隧道，到達海底城鎮。他們可在海底城鎮內以彩虹珍珠貝，讓海底世界重現繽紛色彩。離開城鎮前，記得要Sanrio characters打卡留念。

6大Sanrio characters角色登陸海洋公園。（資料圖片）

新推探險卡盲包 暢玩20個角色主題互動遊戲 公園同步推出Sanrio characters遊園探險卡盲包。顧客入手盲包後，可以玩盡20個角色主題互動遊戲。聯乘活動當然少不了海洋探險造型Sanrio characters打卡位及見面會，粉絲記得mark實時間，與心愛角色見面！「海洋公園全年會籍」會員購買Sanrio characters 遊園探險卡盲包更可享額外折扣優惠。 My Melody/Kuromi/Pompompurin周年 慶祝活動 適逢My Melody與Kuromi分別出道50周年及20周年。公園在高峰樂園特設角色專屬Y2K風格扮靚空間。除了拍照打卡外，訪客亦可盡情在跳舞機上展示高超舞技。Pompompurin同時迎來30歲生日，海洋公園將於2026年初為角色舉辦秘密花園派對，布甸狗粉絲必到！ 即日起至 2025 年12月17日，香港居民專享「一票雙遊」優惠門票，成人票價港幣538元，小童票價港幣269元，限時優惠讓訪客只需一張門票即可自由選擇兩天入園暢玩。 立即訂飛：Klook｜KKday｜Trip.com