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2023-08-25 17:30:00

Sephora新店進駐觀塘apm 提供Benefit修眉服務/GHD髮型指導/美妝服務

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Sephora新店進駐觀塘apm 提供Benefit修眉服務/GHD髮型指導/美妝服務

Sephora新店進駐觀塘apm 提供Benefit修眉服務/GHD髮型指導/美妝服務

美容零售品牌Sephora近日在觀塘apm 開設第4間全新門店，並選址於九龍的核心地帶，為該區注入美妝新活力。令人翹首以待的新店將為一眾美妝愛好者帶來一系列品質卓越的獨家品牌、革新的商店概念和豐富的購物優惠。

Sephora新店經過精心設計，融合時尚現代的設計美學。新店有多個國際知名品牌，包括Estee LauderNarsFresh和新興大熱品牌的頂級美容品牌，包括Rare BeautyTarteSol de JaneiroDr.Dennis GrossSupergoop! Drybar等，均是Sephora獨家發售的品牌。新店更提供美妝服務、大師課程，以及個人化的美妝諮詢。

Sephora新店進駐觀塘apm 提供Benefit修眉服務/GHD髮型指導/美妝服務

Sephora新店進駐觀塘apm 提供Benefit修眉服務/GHD髮型指導/美妝服務

為慶祝新店開幕，Sephora82527日期間準備了一系列驚喜優惠給各位顧客：

Benefit 修眉服務

日期：825日至27

時間：11am 8pm

服務詳情：

825 - 顧客將有機會享受免費的 Benefit 修眉服務，在Sephora美妝顧問的專業指導下打造完美形狀和輪廓分明的眉毛。

82627 - 購買修眉服務的顧客將免費獲得上唇脫毛服務。

Benefit 修眉服務

Benefit 修眉服務

GHD 髮型指導服務

日期：825日至26

服務詳情：

GHD 將在整個開幕週末提供獨家髮型設計服務。顧客可以體驗 GHD 創新美髮工具，並由髮型專家提供個性化的造型技巧。

Tarte及Fenty Beauty美妝服務

日期：825

服務詳情：

為了讓你擁有最難忘的美妝體驗，SephoraFenty BeautyTarte兩大知名美妝品牌合作，提供專屬1:1化妝服務。

8 25 - Tarte 將提供 15 分鐘夏日美妝服務，讓顧客學習遮瑕膏和色調搭配，並嘗試我們的 #viral ph 色調變換的腮紅和唇部產品。

8 25 - Fenty Beauty 化妝師會使用全新的Summatime 限量版產品，為你打造夏日單色造型。

Sephora新店進駐觀塘apm Sephora新店進駐觀塘apm

Sephora 觀塘apm 新店

地址：觀塘apm UC樓層UC31UC33號舖

電話：3612 4728

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