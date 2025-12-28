Shake Shack新品香脆炸蝦/牛油果奶昔 甜辣蜜糖系列回歸 換購限量版隨身水瓶

為迎接新一年，Shake Shack 將於 2026 年 1 月 5 日起，於全線香港及澳門分店推出多款期間限定新品，包括全新香脆炸蝦及牛油果奶昔，同時大受歡迎的甜辣蜜糖系列亦載譽回歸，並首次加入甜辣蜜糖薯條，為系列帶來新驚喜。
全新登場的香脆炸蝦選用經水產養殖管理委員會認證的南美白對蝦，外層炸至金黃香脆，配上招牌辣味 ShackSauce 及角切檸檬，口感惹味之餘亦帶來清新平衡。香脆炸蝦提供 6 件或 10 件選擇，適合作為小食或配搭各款漢堡享用，將於 2026 年 1 月 5 日至 3 月 1 日限時供應。
同日登場的牛油果奶昔則以自家製雲呢拿雪糕，融合牛油果及椰子水調製而成，口感香滑清新，上方再以新鮮牛油果片點綴，味道濃郁而不膩，為漢堡及炸物帶來清爽對比。牛油果奶昔將供應至 2026 年 3 月 4 日。
萬眾期待的甜辣蜜糖系列亦於同日回歸，並且升級，首次在香港推出甜辣蜜糖薯條。系列主打的甜辣蜜糖脆雞堡，以香脆雞肉淋上由澳洲蜂蜜、牛油及黑椒調製而成的甜辣蜜糖醬，配搭椰菜絲及青蘋果，層次豐富。甜辣蜜糖脆雞粒亦同步回歸，而全新甜辣蜜糖薯條則以波浪薯條拌上香辣粉及甜辣蜜糖醬，為系列增添新選擇。整個甜辣蜜糖系列將於 2026 年 1 月 5 日至 3 月 1 日期間限時供應。
此外，Shake Shack 朗豪坊分店已於 12 月 23 日正式開幕，新店延續品牌一貫的優質食材與服務，並再次與本地藝術家 Bao Ho（@simplebao）合作，創作以旺角街頭文化及美食氛圍為主題的壁畫，融入朗豪坊分店的獨有元素；為慶祝開幕，由 2025 年 12 月 23 日至 12 月 26 日，顧客凡消費滿港幣 $150 或以上，即可加港幣 $5 換購黑色限量版 Shake Shack 隨身水瓶一個。
Shake Shack朗豪坊分店
地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊商場3樓35A號舖
營業時間：星期一至日 上午9時30分至晚上11時
座位數量：84 位
電話號碼：852-2729-7938