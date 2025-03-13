SEN兒童不願看牙醫怎麼辦？ 兒童齒科牙醫親授4大睇牙秘訣

部分SEN兒童及家長因過往經歷對看牙醫帶有負面印象，甚至有家長用看牙醫恐嚇子女「再不聽話便帶你看牙醫」，將事情變為懲罰，加重SEN兒童對看牙醫的害怕擔憂感覺。林珮盈建議家長應先停止恐嚇性說話，避免讓子女認為看牙醫是對自己的責罰，扭轉他們對看牙醫的負面想法。

SEN 兒童睇牙秘訣｜預約診所人流疏落時段

SEN兒童對周遭環境及聲音敏感，較難適應人多及嘈雜的環境，情緒同時易被環境牽動。林珮盈提議，家長為子女預約時，不妨選擇診所人流疏落時段，例如是早上或午後，除了讓子女容易適應診所環境外，亦讓牙醫有更為充裕的時間，透過不同道具及方法讓病人循序漸進接受診治。她同時認為，家長應於預先裝備好小朋友的心態，如用孩童可理解的言語向小朋友講解的看牙程序，例如「稍後你會躺上一張魔術椅子，椅子會像電梯般升高及降低，不需感到害怕」。

SEN 兒童睇牙秘訣｜看電視 / 「梳手」分散注意力

現時不少牙科診所的診症室已經配備電視，讓小朋友一邊看卡通片，一邊接受診治，分散他們的注意力，令診治過程更為順暢。林珮盈分享，「如子女對噪音特別敏感，家長可以準備耳機播放平常的音樂清單。也試過有家長於SEN子女接受治療時，用梳輕刮小朋友的手，用觸感分散他們對牙科診所內其他刺激的注意力，這亦是轉移注意力的好方法！」

對於網上流傳牙醫會以束縛的方式 ，讓有需要病人「就範」。她澄清，牙醫有多種方法幫助病人接受診治 ，但必須以病人安全及家長意願為大前提。所以香港的牙醫一般建議使用全身或監察麻醉方式，協助不合作而有需要病人緩解焦慮及無痛方式進行治療。