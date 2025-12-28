Shake Shack新品香脆炸蝦/牛油果奶昔 甜辣蜜糖系列回歸 換購限量版隨身水瓶

為迎接新一年，Shake Shack 將於 2026 年 1 月 5 日起，於全線香港及澳門分店推出多款期間限定新品，包括全新香脆炸蝦及牛油果奶昔，同時大受歡迎的甜辣蜜糖系列亦載譽回歸，並首次加入甜辣蜜糖薯條，為系列帶來新驚喜。

全新登場的香脆炸蝦選用經水產養殖管理委員會認證的南美白對蝦，外層炸至金黃香脆，配上招牌辣味 ShackSauce 及角切檸檬，口感惹味之餘亦帶來清新平衡。香脆炸蝦提供 6 件或 10 件選擇，適合作為小食或配搭各款漢堡享用，將於 2026 年 1 月 5 日至 3 月 1 日限時供應。

同日登場的牛油果奶昔則以自家製雲呢拿雪糕，融合牛油果及椰子水調製而成，口感香滑清新，上方再以新鮮牛油果片點綴，味道濃郁而不膩，為漢堡及炸物帶來清爽對比。牛油果奶昔將供應至 2026 年 3 月 4 日。