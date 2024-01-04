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生活
2024-01-04 12:00:00

SHISEIDO聯乘人氣插畫師杉山聖子 購物送小清新輕量摺傘及電腦收納袋

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SHISEIDO聯乘人氣插畫師杉山聖子 購物送小清新輕量摺傘及電腦收納袋

SHISEIDO聯乘人氣插畫師杉山聖子 購物送小清新輕量摺傘及電腦收納袋

SHISEIDO資生堂去年底聯乘日本人氣插畫師杉山聖子Shoko Sugiyama，推出以自然靜美風景為主題的限定禮遇，柔和優雅的設計成為女生們最愛的隨身小物。延續自然美學熱潮，SHISEIDO今年與杉山聖子推出聯乘系列第二彈，推出兩款日常小物，不單融入環保素材及美學設計，更兼備實用性！

SHISEIDO今年再與杉山聖子聯乘。

SHISEIDO今年再與杉山聖子聯乘。

SHISEIDO x 杉山聖子」系列包括環保輕量摺傘及電腦收納袋兩款實用配件，設計以抽象自然藝術風格為主軸，再以自然概念融入是次企劃的製作素材中，環保、美學及實用性兼備。摺傘及電腦收納袋均以可再造物料製成，將經碾碎的回收膠料及抽絲等工序編織成輕巧耐用的布材，為珍貴天然資源賦予更美好的第二生命。小巧輕量的摺傘具備抗UV功能，晴雨天氣同樣適用；電腦收納袋適用於儲存13吋的電子產品。

小巧輕量的摺傘具備抗UV功能，晴雨天氣同樣適用。 小巧輕量的摺傘具備抗UV功能，晴雨天氣同樣適用。 電腦收納袋適用於儲存13吋的電子產品。 電腦收納袋適用於儲存13吋的電子產品。

杉山聖子為日本東京人氣插畫師，同時亦是一位紡織設計師。於武藏野美術大學畢業後，開始從事家品設計，其後事業重心日漸走向插畫工作，作品常見於廣告、書刊、化妝品及時裝，擅長以抽象的形態及鮮艷多變的色彩，捕捉自然景物之美。

SHISEIDO Natural Giving 冬日限定禮遇

即日至2024131日，於 SHISEIDO專門店、專櫃、Beauty Zone及網店購物滿$2,800，即可獲贈免疫力提升活膚補水組合、Natural Giving 環保輕量摺傘及電腦收納袋(價值$1,860)

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