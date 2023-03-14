Snoopy Run Hong Kong 2023 報名可獲選手紀念包及Snoopy獎牌

將於5月舉行的《Snoopy Run Hong Kong 2023》香港站，將在風景怡人的科學園海旁舉行，屆時史努比人偶會親臨現場，活動還設攤位遊戲、多個打卡點及巨型史努比吹氣公仔，與競賽選手及fans見面和合照。

Snoopy Run 2023賽道為1公里障礙跑，鼓勵市民積極面對逆境。每位參加者可獲贈一份紀念品，當中包括運動Tee(成人/小童)、運動毛巾、運動水樽、運動兩用袋及運動襪(成人/小童)，成功完成賽事的參加者，可於活動當天獲派獎牌一面。此外，比賽新增3km及8km競賽組別，每位參加者可獲Snoopy Run Tee及完成獎牌。此外，大會推出一系列限定紀念品，包括便攜露營椅、漁夫帽、小物袋等，供一眾Snoopy迷選購。