Sisley首間期間限定店 完成任務拎體驗裝/自製WhatsApp Sticker/多個打卡位

你無法逆轉時間，卻可以逆轉肌齡。Sisley的SISLEŸA活膚再生系列主打抗衰老，其S Cream活膚再生駐顏霜，以超過50種植物活性成分組合而成，幫助肌膚回復年輕時的細胞運作狀態，屢獲國際殊榮；另一款活膚再生眼唇霜(又名S眼唇霜)，可一次解決皺紋、缺乏彈性、浮腫、黑眼圈等多個眼周老化問題。

完成任務可獲贈 王牌體驗裝 為慶祝SISLEŸA的成功，品牌特別於銅鑼灣設立首間期間限定店「SISLEŸA 逆轉時光之旅」，逾4,000平方呎的店面，裝潢以系列的簡約白色、奢華金色，以及高貴的祖母綠色為主色調。現場除了可以試用SISLEŸA活膚再生系列的外，可透過互動遊戲探索SISLEŸA活膚再生系列讓肌膚年輕的秘密，更設動感照片館、Time Reversal Studio等等，還可以製作獨家WhatsApp Sticker等。到訪Sisley期間限定店，並成功完成任務蒐集指定印章，更可獲贈SISLEŸA活膚再生系列3件王牌體驗裝(價值$290)。

品牌更特意邀請周秀娜、周國賢及陳蕾率先體驗期間限定店內的不同專區。一向肌膚較敏感的周秀娜，近期試用了SISLEŸA「S面霜」即愛不釋手，膚質變得更健康且具光澤，更可一次過改善各種肌膚問題，延緩肌膚衰老，開始使用後已不斷推介給身邊朋友。