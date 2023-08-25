Sephora新店進駐觀塘apm 提供Benefit修眉服務/GHD髮型指導/美妝服務

美容零售品牌Sephora近日在觀塘apm 開設第4間全新門店，並選址於九龍的核心地帶，為該區注入美妝新活力。令人翹首以待的新店將為一眾美妝愛好者帶來一系列品質卓越的獨家品牌、革新的商店概念和豐富的購物優惠。

Sephora新店經過精心設計，融合時尚現代的設計美學。新店有多個國際知名品牌，包括Estee Lauder、Nars、Fresh和新興大熱品牌的頂級美容品牌，包括Rare Beauty、Tarte、Sol de Janeiro、Dr.Dennis Gross、Supergoop! 和 Drybar等，均是Sephora獨家發售的品牌。新店更提供美妝服務、大師課程，以及個人化的美妝諮詢。