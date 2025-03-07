SHISEIDO ULTIMUNE山茶花之約互動體驗館登陸ifc mall 姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢打卡位/6大互動專區

SHISEIDO資生堂的ULTIMUNE王牌全盛精華最近升級登場，結合科研成果及珍稀的日本山茶花精華，激活Memory T Cell消除老化細胞，由肌底注入堅韌再生力，延續肌膚全盛狀態。SHISEIDO特意以品牌的標誌山茶花為主題，由即日起至3月16日，在ifc mall開設「SHISEIDO ULTIMUNE 山茶花之約互動體驗館」，活動首7天(2025年3月6日至3月12日)，體驗館將由SHISEIDO品牌大使MIRROR ４子——姜濤(Keung To)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan Lui)及陳卓賢(Ian Chan)，與參加者虛擬互動，透過6大互動專區，感受全新精華的美肌力量。體驗館更有限定MIRROR 4子親簽版禮遇及套裝，各位鏡粉不要錯過！

改善 11 大肌膚老化問題 山茶花是SHISEIDO的標誌，全新ULTIMUNE王牌全盛精華，就傾注了日本珍稀的山茶花，為3,000萬細胞賦予新生力，激活抗歲月關鍵，終結肌膚老化循環，重塑彈力細緻的年輕膚質。SHISEIDO透過革命性Ki-Koji發酵科技，研發出日本發酵山茶花精萃+，能促進CXCL9蛋白增生，從而激活Memory T Cell追蹤及消滅老化細胞的突破性新技術，能改善11大肌膚老化問題，包括膚色不均、缺乏肌膚透明感、暗沉、泛紅、毛孔粗大、粗糙膚質、鬆弛、缺乏彈性、皺紋、笑紋、細紋。精華的天然茉莉花香氛和清爽療癒質感，帶來活力與放鬆的感覺。

SHISEIDO資生堂全新ULTIMUNE王牌全盛精華，激活Memory T Cell消除老化細胞，由肌底注入堅韌再生力。 $950/50mL、$1,160/75mL、$1,035/75mL(補充裝)

而ULTIMUNE山茶花之約互動體驗館同樣以山茶花為題，參加者可透過6大互動專區，了解全新精華的科研，更可遊走於虛擬山茶花盛放花園，以相片及影片記錄全盛美。由3月6日至12日，體驗館更會由SHISEIDO 品牌大使MIRROR ４子與參加者虛擬互動。

6大互動專區： ．MIRROR 4子大型海報：設於體驗館入口的4子簽名大型海報，歡迎粉絲拍照打卡，展開山茶花之約。 ．漫遊山茶花花園：是香港首個大型XR體驗，讓參加者模擬於山茶花園漫步。虛擬的MIRROR 4子更會在花園現身，與大家一同拍片留念。 ．探索激活Memory T Cell科研：參加者可透過互動小遊戲，了解全新精華的突破性科研——激活Memory T Cell 消除老化細胞，終結肌膚老化循環。 ．新升級Skin Visualizer個人化肌膚透析服務：首創透析肌膚抗老指數，測定肌膚消除老化細胞能力，預視肌膚需要，延續全盛美。 ．記錄全盛美：以全新ULTIMUNE皇牌全盛精華的11大堅韌再生力為靈感，透過照片展現不同角度的堅韌全盛美。 ．山茶花主題打卡牆：在優雅的花牆前，參加者將沉浸於SHISEIDO山茶花傳承的精髓中，細味山茶花牆的優雅構築，體驗全盛美。

山茶花擴香石彩繪工作坊 體驗館在3月13至16日更增設山茶花擴香石彩繪工作坊，參加者可以彩繪創作專屬的山茶花擴香石擺設，令山茶花的堅韌美與芬芳融入生活。參觀「SHISEIDO ULTIMUNE 山茶花之約互動體驗館」需於網上登記，現場將設有少量候補名額，歡迎親臨體驗館查詢

山茶花擴香石彩繪工作坊

體驗館限定： MIRROR 4 子限定日系手袋掛飾 憑MIRROR 4子專屬優惠碼，凡於3月6日至16日期間在ULTIMUNE 山茶花之約互動體驗館，購買任何產品及套裝滿$1,800(包括ULTIMUNE王牌全盛精華)，即可獲贈Full Bloom MIRROR 4子限定日系手袋掛飾套裝乙份，包括指定手袋掛飾、卡片套、化妝鏡及成員相卡。另外，3月1日起於SHISEIDO專門店、專櫃、Beauty Zone及網店，凡購買任何產品或套裝滿$1,800 (包括ULTIMUNE王牌全盛精華)，即可獲贈Full Bloom Camellia日系手袋掛飾套裝乙份，包括手袋掛飾、卡片套及化妝鏡。

「 SHISEIDO ULTIMUNE 山茶花之約互動體驗館」詳情： 日期： Part 1 — 2025年3月6至12日 Part 2 — 2025年3月13至16日 時間：早上10時30分至晚上9時 地點：中環ifc商場一樓中庭 「 SHISEIDO ULTIMUNE 山茶花之約互動體驗館」登記網址