Shake Shack期間限定 全新歐陸芝士系列登場！提拉米蘇奶昔/烤熔芝士雞肉漢堡

Shake Shack歐陸芝士系列登場！

今次全新歐陸芝士系列合共有兩款新漢堡，特別用上烤熔芝士非常吸引！烤熔芝士牛肉漢堡使用了產於法國的烤熔芝士、帶香濃奶味且質感柔軟。烤熔芝士又稱為「Raclette」，在法文中的意思為「刮」，由13 世紀起，常見食法都是被放在篝火上融化，並刮到馬鈴薯和麵包上一同享用，風味獨特。而今次烤熔芝士牛肉漢堡內的漢堡扒上覆蓋著一片融化了的烤熔芝士，配上自家醃製紫洋蔥及濃郁的法式芥末蛋黃醬，口感豐富，芝士鹹香美味。

另一款烤熔芝士雞肉漢堡則換上香脆雞肉配上濃郁的烤熔芝士，搭配新鮮生菜、酸甜脆爽的自家醃紫洋蔥及法式芥末蛋黃醬，芝士味道同樣鮮明。還有必食的蒜香巴馬臣芝士薯條，在招牌波浪薯條上淋上香濃的蒜香蛋黃醬，並撒上意大利出產的巴馬臣芝士及新鮮的青蔥，提升整體風味層次。

期間限定的提拉米蘇奶昔將於2024年11月26日至2025年1月16日登陸於全線香港和澳門分店。提拉米蘇奶昔由馬斯卡彭芝士、咖啡配搭自家製雲呢拿雪糕混合而成，並於鮮忌廉灑上可可粉和意大利手指餅，口感醇滑濃厚，絕對不能錯過。