Sharetea歇腳亭首間飲品ｘ甜品店進駐康城 限定優惠$15雙Q台茶12/滿$68即送台茶12兌換券/限定集點卡免費換咖央多士

首間飲品ｘ甜品主題Sharetea歇腳亭進駐將軍澳康城The LOHAS──Sharetea歇腳亭已於1月11日正式登陸康城The LOHAS，新店以全新小清新風格門店形象示人，餐牌增設甜品種類及康城店限定飲品選擇，並特設超過20個堂食雅座供客人於店內享用，同時亦保留外帶服務，成為首間進駐港鐵旗下商場的分店。

增添 6 類台式甜品

The LOHAS康城店以全新面貌與大家見面，並提供甜品及堂食服務。店內環境採用小清新風格，餐牌增添6類台式甜品，包括雙圓刨冰、楊枝甘露、經典限定、仙草、「Big」爆湯圓、咖央多士，款式選擇多達15款。茶飲方面，提供6大手搖飲品系列，包括經典珍珠奶茶、厚黑糖珍珠、鮮奶系列、果茶系列、台灣經典特飲及本店期間限定款式，其中6款為康城店限定，包括芋泥波波鮮奶、桃桃四季Q、玫瑰綠茶Q、桃桃/玫瑰/莓莓乳酪Q凍，各式各樣台式茶飲甜品，應有盡有。