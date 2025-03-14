Shake Shack新出期間限定日本山葵系列 山葵牛肉漢堡＋紫菜香鬆薯條

春季天氣潮濕，讓人很想吃些清爽開胃的美食！Shake Shack將在3月20日至5月11日期間推出限定日本山葵系列，以清新刺激的日本山葵為主題，分別帶來日本山葵牛肉漢堡及日本山葵香鬆薯條，更有全新椰子奶昔，即睇下文介紹！

Shake Shack日本山葵系列

Shake Shack香港及澳門分店推出期間限定日本山葵系列，將日本山葵風味結合兩大招牌美食。日本山葵牛肉漢堡(單層$65/雙層$90)，採用100%全天然安格斯牛肉，搭配酥脆的洋蔥天婦羅、新鮮的紫蘇葉、蒜味醃青瓜片、日式紫菜香鬆及自家製山葵蛋黃醬，啖啖都可嚐到日本山葵的清爽美味，愈食愈開胃！而日本山葵香鬆薯條($43)則是將招牌波浪薯條升級，撒上香氣撲鼻的日式紫菜香鬆，以及Shake Shack 自家製山葵蛋黃醬，同樣辛辣過癮！飲品方面必試同步新出的椰子奶昔，以自家製雲呢拿雪糕結合椰子、椰奶及忌廉芝士，並於鮮忌廉面層灑上香烤椰子脆片，整體香甜濃郁。

另外 Shake Shack 更與本地像素藝術插畫師 Fatbeard 合作，推出日本山葵系列限定像素貼紙。Fatbeard 作品以日系景觀為主題，使用像素藝術並結合懷舊與現代的風格，創造出充滿活力的像素化的世界，成為 Fatbeard 的獨特風格。由開售日起，每位購買日本山葵系列任何產品的顧客即可獲贈此日本山葵系列限定像素貼紙乙張，數量有限， 大家一於把握機會！