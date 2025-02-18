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2025-02-18 11:00:00

Snoopy 75周年跑步嘉年華開始報名 設多種賽制/50款全新精品/早鳥優惠

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Snoopy 75周年跑步嘉年華開始報名 設多種賽制/50款全新精品/早鳥優惠

Snoopy 75周年跑步嘉年華開始報名 設多種賽制/50款全新精品/早鳥優惠

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為慶祝 Snoopy 75周年，Snoopy 75周年跑步嘉年華將於427日在西沙GO PARK舉行，是次活動首次齊集SnoopyOLAF Woodstock，於戶外與大家一起揮灑汗水！當日帶來多項賽事及嘉年華，包括3公里及6公里計時賽個人跑、1.5公里SnoopyOLAFWoodstock粉絲輕量跑；一家大細可報名參加親子跑，更可帶同毛小孩一起參加狗狗跑。參加者可獲官方授權選手包，內有多款Snoopy 75周年限定精美紀念品。粉絲們更可到訪Snoopy 75周年期間限定店，店內有超過50款全新推出的Snoopy角色精品，粉絲們不要錯過！

Snoopy 75周年跑步嘉年華

Snoopy 75周年跑步嘉年華

齊集SnoopyOLAF Woodstock 3大主角

每位參加者將獲得Snoopy 75周年紀念品，包括印有75周年圖案號碼布、主角組別專屬T 恤、運動巾、紀念徽章等，活動更首次推出以OLAFWoodstock做主角的選手包，限定選手包內含75周年的紀念獎章，值得粉絲珍藏！

活動及選手包詳情如下：

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1.5公里Snoopy粉絲輕量跑 1.5公里Snoopy親子跑 1.5公里Woodstock 粉絲輕量跑 3公里個人跑 6公里個人跑 800米Snoopy狗狗跑 Snoopy 75周年跑步嘉年華-獎牌 專業個人跑 （計時賽）及粉絲輕量跑（非計時賽） 親子跑（兩人）（非計時賽）及800米Snoopy狗狗跑（一人一狗）（非計時賽）

多個打卡位 玩尋印遊戲、填顏色換小禮物

為滿足一眾粉絲們對Snoopy和一眾角色的熱愛，場內設置多個打卡位，包括巨型Snoopy充氣公仔，OLAF Woodstock 影相打卡位等，粉絲跑步後可於場內繼續享受戶外樂趣，捕捉經典角色。大會亦會派發限量Snoopy尋印遊戲紀念包，參加者於場內收集8Snoopy印章即可完成挑戰，並獲得紀念貼紙和紀念品；而小朋友亦會獲發Snoopy填色簿，發揮創意，完成後也可獲得勳章。

Snoopy75周年限定打卡位

Snoopy75周年限定打卡位

50款最新商品

大會更特別推岀一系列獨家主題紀念品，包括：首度推出限量300Snoopy紀念冊、全球限量200Snoopy 75周年珍藏手錶、SnoopyOLAF Woodstock 迷你獎牌、SnoopyOLAF Woodstock金幣匙扣及多款主題新品包括：

•限量版Snoopy公仔：推出特別設計的 75周年紀念版 Snoopy 公仔，Snoopy更穿上特別款式的服裝和配飾，完美滿足收藏需求。

Snoopy 主題服飾：發售 T恤、帽子、配飾 等，讓粉絲們在日常生活中穿搭出可愛風格。

•寵物用品：專為寵物愛好者設計的 Snoopy 主題寵物用品，包括寵物玩具和配件，讓寵物也能感受 Snoopy 帶來的快樂氛圍。

限量版 Snoopy 公仔 OLAF露營椅 金幣匙扣 Snoopy卡套 限量版 OLAF公仔 Snoopy 75周年跑步嘉年華主角組別專屬T 恤 Snoopy 75周年跑步嘉年華主角組別專屬T 恤

早鳥優惠 報名即送Snoopy/OLAF專屬打氣包

活動門票將由即日起開始於Klook平台獨家預售，是次活動名額只限4,000人，機會難得。參賽者凡於214日早上10點至228日晚上1159分成功於Klook成功報名者，將可獲可享早鳥優惠贈品價值$150 Snoopy/OLAF打氣包，內含限定Snoopy/OLAF小袋以及$20 Snoopy75周年期間限定店現金券，數量有限、送完即止。

Klook早鳥優惠-OLAF打氣包 Klook早鳥優惠-Snoopy打氣包

Snoopy 75周年跑步嘉年華

報名日期：即日起至滿額即止

報名連結

比賽日期：2025427

比賽地點：西沙海映路 9 西沙GO PARK

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Klook.com

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