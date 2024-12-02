SK-II全新LXP凝時金緻系列奢華登場 8倍高濃縮度PITERA 打破肌膚抗老「瓶頸期」

PITERA一直是SK-II的王牌成分，帶來抗老修護等功效。品牌最近推出全新LXP凝時金緻系列，賣點是整個系列都有8倍PITERA，是迄今至高水平，加上珍稀的水解黃金蠶絲，有助肌膚抗氧化和膠原蛋白合成，令肌膚更緊緻、飽滿及光澤，一瓶打破肌膚抗老瓶頸期，品牌更請來擁有女神級顏值的鍾欣潼Gillian(阿嬌)率先試用。

靈感源自陶瓷修復技藝 LXP凝時金緻系列的靈感，源於傳統陶瓷修復技藝的匠心智慧，品牌認為，「時間與美，從來都不是對立面，而是彼此的盟友」。在陶瓷修復中，日本匠人運用珍稀大漆和華美金箔重構碎片，令修復後的瓷器反而變得更珍貴美麗。系列包裝亦採用奢華陶器釉面工藝，飾以金色紋路，讓每件產品恍如藝術品般精緻。

8 倍高濃縮度 PITERA 加上珍稀水解黃金蠶絲 SK-II在新系列應用前沿肌膚科學——空間生物學，發現肌膚細胞內聚力和肌膚老化息息相關，而8倍高濃縮度的PITERA，正正能增強皮膚細胞內聚力，令肌膚細胞排列緊密，嘭彈均勻，淡化皺紋，令膚質細膩及水潤透亮，呈現年輕狀態。LXP凝時金緻系列也添加了珍稀的水解黃金蠶絲，這種原料由天然黃金蠶絲中提取，全球只有一個產地，精心孕育的特殊蠶種，有助肌膚抗氧化和膠原蛋白合成。高效成分就像一位經驗豐富的修繕工匠，精確地將每塊陶瓷碎片重新連接，重構碎片，修復缺陷，綻放超越肌膚本身之美。

PITERA 成分排第一位 選面霜不僅要看抗老成分，還要看濃度。SK-II全新LXP凝時金緻系列將PITERA含量添加到至高水平，在成分表中排在第一位(一般護膚品最多是水分)，也是業界首批將「高活性成分」添加至成分表首位的抗老面霜，為肌膚注入8倍PITERA奢養。

阿嬌對LXP 凝時金緻系列的面霜讚不絕口。

成為阿嬌最愛面霜 阿嬌最近忙於巡迴演唱會，乘搭長途機、乾燥天氣及時差易令肌膚乾燥鬆弛、暗淡無光，非常著重自我療癒的她，也選用了LXP 凝時金緻系列，並對面霜讚不絕口，「許多抗老護膚品用一段時間後就會進入平台期，惟獨 SK-II LXP 凝時金緻面霜效果不斷突破抗老瓶頸期，現已成為我的最愛面霜，巡唱期間亦必須要隨身攜帶！」

香港僅兩間專門店發售 全新LXP凝時金緻系列目前只於香港兩間指定SK-II專門店、旗艦店、限時體驗店發售， 客人可於現場體驗一對一專屬肌膚分析服務，預約肌膚測試及匠心凝時手部護理，感受產品的即時功效。 以下指定專門店、旗艦店、限時體驗店有售：

尖沙咀廣東道 3 號海運大廈連卡佛L2 COS14舖 3906 2316

沙田新城市廣場1期3樓Kiosk 3B 26041933