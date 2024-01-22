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生活
2024-01-22 17:33:58

SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行早鳥優惠 抽獎贏一年份免費SKECHERS鞋履

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SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行早鳥優惠 抽獎贏一年份免費SKECHERS鞋履

SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行早鳥優惠 抽獎贏一年份免費SKECHERS鞋履

SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行 2024 香港站」將於今年4 14日在西九藝術公園大草坪舉辦，是繼洛杉磯、新加坡、馬來西亞及泰國站後，首次「踏」足香港！健步行集健康、玩樂、慈善於一身，當天更設有嘉年華，帶來遊戲攤位、小童玩樂專區、寵物遊戲專區及舞台表演等活動，親朋狗友可以一起暢享周日親子時光。為隆重其事，SKECHERS更特別邀請視后李佳芯Ali 擔任活動大使，亮相新聞發布會，與現場觀眾互動，以遊戲形式介紹王牌的舒適科技鞋履GO WALK WORKOUT WALKER系列。

SKECHERS特別邀請李佳芯Ali擔任活動大使。 SKECHERS特別邀請李佳芯Ali擔任活動大使。 SKECHERS特別邀請李佳芯Ali擔任活動大使。 SKECHERS特別邀請李佳芯Ali擔任活動大使。 SKECHERS特別邀請李佳芯Ali擔任活動大使。

嘉年華設寵物遊戲專區及遊戲攤位

SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行2024 香港站」的健步行共分為5 公里健步行及首創的2.5 公里寵物行兩個組別。所有參加者均可獲活動紀念包（含活動紀念T 恤、索繩袋、限定禮券等），小童及寵物可額外獲得活動限定禮品，完成路線更有獎牌及電子證書。當天亦設有嘉年華會，為市民大眾帶來遊戲攤位、小童玩樂專區、寵物遊戲專區及舞台表演等精彩活動，親朋狗友一起暢享周日親子時光。

嘉年華設寵物遊戲專區

嘉年華設寵物遊戲專區

Klook.com

部分收益撥捐3家本地慈善團體

另外，所有健步行參加者還可於活動當天即場參加幸運抽獎，有機會贏得一年份的免費SKECHERS鞋履（每位幸運兒共10雙），名額共10個。活動部分收益將撥捐3家本地慈善團體：凝動香港體育基金、保護遺棄動物協會及香港復康力量，令活動更有意義。

活動組別及報名費一覽

活動組別及報名費一覽

活動組別及報名費一覽

SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行2024香港站」官方推薦裝備：

GO WALK WORKOUT WALKER 健步鞋

GO WALK WORKOUT WALKER 健步鞋系列，配備專利Arch Fit足弓承托鞋墊鞋墊，能自然貼合足弓，讓身體重量均勻分散整個腳掌，並具備專業足科醫生認可的足弓承托效能。中底採用SKECHERS HYPER BURST超臨界發泡科技物料，配合碳纖維H 型前掌板，提供卓越的緩震、回彈和吸震效果，有效減少腳底所承受的衝擊。外底使用Goodyear輪胎橡膠科技外底，提供卓越的抓地力、穩定性和耐磨性。

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GO WALK WORKOUT WALKER 健步鞋 GO WALK WORKOUT WALKER 健步鞋 GO WALK WORKOUT WALKER 健步鞋 GO WALK WORKOUT WALKER 健步鞋

GO WALK 7健步鞋

升級版第七代GO WALK 7 健步鞋，配備SKECHERS Air Cooled Goga Mat 高回彈鞋墊，配合SKECHERS ULTRA GO輕量緩震中底，減緩地面對腳部的衝擊力，提升穩定性。中底以SKECHERS HYPER BURST超臨界發泡科技材質製成的支柱群HYPER PILLARS，具備輕量、持久耐用及強韌等特性，每步都有回彈緩震。鞋內特備Ortholite防黴抗菌內層，有效減少異味。

GO WALK 7 健步鞋 GO WALK 7 健步鞋

SKECHERS童裝鞋系列

SKECHERS 童裝鞋款部分內置Air Cooled Memory Foam透氣記憶棉鞋墊，柔軟舒適同時提供足夠承托，提供良好靈活性。

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SKECHERS童裝鞋系列

SKECHERS童裝鞋系列

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