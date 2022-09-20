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生活
2022-09-20 14:30:00

Sisley首間期間限定店 完成任務拎體驗裝/自製WhatsApp Sticker/多個打卡位

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Sisley首間期間限定店 完成任務拎體驗裝/自製WhatsApp Sticker/多個打卡位

Sisley首間期間限定店 完成任務拎體驗裝/自製WhatsApp Sticker/多個打卡位

你無法逆轉時間，卻可以逆轉肌齡。SisleySISLEŸA活膚再生系列主打抗衰老，其S Cream活膚再生駐顏霜，以超過50種植物活性成分組合而成，幫助肌膚回復年輕時的細胞運作狀態，屢獲國際殊榮；另一款活膚再生眼唇霜(又名S眼唇霜)，可一次解決皺紋、缺乏彈性、浮腫、黑眼圈等多個眼周老化問題。

完成任務可獲贈王牌體驗裝

為慶祝SISLEŸA的成功，品牌特別於銅鑼灣設立首間期間限定店「SISLEŸA 逆轉時光之旅」，逾4,000平方呎的店面，裝潢以系列的簡約白色、奢華金色，以及高貴的祖母綠色為主色調。現場除了可以試用SISLEŸA活膚再生系列的外，可透過互動遊戲探索SISLEŸA活膚再生系列讓肌膚年輕的秘密，更設動感照片館、Time Reversal Studio等等，還可以製作獨家WhatsApp Sticker等。到訪Sisley期間限定店，並成功完成任務蒐集指定印章，更可獲贈SISLEŸA活膚再生系列3件王牌體驗裝(價值$290)

甫入店內，就有逆轉行走的齒輪，喻意逆轉肌齡。 店內有多個不同打卡位。 動感照片館

品牌更特意邀請周秀娜、周國賢及陳蕾率先體驗期間限定店內的不同專區。一向肌膚較敏感的周秀娜，近期試用了SISLEŸAS面霜」即愛不釋手，膚質變得更健康且具光澤，更可一次過改善各種肌膚問題，延緩肌膚衰老，開始使用後已不斷推介給身邊朋友。

周秀娜不斷推介「S面霜」給身邊朋友。 活膚再生眼唇霜附送眼唇按摩棒，令效果加倍提升。 周國賢不忘打卡。 陳蕾大玩動感照片館。 (左)SISLEŸA 活膚再生眼唇霜 (S Eye and Lip Cream/S眼唇霜) $1,450/15ml (右)SISLEŸA 活膚再生駐顏霜 (S Cream/S面霜) $3,380/50ml

SISLEYSISLEŸA 逆轉時光之旅」期間限定店

日期：即日至1016

地點：銅鑼灣Fashion Walk 京士頓街24號地下及1

預約：https://bit.ly/sisley-popupstore

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