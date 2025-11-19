SKECHERS 健步系列GO WALK 8體驗步行新舒適 健步行3月8日行入西九

GO WALK 8™系列推出兩款鞋型，專為不同生活方式與步行需求而設。SKECHERS Hands Free Slip-ins®: GO WALK 8™主打站立穿脫體驗，採用專利Heel Pillow®鞋跟穩定結構，讓雙足穩定貼合，毋須彎腰動手，即可輕鬆穿脫；搭載Air-Cooled Goga Mat™高回彈鞋墊及Ultra Go®緩震中底，並以超輕量Skechers® SoftStride™緩衝泡沫進一步提升緩震效能。鞋底設有高回彈 Ultra Pillars®與Comfort Pillar Technology®支撐系統，打造舒適步感。系列以運動感網布鞋面結合固定鬆緊鞋帶設計，採用100% 純素物料製成，兼顧環保與時尚美感。

SKECHERS以創新舒適科技打造全新GO WALK 8™健步系列，由韓流巨星車銀優領銜登場，讓「步行」成為都市人日常生活的一部分。而SKECHERS年度大型活動「SKECHERS Friendship Walk 健步行」亦將於2026年3月8日重磅回歸入西九文化區。

另一款SKECHERS GO WALK 8™則專為長時間外出或熱愛週末漫步的人而設，以無鞋帶Stretch Fit®彈性針織鞋面打造如襪般貼合的舒適感，帶來無拘無束的穿著體驗。鞋款同樣搭載Air-Cooled Goga Mat™高回彈鞋墊、ULTRA GO®中底、Skechers® SoftStride™緩衝泡沫及Ultra Pillars®高回彈支撐系統。

「SKECHERS Friendship Walk 健步行2026香港站」回歸西九

SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行將於2026年3月8日重臨西九文化區，帶來 5 公里健步及 2.5 公里寵物行，另設嘉年華區讓一家大細樂享時光。

活動部份收益將捐贈至本地慈善機構「浪浪之家」及「童樂行動」。參加者可即場挑戰多項創意打卡點，完成路線後更可獲得專屬獎牌及電子證書，嘉年華更設打卡位、遊戲攤位及舞台表演。活動當日更有幸運大抽獎，參加者有機會贏取10對SKECHERS鞋履！

活動設個人組、孖住組及家庭組，報名組合更靈活！所有參加者均可獲得選手包（內含活動T恤、限定禮券等）。小童參加者及寵物組別更有額外禮品。完成路線的參加者更可獲得專屬獎牌及電子證書。限時早鳥優惠至2025年12月31日，SKECHERS PLUS會員更專享會員價報名優惠。