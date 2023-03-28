SHISEIDO曙光之旅體驗館 MIRROR 4子虛擬現身與鏡粉合照/送相卡、貼紙及試用裝

SHISEIDO資生堂為慶祝全新EUDERMINE曙光精華水推出，將於西九文化區藝術公園設立全港首個採用最新Holoportation全息傳送技術的1:1全息3D虛擬傳送體驗館——「SHISEIDO曙光之旅體驗館」。MIRROR 4位SHISEIDO香港護膚代言人，包括姜濤Keung To、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan及陳卓賢Ian，將1:1虛擬現身，與粉絲進行3D互動體驗，為心動時光留下紀念。現場除可享MIRROR 4子體驗館限定禮遇，更可獲得SHISEIDO「我的肌膚曙光」體驗裝。
百多年來被譽為「資生堂紅水」的SHISEIDO EUDERMINE配方經過多次革新改良，不斷注入最新科研，令護膚功效持續提升，而全新EUDERMINE曙光精華水更再度突破護膚科研界限，貫徹百年護膚傳奇。
代言人4子以最佳狀態 完成緊湊拍攝
全港首個1:1 全息3D虛擬傳送體驗館，採用最新Holoportation全息傳送技術，4位香港護膚代言人姜濤、盧瀚霆、呂爵安及陳卓賢，將1：1虛擬現身，粉絲不但可即場與4子拍攝獨一無二的專屬照片，更可獲相卡及貼紙等不同禮遇。
體驗館以「我的肌膚曙光」作主題，為了以不同造型現身各式禮品，4位代言人與專業團隊花了兩整天拍攝，捉緊曙光捕捉美麗光線，令拍攝節奏十分緊湊，但4子在急速的拍攝時間表下仍充滿活力，肌膚更一直保持最佳狀態，細緻透亮，自帶曙光。
即睇4子拍攝花絮👇🏻👇🏻👇🏻：
1) 活動參與賞
登記及完成「SHISEIDO曙光之旅」體驗，即可獲得體驗館限定禮遇MIRROR 4子印簽相卡及SHISEIDO「我的肌膚曙光」體驗裝乙份 : 包括ULTIMUNE皇牌免疫力精華1.5ml及SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水1.5ml (各2件)。
2) 體驗館限定禮遇
凡於體驗館現場購買指定MIRROR 4子「我的肌膚曙光」滿額禮遇限定組合，並輸入指定優惠碼，體驗館限定自選MIRROR成員貼紙1套(4選1共2張)及ULTIMUNE皇牌免疫力精華10ml#乙件(價值$200)。
3) 專門店、專櫃及SHISEIDO Beauty Zone禮遇
完成體驗並於體驗館購買「我的肌膚曙光」滿額禮遇組合，隨後於4月6日至5月31日到SHISEIDO專門店、專櫃及SHISEIDO Beauty Zone購買任何SHISEIDO產品(化妝掃及工具產品除外)，即可獲得自選MIRROR 4子印簽相卡1套(共2張)。
SHISEIDO「我的肌膚曙光」滿額禮遇限定組合
1) 「我的肌膚曙光」珍藏版旋轉木相框盒
購買正價產品滿$1,400，即可獲贈「我的肌膚曙光」珍藏版旋轉木相框盒乙個連18張四子相卡及4件護膚組合(價值$900) :
• SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水30ml
• ULTIMUNE皇牌免疫力精華10ml
• 第 3 代新升級ULTIMUNE EYE皇牌免疫力精華眼霜5ml
• 限量版ULTIMUNE香薰精華5ml
2) 「我的肌膚曙光」珍藏版旋轉木相框盒及磁貼套裝
購買正價產品滿$1,800，即獲贈「我的肌膚曙光」珍藏版旋轉木相框盒乙個連18張四子相卡、自選四子磁石海報連磁貼套裝乙份，以及5件護膚組合(價值$1,270) :
• SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水30ml
• ULTIMUNE皇牌免疫力精華10ml x 2件
• 限量版ULTIMUNE香薰精華5ml x 2件
SHISEIDO曙光之旅體驗館
地點：西九文化區藝術公園 (故宮博物館旁)
活動日期及時間：2023年3月31日 (下午6時至10時)
2023年4月1日至2日 (下午2時至10時)