Smile Yogurt創辦人關琬潼出新書 2月22日誠品舉行分享會 2月23日竹林秘境茶會

著名甜點店Smile Yogurt、花茶蛋糕生活品牌Simply Pleasure創辦人及主理人關琬潼(Shadow Kwan)，身兼作家、美食設計師、草月流花藝者、茶美學推廣人、生活美學創意策展人、《漣漪》刊物創刊人。散發脫俗仙氣的她私下喜歡下廚和攝影，剛剛推出最新著作《生活美學家的料理風景》，分享日常美食與生活美學的點滴。

20年前，Shadow從小小的料理工作室開始，到今天發展成6個品牌，經歷餐桌上的甜酸苦辣，一直投放熱誠，成為自己嚮往的狀態。繼去年創刊《Ripple…漣漪》美生活手帖後，再推出《生活美學家的料理風景》著作。304頁的新書散文記錄了她的料理及生活日誌，分享餐桌記事、人生感悟、異鄉美食的點滴，如漫遊日本糕餅店的感受、澳洲遊學的回憶、在家做麵包的療愈。由嚮往料理之美而至體驗生活之美，創立不同品牌的尋夢旅程，透過優雅文字以及她親自拍攝充滿美感的照片，展現出廚房裡、餐桌上的小確幸，從料理的煙火中發現愛、美和喜悅。新書的版稅將成為愛的漣漪作慈善用途。

在竹林秘境與茶藝師賞茶

迎來春意的時侯，也是Shadow策劃「Ripple Salon漣漪美生活沙龍」的啟程。她連結各界「美的漣漪人」，開展愛．美．喜悅的生活美學旅程。漣漪生活美學空間今次聯乘饒忠頤文化館舉辦「漣漪茶遊樂：愛的綻放」戶外生活美學沙龍．花會．茶會，在大自然的氛圍中，置一席寧靜雅致的茶席，讓參與者從忙碌的生活節奏中沉澱，賞花、品茶，享受周日茶遊樂。

活動選址在饒宗頤文化館內圍繞植物的秘境「The Bamboo 竹林」，是婚禮的場地，絕少作對外活動。今次茶會以「愛的綻放」為「漣漪茶遊樂」啟程的主題。以茶延伸至不同美學元素：由茶帖開始，至茶席設計中的選材、配色，至茶席花境佈置、茶風味、茶器、佐茶菓子等。她邀請了「香港茶葉研製所」、「人在草木」茶藝師Season 成為「茶的漣漪人」，說茶奉茶。