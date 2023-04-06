SKECHERS 於香港迪士尼樂園 10K Weekend 2023 現場 搶先展示下半年重點跑鞋 GO RUN MAXROAD 6

「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2023」早前圓滿結束，一連兩日的活動吸引接近18,000選手參與。全球三大鞋履品牌之一 SKECHERS作為「香港迪士尼樂園」官方指定服飾及鞋履品牌，以「舒適科技」為健兒提供特製功能性選手服，更配合是次活動主題，服飾設計上加入不同迪士尼朋友的主題元素，提供最佳運動造型，為賽事加添無比活力。

跑遍迪士尼七大主題園區

賽事設「Marvel超級英雄10公里跑」、「彼思好友5公里跑」、「Duffy與好友3公里跑」及「米奇與好友兒童跑」，在各項目中，選手穿著特製選手服穿梭於夢幻跑道，賽道環繞迪士尼七大主題園區，更可以首度穿過「奇妙夢想城堡」的拱門，盡情享受貫穿樂園多個迪士尼故事景點，親歷迪士尼的競跑旅程。作為官方指定鞋履及服飾品牌，SKECHERS特意以舒適科技為賽事設計一系列舒適通爽的選手T恤。而為了讓健兒們可盡情享受比賽，SKECHERS亦為參加選手們提供特別鞋履優惠，讓他們可親自為自己選擇一對舒適輕巧、緩震穩定的跑鞋，讓選手不論何時都有最佳狀態，迎接賽事挑戰。

特設親子拉伸環節及遊戲攤位 展現非凡活力

除了主要賽事項目，SKECHERS現場特設親子拉伸環節為成人及兒童選手作賽後伸展舒緩，同時享受親子運動時光。另外SKECHERS亦設攤位遊戲，延續這場奇妙的跑步盛事歡樂氣氛。

率先預覽 GO RUN MAXROAD 系列新款 – GO RUN MAXROAD 6

攤位現場率先展出將於2023下半年正式推出專為長跑而設的 GO RUN MAXROAD 6™。以「碳注板技術」，於前掌注入碳纖維板，帶來超強回彈效果，同時提供穩定支撐。配合美國輪胎橡膠Goodyear® 特製鞋底所提供的卓越抓地力、支撐性及防磨損性能，並搭載全新HYPERBURST ICE™中底科技提供超強緩震效果，全面提升跑鞋的穩定性和舒適度，讓跑手可以靈活應對不同的訓練模式，提升跑步表現。

SKECHERS 贊助比賽組獎項 送出超過一萬元禮券及鞋券

SKECHERS全力支持是次大型賽事活動，品牌香港高級副總裁陳家德先生及總經理陳昭明小姐亦親自現身頒獎禮，以行動鼓勵參加者。於「Marvel超級英雄 10公里跑」中，各組別首三名優勝者的獎項豐富，冠軍可獲香港迪士尼樂園酒店國賓廳「仙杜瑞拉」主題套房或國賓廳「魔雪奇緣」主題套房住宿一晚及SKECHERS HK$1,000購物禮劵一張和SKECHERS鞋劵一張、亞軍可獲香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳自助午餐（2位）及SKECHERS HK$1,000購物禮劵一張、季軍可獲香港迪士尼樂園酒店華特餐廳半自助午餐（2位）及SKECHERS HK$500 購物禮劵一張。獎品價值超過一萬元！