Snoopy 75周年跑步嘉年華開始報名 設多種賽制/50款全新精品/早鳥優惠

為慶祝 Snoopy 75周年，Snoopy 75周年跑步嘉年華將於4月27日在西沙GO PARK舉行，是次活動首次齊集Snoopy、OLAF 和 Woodstock，於戶外與大家一起揮灑汗水！當日帶來多項賽事及嘉年華，包括3公里及6公里計時賽個人跑、1.5公里Snoopy、OLAF、Woodstock粉絲輕量跑；一家大細可報名參加親子跑，更可帶同毛小孩一起參加狗狗跑。參加者可獲官方授權選手包，內有多款Snoopy 75周年限定精美紀念品。粉絲們更可到訪Snoopy 75周年期間限定店，店內有超過50款全新推出的Snoopy角色精品，粉絲們不要錯過！

Snoopy 75周年跑步嘉年華

齊集 Snoopy 、 OLAF 和 Woodstock 3 大主角 每位參加者將獲得Snoopy 75周年紀念品，包括印有75周年圖案號碼布、主角組別專屬T 恤、運動巾、紀念徽章等，活動更首次推出以OLAF及Woodstock做主角的選手包，限定選手包內含75周年的紀念獎章，值得粉絲珍藏！ 活動及選手包詳情如下：

多個打卡位 玩尋印遊戲、填顏色換小禮物 為滿足一眾粉絲們對Snoopy和一眾角色的熱愛，場內設置多個打卡位，包括巨型Snoopy充氣公仔，OLAF及 Woodstock 影相打卡位等，粉絲跑步後可於場內繼續享受戶外樂趣，捕捉經典角色。大會亦會派發限量Snoopy尋印遊戲紀念包，參加者於場內收集8個Snoopy印章即可完成挑戰，並獲得紀念貼紙和紀念品；而小朋友亦會獲發Snoopy填色簿，發揮創意，完成後也可獲得勳章。

Snoopy75周年限定打卡位

逾 50 款最新商品 大會更特別推岀一系列獨家主題紀念品，包括：首度推出限量300本Snoopy紀念冊、全球限量200枚Snoopy 75周年珍藏手錶、Snoopy、OLAF 和 Woodstock 迷你獎牌、Snoopy、OLAF 和 Woodstock金幣匙扣及多款主題新品包括： •限量版Snoopy公仔：推出特別設計的 75周年紀念版 Snoopy 公仔，Snoopy更穿上特別款式的服裝和配飾，完美滿足收藏需求。 •Snoopy 主題服飾：發售 T恤、帽子、配飾 等，讓粉絲們在日常生活中穿搭出可愛風格。 •寵物用品：專為寵物愛好者設計的 Snoopy 主題寵物用品，包括寵物玩具和配件，讓寵物也能感受 Snoopy 帶來的快樂氛圍。

早鳥優惠 報名即送 Snoopy/OLAF 專屬打氣包 活動門票將由即日起開始於Klook平台獨家預售，是次活動名額只限4,000人，機會難得。參賽者凡於2月14日早上10點至2月28日晚上11時59分成功於Klook成功報名者，將可獲可享早鳥優惠贈品價值$150的 Snoopy/OLAF打氣包，內含限定Snoopy/OLAF小袋以及$20 Snoopy75周年期間限定店現金券，數量有限、送完即止。

Snoopy 75 周年跑步嘉年華 報名日期：即日起至滿額即止 報名連結 比賽日期：2025年4月27日 比賽地點：西沙海映路 9 號 西沙GO PARK