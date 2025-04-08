Smile15周年推開心果系列 四重開心果希臘乳酪雪糕/極濃希臘乳酪開心果巴斯克

Smile的初心是「以comfort Food融入生活美學，分享令人微笑的療愈美食和積極正能量的生活方式」。今次就與Ripple生活美學空間「茶菓美學研究所」，共同研發及創作一系列開心果主題甜點。新品「Pistachio Smile」四重開心果希臘乳酪雪糕，以自家製特濃開心果配料包括開心果曲奇、開心果布甸、開心果醬、開心果碎，配以金黃自家製脆粒、蜜糖脆脆、酥網脆片，襯托Smile經典希臘乳酪雪糕，充滿極致濃郁開心滋味。（Smile Froyo.Cake.Gift ：K11 購物藝術館、希慎廣場、MOKO、連城廣場、AIRSIDE店有售)

撮合開心果＋芝士＋希臘乳酪

另一全新的「Pistachio Basque」 極濃希臘乳酪開心果巴斯克，經過不斷調整食材比例才推出，特別加入Smile特調清新微酸希臘乳酪、超足量開心果醬、開心果酸忌廉 、滿滿開心果碎，混合絲滑細膩的調配忌廉芝士而成，每一口也是綿密軟心芝士夾雜極致濃郁開心果香氣，為開心果控帶來開心微笑能量。另外更有特濃芝士希臘乳酪巴斯克，由香濃綿密調配忌廉芝士、絲滑細膩酸忌廉、Smile經典自家製脆粒，與特調希臘乳酪組成。

限時網店預購優惠

由即日起至4月13日於 Smile 網店訂購原個蛋糕，輸入優惠碼「HAPPYLIFEWITHSMILE」即享85折優惠。

網店訂購：www.smile-yogurt.com

現貨供應日期:4月14日起

供應分店:全線 Smile 分店(希慎店設堂食)