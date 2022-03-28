SenseIQ智能感應 建立個人化護齒體驗 Philips Sonicare AI聲波震動牙刷

疫情下大眾為減低感染風險，不少人迫不得已推遲牙科檢查，加劇牙患或相關併發症；根據世界衛生組織報告的統計顯示，口腔保健是最受疫情影響的護理服務。想有全面的居家牙齒保健？Philips推出全新Philips Sonicare AI牙刷，除具備自家Sonicare聲波震動科技，能夠每分鐘3.1萬次高速擺動刷毛，產生液體清潔動力，有效將牙膏泡沫深入牙齒鄰面及牙齦邊緣，清除口腔中隱蔽部位的牙菌膜外，產品更提供全新的SenseIQ智能感應調控科技及升級《Sonicare》App，協助大家解決日常刷牙問題。

SenseIQ 智能感應調控科技 協助改善刷牙方法

作為旗艦級牙齒護理產品，Philips Sonicare AI聲波震動牙刷備有香檳金、午夜藍、櫻花粉3種配色選擇。簡約典雅兼無縫手柄設計，用家毋須擔心滲水藏垢，時刻保持衛生。牙刷採用嶄新A3 Premium All-in-One多功能刷頭，比手動刷牙帶來更高效益，包含多角度刷毛有助清除多達20倍牙菌膜，甚至可達難刷部位、兩側特長刷毛深入牙齦，在6周內帶來15倍更健康的牙齦，以及三角刷尖可在2日內清除多達100%牙菌斑。一個刷頭即可達致潔齒、護齦、美白、除牙菌膜的功能，提供全面的口腔護理。

為協助改善用家刷牙方法，產品加入SenseIQ智能感應調控科技，包含力度、刷磨和位置三大感應功能，能全面洞察用家刷牙的一舉一動，並會透過各種清晰簡易的提示，促進用家改善刷牙方式。如力度感應：過度用力刷牙時，牙刷底部會亮起紫燈及震動提示；如力度未有減弱，牙刷更會自動調節震動強度。至於刷磨及位置感應，前者如發現大幅度來回刷磨牙齒時，牙底部刷會亮起黃燈及震動手柄作提示，後者更會追蹤清潔過的刷牙範圍，顯示被忽略清潔的位置，並透過app提醒。

隨新品推出，廠方又升級《Sonicare》手機app，根據AI學習提供個人化分析及實時指導。與此同時，數據會自動同步到應用程式，記錄刷牙習慣；刷牙時即使沒有開app，刷牙數據仍會自動傳送，供日後隨時檢查。

售價方面，Philips Sonicare AI聲波震動牙刷售2,498港元；A3 Premium All-in-One多功能刷頭套裝(3支裝)則售368港元，現已陸續上市。

查詢：2619 9663