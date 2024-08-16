SKECHERS X SPY FAMILY聯乘鞋履及服飾 買滿指定金額送限量毛毯

美國鞋履品牌SKECHERS聯乘日本超人氣動畫《SPY×FAMILY》，為一系列品牌大熱鞋履和服飾系列注入玩味時尚元素。《SPY×FAMILY》及SKECHERS 聯乘系列產品融合3位人氣角色的標誌性配色及圖案，包括安尼亞的玩具槍、「奇美拉先生」、約兒的薔薇頭飾、洛伊德的胸章等，讓粉絲以舒適時尚風格延續《SPY×FAMILY》狂熱。

《SPY×FAMILY》（スパイファミリー）早在2019 年3 月於日本《少年Jump+》上連載後大受歡迎，期後於2021年動畫化後更席捲香港在內多個亞洲地區。乘著《SPY×FAMILY》的熾熱人氣，SKECHERS 推出以KOOPA COURT系列作為今次聯乘企劃壓軸登場鞋款，更邀請SKECHERS品牌大使車銀優率先試穿。

鞋身、後跟設計充滿細節

鞋款走美式復古風格，鞋面採用人造皮革營造層次感，並將內外鞋身、後跟、鞋頭氣孔等化成畫布，飾上3大角色的素描圖案作點綴，鞋帶位置的金屬名牌更換成金色並印有「SPY×FAMILY」字樣，對應後跟沿邊的相同字樣設計，掛上「奇美拉先生」吊飾作點綴。

SKECHERS以舒適科技著稱，KOOPA COURT系列鞋款亦不例外，以專有的Air-Cooled Memory Foam透氣記憶棉鞋墊、吸震緩衝中底和彈性抓地外底，長時間穿著都保持舒適。《SPY×FAMILY》及SKECHERS聯乘的KOOPA COURT系列合共推出5個配色，為男女共用鞋款，全部均以男裝尺碼展示，女士可以選擇細兩碼鞋款便可，譬如日常穿著女裝10碼的鞋款，可選購男裝的8號鞋款，如此類推。