SHISEIDO x MIRROR 4子 一天限定發售 親筆簽名「原美」珍藏禮盒

SHISEIDO資生堂將於2024年5月27日至30日推出SHISEIDO x MIRROR 4子限量親筆簽名原美護膚珍藏套裝，於指定日子前往指定專門店，當天首30位顧客將可先到先得限量籌號，不但可購買品牌香港護膚代言人姜濤Keung To、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan及陳卓賢Ian至愛的SHISEIDO「原美三重奏」王牌產品，更可珍藏他們親筆簽名的產品及相片，一同煥發透亮及緊緻亮白的「原美」肌膚，各位鏡粉記得mark實日子了！
Edan限量親筆簽名原美護膚珍藏套裝 $2,590 (價值$4,000)
5月27日 九龍塘又一城SHISEIDO專門店
自選以下一款產品為Edan親筆簽名版**：
SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 145ml
ULTIMUNE皇牌免疫力精華 50ml
Edan專屬 VITAL PERFECTION 極上紅花緊緻雪紡霜 50ml
每款珍藏套裝同時包括：
Edan親筆簽名相片1張
Edan 幕後花絮相片1張
美妍組合1套5件
Ian限量親筆簽名原美護膚珍藏套裝 $2,820 (價值$4,230)
5月28日 觀塘apm SHISEIDO專門店
自選以下一款產品為Ian親筆簽名版**：
SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 145ml
ULTIMUNE皇牌免疫力精華 50ml
Ian專屬 VITAL PERFECTION 抗引力V面霜 50ml
每款珍藏套裝同時包括：
Ian親筆簽名相片 1張
Ian 幕後花絮相片 1張
美妍組合1套5件
Anson Lo限量親筆簽名原美護膚珍藏套裝 $2,590 (價值$4,000)
5月29日 沙田新城市廣場SHISEIDO專門店
自選以下一款產品為Anson Lo親筆簽名版**：
SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 145ml
ULTIMUNE皇牌免疫力精華 50ml
Anson Lo專屬 VITAL PERFECTION 極上紅花緊緻面霜 50ml
每款珍藏套裝同時包括：
Anson Lo親筆簽名相片 1張
Anson Lo 幕後花絮相片 1張
美妍組合 1套5件
姜濤限量親筆簽名原美護膚珍藏套裝 $2,820 (價值$4,230)
5月30日 中環國際金融中心SHISEIDO專門店
自選以下一款產品為姜濤親筆簽名版**：
SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水 145ml
ULTIMUNE皇牌免疫力精華 50ml
姜濤專屬 VITAL PERFECTION 抗引力V面霜 50ml
每款珍藏套裝同時包括：
姜濤親筆簽名相片 1張
姜濤幕後花絮相片 1張
美妍組合1套5件