SKECHERS匹克球體驗區今日起快閃　專業教練指導工作坊

為了推動匹克球普及化， SKECHERS今日（5月25日）至星期日（5月26日）以及6月1至6月2日，一連兩個周末假荃灣D·PARK設置「SKECHERS匹克球體驗區」，場內設置匹克球場，舉辦多場體驗工作坊，讓大家在專業教練指導下，揮動球拍，體驗匹克球之樂！同場亦設有兩個遊戲挑戰區，考驗大家匹克球必要的觀察力、準繩度與反應。

SKECHERS匹克球場

體驗區設有一個標準匹克球場，劃分了多個時段供市民租用。而為了讓更多人體驗匹克球的樂趣，SKECHERS特別請來前香港首席女網球手、職業匹克球手陳詠悠女士及其專業教練團隊設計體驗工作坊，向新手們介紹匹克球的基本技巧，一起體驗匹克球的運動樂趣！

產品展示區

近年匹克球發展迅速，成為了闔家同樂的運動項目。一直致力推動運動文化的SKECHERS 有見及此，推出匹克球系列產品，系列涵蓋鞋履、服裝和配件，為一眾匹克球愛好者提供專業裝備。是次體驗區內展示了兩款分別為入門球手及專業球員打造的匹克球鞋，以及最新推出的運動服飾。