SISLEY x Grand Hyatt君悅酒店美肌下午茶 送$1,155體驗裝/即製甜品吧/多款口味雪糕

繼年初推出SISLEŸA的水凝配方S面霜後，Sisley最近與香港Grand Hyatt君悅酒店合作，推出以SISLEŸA為題的「絢麗不朽下午茶」。為慶祝香港君悅酒店於今年11月21日開業35周年，Sisley與香港君悅酒店首次合作聯乘下午茶，由酒店行政總廚Nikolaos Lekkas和助理行政總廚——西餅Thomas Cabrit構思一系列鹹甜美點，並以以Sisley的SISLEŸA活膚再生系列為靈感，融入品牌元素如銀杏及薰衣草等。

下午茶以誘人的鹹點揭開序幕，以鮮味十足的龍蝦沙律伴牛油生菜及頂級Oscietra魚子醬喚醒味蕾；受SISLEŸA 系列皇牌產品S面霜 (活膚再生駐顏霜) 的淡雅天然薰衣草香氣所啟發，主廚以味道濃郁的鵝肝批配以砵酒薰衣草及無花果，別有一番風味；另有香脆的牛角包窩夫 (Croffle)，由法國牛角包與窩夫結合而成，包裹著鹹香的維珍尼亞火腿及莫布里芝士，多重口感一觸即發。更多鹹點包括鮮美的安格斯牛肉他他配法式軟包與36個月康提芝士、煙三文魚三文治配酸忌廉、鵪鶉蛋和香草，以及烤茄子沙律脆撻配冬季時令蔬菜。

一系列甜點包括栗子茉莉花白芝士蛋糕，飾上奪目吸睛的金色Sisley標誌朱古力牌，帶有清新茉莉花香；豆乳銀杏法式泡芙上的豆乳慕絲蛋糕，以手工精製的金色小銀杏造型朱古力加以點綴；另有柑橘慕絲蛋糕及紅桑莓玫瑰蛋白餅。

下午茶另配有新鮮出爐的自家製英式鬆餅，包括冧酒提子口味及原味鬆餅，佐以幼滑忌廉、士多啤梨果醬及西西里檸檬忌廉。