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生活
2023-11-22 12:00:00

SKECHERS新推DC系列 復古搶眼配色設計 加舒適橡膠底

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SKECHERS新推DC系列 復古搶眼配色設計 加舒適橡膠底

SKECHERS新推DC系列 復古搶眼配色設計 加舒適橡膠底

一眾DC超級英雄迷留意，美國運動及休閒鞋履品牌SKECHERS與華納兄弟合作，推出全新DC漫畫休閒鞋履系列，將超人、蝙蝠俠、閃電俠、水行俠、神奇女俠及小丑女6DC漫畫角色，帶到現實世界，以一眾超級英雄及反英雄的標誌性元素，融入SKECHERS多款人氣鞋履中，包括備有男女裝款式的SKECHERS Lander SSKECHERS STREETTM UNO，以及童裝款式的SKECHERS S-Lights:Mega-Surge系列，無論是大人或小孩都都一樣可以著到心頭好。

SKECHERS新推DC系列 復古搶眼配色設計 加舒適橡膠底

SKECHERS新推DC系列 復古搶眼配色設計 加舒適橡膠底

復古搶眼配色 加舒適橡膠底

人氣系列SKECHERS Lander S以懷舊復古元素，融入經典老爹鞋款設計，將時尚與機能巧妙結合之餘，配備SKECHERS Air-Cooled Memory Foam記憶棉鞋墊，以及具備良好抓地力且穩定耐久的Goodyear橡膠底，提供更舒適的穿著體驗。是次聯乘系列Lander S共備有4款男裝及2款女裝款，包括超人、蝙幅俠、閃電俠與水行俠(男裝)，以及神奇女俠與小丑女(女裝)等人物點綴，並以各超級英雄及反英雄的標誌性配色，如以紅藍白代表正義與希望的「超人」、黑撞黃代表低調又搶眼的「蝙蝠俠」等，每款都彰顯出角色的性格與形象，絕對令DC粉絲愛不釋手。

SKECHERS Lander S Batman蝙蝠俠款(男裝) $899 SKECHERS Lander S Aquaman水行俠款(男裝) $899 SKECHERS Lander S Harley Quinn小丑女款(女裝) $899 SKECHERS Lander S Wonder Woman神奇女俠款(女裝) $899 SKECHERS Lander S Superman超人款(男裝) $899 SKECHERS Lander S The Flash閃電俠款(男裝) $899

街頭風格UNO 鞋踭位低調設計

另一邊廂，走街頭時尚風格的SKECHERS STREETTM UNO系列則以簡約大方的設計為基礎，是次聯乘系列於鞋側及鞋踭位置，以正義聯盟眾成員的標誌圖案點綴，更添玩味個性，加上SKECHERS Air-Cooled Memory Form鞋墊及Skech-Air氣墊中底，令鞋款更柔軟舒適。系列備有男裝及女裝款式，各有3款不同配色。

SKECHERS STREETTM UNO(男裝) $799 SKECHERS STREETTM UNO(男裝) $799 SKECHERS STREETTM UNO(男裝) $799 SKECHERS STREETTM UNO(女裝) $799 SKECHERS STREETTM UNO(女裝) $799 SKECHERS STREETTM UNO(女裝) $799

童裝備有「超人」及「蝙蝠俠」款

至於童裝方面，SKECHERS S-Lights: Mega-Surge系列設計前衛搶眼，鋸齒狀紋理的閃燈中底，好玩有趣又極具特色，加上採用輕盈透氣的網布合成鞋面，大大提升了舒適度；系列備有「超人」及「蝙蝠俠」兩款配色，辨識度極高，各位小小超級英雄一定喜歡。

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SKECHERS S-Lights:Batman蝙蝠俠款 $559 SKECHERS S-Lights:Mega-Surge Superman超人款 $559
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