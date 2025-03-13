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2025-03-13 12:00:00

SEN兒童不願看牙醫怎麼辦？ 兒童齒科牙醫親授4大睇牙秘訣

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SEN兒童不願看牙醫怎麼辦？ 兒童齒科牙醫親授4大睇牙秘訣
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看牙醫除了是SEN兒童的夢魘，亦令不少SEN兒童的家長感到苦惱，到底如何能讓子女願意接受牙科診療。香港大學牙醫學院兒童齒科臨床助理教授林珮盈現身分享5大秘訣，讓SEN孩子願意看牙醫！

看牙醫是不少SEN兒童的夢魘。（受訪者提供照片）

SEN兒童涵蓋不同類別，當中包括自閉症譜系障礙、注意力不足/過度活躍症及智力障礙等。

SEN兒童睇牙秘訣｜改變負面想法

部分SEN兒童及家長因過往經歷對看牙醫帶有負面印象，甚至有家長用看牙醫恐嚇子女「再不聽話便帶你看牙醫」，將事情變為懲罰，加重SEN兒童對看牙醫的害怕擔憂感覺。林珮盈建議家長應先停止恐嚇性說話，避免讓子女認為看牙醫是對自己的責罰，扭轉他們對看牙醫的負面想法。

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父母須先改變對牙科的負面想法。（網絡圖片）

SEN兒童睇牙秘訣｜預約診所人流疏落時段

SEN兒童對周遭環境及聲音敏感，較難適應人多及嘈雜的環境，情緒同時易被環境牽動。林珮盈提議，家長為子女預約時，不妨選擇診所人流疏落時段，例如是早上或午後，除了讓子女容易適應診所環境外，亦讓牙醫有更為充裕的時間，透過不同道具及方法讓病人循序漸進接受診治。她同時認為，家長預先裝備好小朋友的心態，如用孩童可理解的言語向小朋友講解的看牙程序，例如「稍後你會躺上一張魔術椅子，椅子會像電梯升高及降低，不需感到害怕」。

SEN兒童睇牙秘訣｜看電視/「梳手」分散注意力

現時不少牙科診所的診症室已經配備電視，讓小朋友一邊看卡通片，一邊接受診治，分散他們的注意力，令診治過程更為順暢。林珮盈分享，「如子女對噪音特別敏感，家長可以準備耳機播放平常的音樂清單也試過有家長於SEN子女接受治療時，用梳輕刮小朋友的手，用觸感分散他們對牙科診所內其他刺激的注意力這亦是轉移注意力的好方法！」 

對於網上流傳牙醫會以束縛的方式 ，讓有需要病人「就範」。她澄清，牙醫有多種方法幫助病人接受診治 ，但必須以病人安全及家長意願為大前提。所以香港的牙醫一般建議使用全身或監察麻醉方式，協助不合作而有需要病人緩解焦慮及無痛方式進行治療。

香港牙醫一般不會採用束縛帶。（受訪者提供照片）

SEN兒童睇牙秘訣｜1法寶穩定SEN病人情緒

林珮盈訪問當日展示「私藏法寶」—— 社交故事，以SEN兒童第一身角度撰寫的各種看牙醫情景故事。原來，自閉症譜系障礙的小朋友通常有固執行為，較難作出新嘗試，需要時間適應對看牙醫等非日常生活習慣。她指出，社交故事中預告不同診治情境，包括洗牙及補牙等，讓病人理解多種看牙醫情景，以及相應的行為，例如「牙醫會為我檢查牙齒，我無須感到害怕」，減輕SEN兒童的不安。

香港大學牙醫學院兒童齒科臨床助理教授林珮盈

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