Signature Homes「以心」領聽客戶需求 創新租賃市場策略 奠定高端租賃市場領導地位｜至尊住宅租賃品牌大獎 | 真．生活至尊品牌大獎2024

香港作為連接東西方商業及文化的國際金融中心，每年來港發展的企業及人才不計其數。然而，無論對本地或海外來港的職場精英來說，經過一整天忙碌且漫長的工作後，都希望能夠踏進一個舒適的「家」放鬆身心。新鴻基地產旗下住宅租賃品牌Signature Homes，在港發展逾23年，住宅物業分布在香港各個黃金地段，致力為客戶提供優質的租賃物業。而憑藉多年來一直秉持集團「以心建家」的信念，Signature Homes更強調為客戶創造高質量的居住體驗，透過積極優化其物業及市場發展策略，成功奠定Signature Homes於高端租賃市場的領導地位。

敏銳洞察市場需求

強調客戶滿意度與物業質量

縱然目前本港房地產買賣市場略為波動，租賃市場交投卻仍然活躍。Signature Homes董事總經理孫偉剛先生指，品牌於全港擁有超過250萬平方尺的住宅物業，屬市場上較大型且罕見的發展商直租，除了有充足的資源及人手去照顧客戶所需外，在觀察市場趨勢方面，亦會較其他業主「看得更清楚、更早」。

孫舉例，新冠疫情前，本港高端租賃市場主要以西方客戶群為主導，及至疫情過後，則以亞洲地區客戶佔比較多，當中目前本地與內地客戶群約為六至七成，亞洲與西方則各佔約兩成左右。孫留意到，各客戶群對於住宅物業的需求截然不同：「以往西方的客人，會偏好一些古色古香的風格；惟亞洲區客人，尤其是內地客人，他們普遍習慣住一些比較新的物業，所以來港後都會傾向找一些新裝修、樓齡較新的物業。而Signature Homes的物業優勢在於地段良好，既有傳統豪宅區中半山、港島南區、山頂等，亦有核心商業區，方便通勤與生活。因此，我們迅速調整策略，積極升級物業的內部環境以彌補樓齡較大的不足，務求能夠滿足這些新客戶群的需求。」

