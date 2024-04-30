Sanrio｜Sanrio characters 期間限定店登陸元朗 2大主題區 Sanrio最喜愛角色投票/主題精品

Sanrio粉絲注意！一年一度的 Sanrio 盛事，Sanrio character ranking 2024 最喜愛角色投票活動現已接受投票！今年以「Love & Thanks」為主題，是歷年來規模最大的投票活動，將會有 90位入選人氣角色競逐。踏入活動第 39 年，除了在門市或官方網站提供投票外，Sanrio更在元朗 YOHO MALL舉辦期間限定店，場內包括「Sanrio characterranking 商品限定區」、「打卡區」、「投票區」及「全新主題抽卡機專區」，大家一於到現場為喜愛的角色投票啦！

Sanrio今年推出了「Love & Thanks」一系列的主題紀念收藏卡，所有收藏卡都印有 39 周年 Sanrio character ranking 主題及 90 位候選角色的宣傳口號，主題抽卡機更會率先登陸 YOHO MALL 期間限定店！顧客可以HK$10 購買抽卡機代幣乙個，投放入卡機中抽出心儀角色紀念收藏卡，並可透過收藏卡了解每個候選角色個性特點及參選政綱。另外抽卡機中除了 90 款角色紀念收藏卡，更有 22 款限量版的燙金卡及別注版卡，粉絲必儲！活動期間凡於期間限定店單一消費滿$100，更可獲得「日本限量版珍藏卡」乙張，日本限量版珍藏卡同樣以各位候選人為設計，合共 90 款基本款和 10 張特別版，數量有限，送完即止！

MINNA NO TĀBŌ 40 週年主題區

為慶祝 MINNA NO TĀBŌ 40 週年紀念，店內更設有「MINNA NO TĀBŌ 40 週年主題區」，以農莊為主題，而 MINNA NO TĀBŌ 亦會換上牛仔布連身工人褲，以全新小農夫造型登場！主題區匯集過百款 MINNA NO TĀBŌ 商品，其中包括全新推出的牛仔布系列商品、另外更有多款聯乘系列及低至 7 折優惠的限定商品！除了可以享受購物之外，更設有MINNA NO TĀBŌ 拍照見面會，各位粉絲萬勿錯過！

見面會日期：2024 年 5 月 4 日（星期六）

見面會地點：元朗形點 I L1 主廣場

見面會時段（共 2 場）：

第一場：下午 2 時至下午 2 時半

第二場：下午 3 時至下午 3 時半

活動名額: 80 個（每節 40 個）

YATA x Sanrio characters 期間限定店

地址：新界元朗形點 I L1 主廣場

日期：2024 年 4 月 30 日至 5 月 19 日

時間：11:00 – 21:00