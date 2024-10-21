Snickers 全新士力架燕麥朱古力棒 免費派10,000 件 即睇日期＋派發地點！

美國人氣朱古力品牌 Snickers近日推出秋季新品，全新士力架燕麥朱古力棒將經典士力架香濃朱古力與富含纖維的燕麥相結合，口感層次豐富！如果想免費試食新產品，Snickers將於 10 月 26 日至 27 日，及 10 月 30 日至 10 月 31 日萬聖節當日，在港九多地方免費派發10,000 件燕麥朱古力棒新品 及大受歡迎的半糖黑朱古力棒，下文即睇新品詳情及派發地點！

Snickers 全新士力架燕麥朱古力棒 士力架燕麥朱古力棒以經典士力架的絲滑香濃朱古力外層，內層為顆粒飽滿的精選優質燕麥，經過精心烘焙，保留了燕麥原有的營養精華與酥脆口感，與士力架經典的濃郁醇香焦糖醬和花生碎完美融合，雙重口感交織，美味之餘又能兼顧營養！品牌將於 10 月 26 日至 27 日，及 10 月 30 日至 10 月 31 日萬聖節當日遊走多個鬧市地區如尖沙咀、沙田、銅鑼灣及旺角舉行長達 4 天的新品免費派送活動，與大家介紹及免費派發超過 10,000 件燕麥朱古力棒新品及大受歡迎的半糖黑朱古力棒！市民在指定日期和地點，尋找 Snickers 大使領取 Snickers 驚喜 ，完成簡單小任務，即可免費獲得 Snickers 朱古力棒和優惠券，禮品數量有限，送完即止，一於把握機會！ Snickers 燕麥朱古力棒免費派送活動詳情： 派送日期 時間： 派送地點 10 月 26 日 (星期六) 中午 12 時至下午 6 時 尖沙咀海防道 10 月 27 日 (星期日) 中午 12 時至下午６時 沙田港鐵站 B 出口 10 月 30 日 (星期三) 下午 2 時至晚上 8 時 旺角朗豪坊對出 (旺角港鐵站 E1 出口) 10 月 31 日 (星期四) 下午 2 時至晚上 8 時 銅鑼灣百德新街 *活動時間及地點有機會因應天氣及當日路面情況或有改動

達哥 X 張曦雯同台！Snickers 朱古力分享好滋味及遊戲試玩 Snickers 於 2024 年 11 月 2 日 於銅鑼灣皇室堡地下中庭舉行「Snickers 達哥 X 張曦雯 打機對決見面會」及 Snickers 齊齊賞打機活動，屆時知名遊戲主播達哥與電競女神張曦雯(Kelly)將會親身現場出席，同台對決爭霸電競巔峰。另外 Snickers 會於下午 3 時至 6 時在活動現場大派朱古力，現場觀眾除可於即場打機體驗電競魅力外，所有現場觀眾均可獲得朱古力換領券一張，即日於活動時段內到銅鑼灣記利佐治街惠康超級市場換領站換領朱古力贈品一份，真正有得玩有得食！

Snickers 達哥 X 張曦雯 打機對決見面會