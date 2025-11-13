Shake Shack圓方店開幕 香港首推$74白松露雞肉堡 節日派對堡盒早鳥95折

為慶祝Shake Shack圓方店近日新開幕，品牌由即日起至2026年1月4日期間再度推出人氣期間限定意大利白松露系列，並首次於香港推出全新白松露雞肉堡，松露香氣四溢，非常吸引！另外全新香芋曲奇忌廉奶昔亦將同步登場，入口啖啖濃厚芋頭香，今季必試！

Shake Shack圓方店搶眼裝修設計 Shake Shack 圓方分店新店設計滿載香港風情，以經典唐樓為設計靈感，以鮮明色彩、創意圖案和層次豐富的佈局重新演繹本地標誌性建築，懷舊與現代特色融合，打造別具一格的用餐空間。另外更更邀請本地藝術家 Bao Ho（@simplebao）創作分店壁畫，描繪包括M+博物館、維港及唐樓等標誌性地標，壁畫中央的祥龍除了象徵著西九藝術公園，亦正與一眾可愛角色共聚一堂享用ShackBurger，下次去用餐時不妨留意下！ 圓方分店

地址：九龍柯士甸道西1號ELEMENTS 圓方火區2樓2001B號舖

營業時間：星期一至日 上午10時至晚上10時30分

期間限定意大利白松露系列 意大利白松露限定系列載譽回歸！白松露以其獨特濃郁香氣，成為全球最珍稀的矜貴食材之一，更被譽為「菌中之王」，如果想品嚐白松露獨特濃郁的風味，一於去試試Shake Shack意大利白松露系列。今年除了3款經典人氣美食白松露芝士牛肉堡、白松露芝士大啡菇堡及白松露波浪薯條再度登場外，更驚喜加推全新白松露雞肉堡（$74），以香脆炸雞配搭半融埃門塔爾芝士、爽脆火箭菜及自家醃製紅蔥頭，淋上純正白松露油自製的濃郁醬汁，層次超豐富！

節日派對堡盒早鳥95折 下月就聖誕，如果正準備和家人好友或同事慶祝，Shake Shack特別推出各款節日派對堡盒及限量節日包裝，滿足不同人數和喜好！由即日起至11月30日，顧客可提前訂購尊享額外95折早鳥優惠，另外就有節日禮券套裝，套裝包括：總值港幣$600的現金券、一張漢堡贈券及一張波浪薯條贈券。禮券套裝於全線香港及澳門分店限量發售，售完即止，Shake Shack分店有售。