SHISEIDO x MIRROR 4子 一天限定發售 親筆簽名「原美」珍藏禮盒

SHISEIDO資生堂將於2024年5月27日至30日推出SHISEIDO x MIRROR 4子限量親筆簽名原美護膚珍藏套裝，於指定日子前往指定專門店，當天首30位顧客將可先到先得限量籌號，不但可購買品牌香港護膚代言人姜濤Keung To、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan及陳卓賢Ian至愛的SHISEIDO「原美三重奏」王牌產品，更可珍藏他們親筆簽名的產品及相片，一同煥發透亮及緊緻亮白的「原美」肌膚，各位鏡粉記得mark實日子了！