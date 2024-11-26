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生活
2024-11-26 09:00:00

SKECHERS快閃奧海城二期 Slip-ins Easy Zone體驗區至12月1日

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SKECHERS即日起快閃奧海城二期 Slip-ins Easy Zone體驗區至12月1日

SKECHERS即日起快閃奧海城二期 Slip-ins Easy Zone體驗區至12月1日

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KECHERS即日起至 12 月 1 日在奧海城二期打造「Slip-ins Easy Zone」體驗區，透過電玩冒險遊戲、電子踩階磚挑戰及 AR 打卡互動，邀請大家一同探索品牌王牌系列鞋款的獨特魅力，並與品牌代言人車銀優的 1:1 打卡牆合影留念，展示個人風格。同場更會展示一系列成人及小童SKECHERS Hands Free Slip-ins® 鞋履。

電子踩階磚挑戰：Hands Free Slip-ins® Step By Step，，讓參加者感受Slip-ins® 鞋款易穿設計而穩固的特點。 迷你遊戲：QUICK STEP及PAIR-UP CHALLENGE 現場設有兩款小遊戲，考驗參加者手腳靈活性及反應速度。 電玩冒險遊戲：Hands Free Slip-ins® Walker 一掃QR Code即可加入遊戲，玩家分為兩隊進行激烈對決。 完成社交媒體打卡任務，即可獲得限量手機掛繩一份，數量有限，換完即止。 SKECHERS「Slip-ins Easy Zone」體驗區設有遊戲挑戰和打卡互動兩大部分。

Slip-ins® 遊戲挑戰x打卡任務　體驗「一秒閃穿，即穿即走」運動時尚

SKECHERS「Slip-ins Easy Zone」體驗區設有遊戲挑戰和打卡互動兩大部分，參加者猶如化身遊戲角色，挑戰電玩冒險遊戲、電子踩階磚挑戰及迷你遊戲三大關卡，完成社交媒體打卡任務，即可獲得限量手機掛繩一份，數量有限，換完即止。而打卡部分亦不可少覷，特設AR SKECHERS Slip-ins® IG Filter，以及1:1 SKECHERS 品牌代言人兼韓國人氣偶像車銀優打卡牆，讓參加者拍下個性潮流作品。
 

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SKECHERS「Slip-ins Easy Zone」體驗區

  • 日期：即日起至2024年12月1日
  • 時間：上午11時至下午8時
  • 地點：奧海城二期G/F活動大堂

SKECHERS Slip-ins® 系列現已SKECHERS 香港及澳門全線專門店及 SKECHERS官方網店有售。
 

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