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生活
2024-01-18 15:00:00

Sharetea歇腳亭首間飲品ｘ甜品店進駐康城 限定優惠$15雙Q台茶12/滿$68即送台茶12兌換券/限定集點卡免費換咖央多士

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Sharetea歇腳亭首間飲品ｘ甜品店進駐康城 限定優惠$15雙Q台茶12/滿$68即送台茶12兌換券/限定集點卡免費換咖央多士

Sharetea歇腳亭首間飲品ｘ甜品店進駐康城 限定優惠$15雙Q台茶12/滿$68即送台茶12兌換券/限定集點卡免費換咖央多士

首間飲品ｘ甜品主題Sharetea歇腳亭進駐將軍澳康城The LOHAS──Sharetea歇腳亭已於111日正式登陸康城The LOHAS，新店以全新小清新風格門店形象示人，餐牌增設甜品種類及康城店限定飲品選擇，並特設超過20個堂食雅座供客人於店內享用，同時亦保留外帶服務，成為首間進駐港鐵旗下商場的分店

增添6類台式甜品

The LOHAS康城店以全新面貌與大家見面，並提供甜品及堂食服務。店內環境採用小清新風格，餐牌增添6類台式甜品，包括雙圓刨冰、楊枝甘露、經典限定、仙草、「Big」爆湯圓、咖央多士，款式選擇多達15款。茶飲方面，提供6大手搖飲品系列，包括經典珍珠奶茶、厚黑糖珍珠、鮮奶系列、果茶系列、台灣經典特飲及本店期間限定款式，其中6款為康城店限定，包括芋泥波波鮮奶、桃桃四季Q、玫瑰綠茶Q、桃桃/玫瑰/莓莓乳酪Q凍，各式各樣台式茶飲甜品，應有盡有。

招牌仙草QQ冰（冷） 招牌仙草QQ冰（熱） 仙草凍鮮奶 台灣經典特飲 芋芋焦糖豆豆布丁 芋泥波波鮮奶 果茶系列 厚黑糖珍珠奶茶 厚黑糖珍珠鮮奶 期間限定款式 「Big」爆湯圓 仙草凍楊枝甘露 豆豆布丁楊枝甘露 經典珍珠奶茶 經典限定：甜蜜三重奏 芒果雪山 豆豆布丁綜合冰 香芋布丁綜合冰 草莓雪山
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新店3大限定優惠

為慶祝新店開業，康城店推出新店3大限定優惠。於優惠期間內，於康城店憑任何消費，即獲贈「$15Q台茶12」優惠券乙張；於優惠期間內，於康城店消費滿$68，即獲贈「台茶12」免費兌換券乙張；康城店限定集點卡，於康城店單次消費甜品滿$40，即贈1點，集滿5點，可免費兌換「咖央多士」一份。數量有限，送完即止。

新店3大限定優惠 康城店限定集點卡，於康城店單次消費甜品滿$40，即贈1點，集滿5點，可免費兌換「咖央多士」一份。
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