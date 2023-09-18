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生活
2023-09-18 21:54:10

SKECHERS UNO系列推出經典 x 「多巴胺穿搭」風格鞋款

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SKECHERS UNO系列推出經典 x 「多巴胺穿搭」風格鞋款

SKECHERS UNO系列推出經典 x 「多巴胺穿搭」風格鞋款

美國休閒鞋品牌SKECHERS一直以研發創新舒適科技，滿足不同年齡層和各種活動需求而聞名。秉持著追求時尚的精神，SKECHERS亦有不斷研發新潮款式。最近，除了邀請韓國車銀優帥氣試穿SKECHERS UNO 系列外，更邀請了國際超級音樂巨星和時尚偶像Doja Cat亦同時成為SKECHERS的首位「駐場藝術家」，為SKECHERS注入更多創意和活力，引領SKECHERS在時尚潮流中發展。在電視劇「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）中飾演Mindy Chen一角而爆紅的女星Ashley Park首度擔任SKECHERS品牌大使，她化身歌舞劇演員，在時尚外型的搭配下穿着充滿活力的SKECHERS UNO 載歌載舞，為SKECHERS UNO系列拍攝一系列充滿現代及時尚感的照片。

車銀優率先試穿SKECHERS UNO

潮流穿搭的靈魂所在之一，就是穿著的鞋款風格。車銀優出席每個演藝活動都會悉心打扮，身為SKECHERS亞太地區品牌大使，車銀優率先試穿SKECHERS UNO系列奶白色鞋款，一身簡單帥氣造型配上經典鞋款，魅力十足，亦讓SKECHERS成爲時尚舒適科技的代表！

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美國人氣饒舌歌手Doja CatSKECHERS推上潮流尖端

SKECHERS同時更邀請了榮獲《時代雜誌》評選為2023年百大最具影響力人物之一，破格又時尚前衛的美國超人氣饒舌歌手Doja Cat成為品牌的第一位「駐場藝術家」，並合作推出充滿活力和個性的SKECHERS UNO廣告。廣告以時下流行的「多巴胺穿搭」、Y2K風格、Cyberpunk和動漫美學為靈感，呈現出兩種截然不同的標誌性風格。Doja Cat表示SKECHERS 為她的創作提供了新的「畫布」，而這只是一個開始，她亦迫不及待地想向大家展示更多新的創作。

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時尚女星Ashley Park重回歌劇院拍攝SKECHERS廣告 展現現代古典美

Ashley Park在「艾蜜莉在巴黎」影集中，經常以不同時尚服飾配上大膽的穿搭，為觀眾留下深刻印象。今次Ashley ParkSKECHERS拍攝首個廣告，化身歌舞劇演員，穿SKECHERS UNO展現精湛原創歌舞，完美展露修長美腿及柔美體態，令人眼前一亮。Ashley Park更分享自己對SKECHERS鞋款情有獨鍾，她小時候就非常喜歡在課間休息時穿著自己的SKECHERS運動鞋跳舞，從那時起她就愛上了SKECHERS。因此，SKECHERS一直是她從小到大的首選。

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