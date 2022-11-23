SeedSkate捷斯香港滑板 傳授技巧征服型爆滑板動作

作為香港最具規模的滑板學院，當然不得不提教練陣容。SeedSkate教練團隊擁有多年經驗，擁有香港滾軸運動總會註冊教練資格及業界認可「國際滑板認證計劃」(ISCP/SKATZ)資格，當中更有前香港滑板代表隊成員及不同國籍教練。其中一位是擁有豐富滑板技術教育經驗的教練Bryan Lau，他更分享了小朋友學習滑板的好處。

「SeedSkate捷斯香港滑板」正式登陸文青熱點——荃灣南豐紗廠。這兒有全港最大逾2萬呎的室內滑板場，是本港首個為不同程度滑板愛好者而設的室內滑板場，旨在促進學習及切磋，培育學籽成奧運滑板項目新星。 圖：鍾式明 文：袁雅婷

增強膽量及自信心

Bryan認為，孩子從小學習滑板，可以培養永不放棄的精神。玩滑板不會每一下都成功，都要面臨失敗和跌倒。從中教育孩童別輕言放棄，在哪裡跌下便從哪裡站起來的道理。

此外，滑板亦很考驗勇氣，下斜時需要很大膽量踩上滑板上衝下去。「如果孩子欠缺膽量，我就會耐心鼓勵，例如扶著他的手幫助，讓他慢慢建立自信及勇氣去完成花式。」

培養共同喜好 加強親子關係

在親子關係方面，小朋友與父母透過一起上親子班，教練既會教導怎樣玩滑板，亦會教授父母如何陪伴孩子訓練；即小朋友不止來到滑板場上課時才能練習，當外出遊玩時，家長都可以幫助小朋友訓練。當然有助加深親子關係，此外，相同的喜好令大家一起慢慢練習、玩耍，進一步促進關係。

養成永不言放棄精神

至於成長方面，Bryan Lau教練認為，滑板的花式是與小朋友一同成長，有些花式他們小時候未必夠力做到，透過不斷練習及待他們身體成長後，便有能力完成；在心理上，他們慢慢接納某些花式不可一蹴而就，而是需要長時間磨練、訓練，不輕言放棄才能成功。其實這種永不放棄的精神，不止適用於滑板上，亦可應用在學習方面，例如遇上問題不要氣餒，必須嘗試解決等。