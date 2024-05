Sanrio｜Sanrio characters 期間限定店登陸元朗 2大主題區 Sanrio最喜愛角色投票/主題精品

MINNA NO TĀBŌ 40 週年主題區

為慶祝 MINNA NO TĀBŌ 40 週年紀念,店內更設有「MINNA NO TĀBŌ 40 週年主題區」,以農莊為主題,而 MINNA NO TĀBŌ 亦會換上牛仔布連身工人褲,以全新小農夫造型登場!主題區匯集過百款 MINNA NO TĀBŌ 商品,其中包括全新推出的牛仔布系列商品、另外更有多款聯乘系列及低至 7 折優惠的限定商品!除了可以享受購物之外,更設有MINNA NO TĀBŌ 拍照見面會,各位粉絲萬勿錯過!

見面會日期:2024 年 5 月 4 日(星期六)

見面會地點:元朗形點 I L1 主廣場

見面會時段(共 2 場):

第一場:下午 2 時至下午 2 時半

第二場:下午 3 時至下午 3 時半

活動名額: 80 個(每節 40 個)

YATA x Sanrio characters 期間限定店

地址:新界元朗形點 I L1 主廣場

日期:2024 年 4 月 30 日至 5 月 19 日

時間:11:00 – 21:00