Shake Shack聯乘港產運動品牌LANE EIGHT 推限量版運動鞋+限定健身課堂 首50位報名送禮物！

為慶祝Shake Shack進駐香港4周年，它們與同為成立4周年的本地運動品牌LANE EIGHT合作，推出限量版運動鞋！11月5日更會於ifc舉辦限定健身課堂，首50位報名更有精美禮品收！

本次品牌聯乘主角Shake Shack X LANE EIGHT Trainer AD 1s ($980)由即日起至11月5日正式發售。運動鞋適合不同活動，為你帶來最舒適的穿著體驗；鞋子由100%全素環保物料製成，不含任何動物成分物料。是次限量聯乘運動鞋以明亮的白色鞋身配搭Shake Shack標誌性綠色鞋帶，隨鞋更附送充滿活力與趣味的鞋帶配飾，包括Shake Shack的經典漢堡、奶昔及薯條圖案。

限定 ifc 健身課堂 首 50 位報名送禮物

為慶祝本次聯乘，Shake Shack將於11月5日在ifc空中花園舉行熱鬧派對，於不同時段進行各式運動健身環節，包括由 Mason Tse 帶領的高強度間歇訓練（HIIT）、及Aileen Wong 的拳擊訓練；想放鬆感受夕陽的朋友亦可參加由 Siena Tsang帶來的日落瑜珈（詳細課程時間表請查閱下文附錄）。

運動後更可前往ifc Shake Shack門店，一嚐一天限定的Kiwi Sea Salt Lemonade，以清新解膩的飲品補充水分；搭配滋味又健康的的Bunless Burger，為充滿活力的一天畫上完美句號。

派對當日設有全天候DJ現場表演，讓參加者可沉醉在歡樂氣氛及音樂中盡情揮灑汗水；感受完運動的快感後，更可於現場享受由 Brooklyn Brewery 提供的冰涼啤酒！

我們誠邀成功購買Shake Shack x LANE EIGHT Trainer AD 1s的大家，或其他有興趣參加運動環節的人士前往現場享受ifc空中花園派對；首50位蒞臨ifc空中花園派對的朋友仔，更可獲得獨家限量Shake Shack X LANE EIGHT 周邊商品及享用Shake Shack美食！