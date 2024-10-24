Signature Homes「以心」領聽客戶需求 創新租賃市場策略 奠定高端租賃市場領導地位｜至尊住宅租賃品牌大獎 | 真．生活至尊品牌大獎2024

香港作為連接東西方商業及文化的國際金融中心，每年來港發展的企業及人才不計其數。然而，無論對本地或海外來港的職場精英來說，經過一整天忙碌且漫長的工作後，都希望能夠踏進一個舒適的「家」放鬆身心。新鴻基地產旗下住宅租賃品牌Signature Homes，在港發展逾23年，住宅物業分布在香港各個黃金地段，致力為客戶提供優質的租賃物業。而憑藉多年來一直秉持集團「以心建家」的信念，Signature Homes更強調為客戶創造高質量的居住體驗，透過積極優化其物業及市場發展策略，成功奠定Signature Homes於高端租賃市場的領導地位。
敏銳洞察市場需求
強調客戶滿意度與物業質量
縱然目前本港房地產買賣市場略為波動，租賃市場交投卻仍然活躍。Signature Homes董事總經理孫偉剛先生指，品牌於全港擁有超過250萬平方尺的住宅物業，屬市場上較大型且罕見的發展商直租，除了有充足的資源及人手去照顧客戶所需外，在觀察市場趨勢方面，亦會較其他業主「看得更清楚、更早」。
孫舉例，新冠疫情前，本港高端租賃市場主要以西方客戶群為主導，及至疫情過後，則以亞洲地區客戶佔比較多，當中目前本地與內地客戶群約為六至七成，亞洲與西方則各佔約兩成左右。孫留意到，各客戶群對於住宅物業的需求截然不同：「以往西方的客人，會偏好一些古色古香的風格；惟亞洲區客人，尤其是內地客人，他們普遍習慣住一些比較新的物業，所以來港後都會傾向找一些新裝修、樓齡較新的物業。而Signature Homes的物業優勢在於地段良好，既有傳統豪宅區中半山、港島南區、山頂等，亦有核心商業區，方便通勤與生活。因此，我們迅速調整策略，積極升級物業的內部環境以彌補樓齡較大的不足，務求能夠滿足這些新客戶群的需求。」
創建「新地生活圈」
為新來港人才提供全方位支援
「以心建家」不僅僅是一句口號，更是貫穿品牌日常運營的服務宗旨，其中，「新地生活圈」正是Signature Homes一個創新的舉措。孫表示，「新地生活圈」自2023年12月成立以來，運作至今超過10個月，成功得到廣泛好評：「鑑於近年港府積極吸引人才，Signature Homes亦率先創建名為『新地生活圈』的香港生活資訊平台，集合了我們新地和其他合作夥伴的資源，為新來港的人才提供租賃、衣食住行、教育等實用的在港生活配套資訊，幫助他們快速適應香港的生活環境之餘，亦希望致力推動人才互助，互相分享生活體驗，能夠更全面融入社會以及工作環境，讓他們感受到香港是一個溫暖的地方。」
打造「TOWNPLACE 本舍」
優質生活新體驗吸引年輕才俊
除了發展成熟的高端租賃服務外，Signature Homes近年亦銳意打造年輕租賃品牌「TOWNPLACE 本舍」，並先後於堅尼地城、中環蘇豪及西九三大交通便利的核心地段設置物業。
孫指，「TOWNPLACE 本舍」定位為「人才公寓」，提供短至日租、長至月租或年租的租期選擇，希望能以靈活彈性的租賃模式，吸引「青年才俊 （Young Professional）」進駐。加上，「TOWNPLACE 本舍」提供合共超過8萬呎的共享空間及設施，如配備世界級器材的健身空間、共享工作空間及社交空間等，配合市場首設破格概念「TOWNPLACE Community」，定期舉辦社交聚會及文化活動等，促進租戶間的交流，迎合新世代對高品質自主生活的追求，打造出一個充滿活力及互動的專屬社區。