SISLEY x Grand Hyatt君悅酒店美肌下午茶 送$1,155體驗裝/即製甜品吧/多款口味雪糕

繼年初推出SISLEŸA的水凝配方S面霜後，Sisley最近與香港Grand Hyatt君悅酒店合作，推出以SISLEŸA為題的「絢麗不朽下午茶」。為慶祝香港君悅酒店於今年11月21日開業35周年，Sisley與香港君悅酒店首次合作聯乘下午茶，由酒店行政總廚Nikolaos Lekkas和助理行政總廚——西餅Thomas Cabrit構思一系列鹹甜美點，並以以Sisley的SISLEŸA活膚再生系列為靈感，融入品牌元素如銀杏及薰衣草等。
下午茶以誘人的鹹點揭開序幕，以鮮味十足的龍蝦沙律伴牛油生菜及頂級Oscietra魚子醬喚醒味蕾；受SISLEŸA 系列皇牌產品S面霜 (活膚再生駐顏霜) 的淡雅天然薰衣草香氣所啟發，主廚以味道濃郁的鵝肝批配以砵酒薰衣草及無花果，別有一番風味；另有香脆的牛角包窩夫 (Croffle)，由法國牛角包與窩夫結合而成，包裹著鹹香的維珍尼亞火腿及莫布里芝士，多重口感一觸即發。更多鹹點包括鮮美的安格斯牛肉他他配法式軟包與36個月康提芝士、煙三文魚三文治配酸忌廉、鵪鶉蛋和香草，以及烤茄子沙律脆撻配冬季時令蔬菜。
一系列甜點包括栗子茉莉花白芝士蛋糕，飾上奪目吸睛的金色Sisley標誌朱古力牌，帶有清新茉莉花香；豆乳銀杏法式泡芙上的豆乳慕絲蛋糕，以手工精製的金色小銀杏造型朱古力加以點綴；另有柑橘慕絲蛋糕及紅桑莓玫瑰蛋白餅。
下午茶另配有新鮮出爐的自家製英式鬆餅，包括冧酒提子口味及原味鬆餅，佐以幼滑忌廉、士多啤梨果醬及西西里檸檬忌廉。
養生特調綠茶+多款口味雪糕
下午茶完美搭配採用精選優質綠茶葉製成且具有美肌功效的養生特調綠茶，讓下午茶體驗更為昇華，另外更不容錯過即點即製甜品吧和供應多款口味的雪糕櫃！
每位享用下午茶的客人可免費獲贈SISLEŸA 全效抗老護理體驗套裝乙份 (價值$1,155元)。套裝包括：
．SISLEŸA 活膚再生駐顏霜 (水凝配方) (4ml)
．SISLEŸA活膚再生駐顏霜 (柔潤配方) (4ml)
．SISLEŸA活膚再生眼唇霜 (2ml)
．SISLEŸA活膚駐顏肌底液 (15ml)
．SISLEŸA 活膚再生手部護理服務 (30分鐘)
SISLEY x Grand Hyatt 君悅酒店 茶園「絢麗不朽」下午茶
推廣日期：2024年10月1日至11月30日
地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓
供應時間：下午3時15分至5時
價目：
星期一至五：每位$368元
星期六、日及公眾假期：每位$398元
飲品暢飲套餐：每位$150元起