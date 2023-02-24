Snoopy Run Hong Kong 2023〡史努比主題跑 完成賽事即獲Snoopy獎牌【內附參加詳情+選手紀念包】

如果你是 Snoopy 迷，又喜愛運動，約定你一齊參加 《Snoopy Run Hong Kong 2023》！Snoopy Run 2023 香港站將於 5 月 7 日在風景怡人的科學園海旁舉行，屆時史努比人偶會同大家握手合照。除此之外，還有多個打卡點及巨型史努比吹氣公仔同粉絲合照。無論大人、小朋友都可參與攤位遊戲，共渡一個快樂的早上。
Snoopy Run 2023 賽道為 1 公里障礙跑，正好鼓勵以積極人生面對逆境，讓悲傷和失落不再沉重。每位參加者可獲贈一份紀念品，當中包括：運動T-Shirt ( 成人 / 小童 )、運動毛巾、運動水樽、運動兩用袋及運動襪 ( 成人 / 小童 )，成功完成賽事的參加者可於活動當日獲派獎牌一面。另外，現新增 3km 及 8km 競賽組別，每位參加者可獲 Snoopy Run T-shirt 及完成獎牌。活動更設有最佳服飾獎(個人組)及最佳親子造型大獎(家庭組) 兩項特別獎項，希望參賽者們可以發揮創意，悉心打扮更投入於Snoopy Run！
此外，今年大會更推出一系列限定紀念品，其中包括：便攜露營椅、漁夫帽、小物袋等供選購，一眾Snoopy迷萬勿錯過！
《Snoopy Run Hong Kong 2023》活動詳情：
日期：2023 年 5 月 7 日（星期日）
地點：香港科學園高錕會議中心廣場 (金蛋)
時間：8:00am - 12:30pm
組別：1公里障礙跑（可獲 Snoopy Run 活動紀念品全套）
活動開始時間：8:15am（暫定）
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組別
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個人組
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家庭組
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參加者年齡
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6 歲或以上
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一名 18 歲或以上
成人及一名 4-11歲小童
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報名費
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＄480/人
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$790/隊
組別：個人跑 （可獲 Snoopy Run T-shirt 及完成獎牌）
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組別
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3 公里
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8 公里
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活動開始時間
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8:05am（暫定）
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8:00am（暫定）
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報名費
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＄240/人
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$260/隊
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＄260/每套
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＄260/每套
* 實際起跑時間將於領取賽事選手包前公佈，大會將因應參加者人數分配起跑時間，參加者必須依照其組別的起跑時間出發，否則其時間成績將不被計算。任何有關通知將會於活動網站內公佈。