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2023-03-14 15:52:49

Snoopy Run Hong Kong 2023 報名可獲選手紀念包及Snoopy獎牌

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Snoopy Run Hong Kong 2023路線圖。

將於5月舉行的《Snoopy Run Hong Kong 2023》香港站，將在風景怡人的科學園海旁舉行，屆時史努比人偶會親臨現場，活動還設攤位遊戲、多個打卡點及巨型史努比吹氣公仔，與競賽選手及fans見面和合照。

Snoopy Run 2023賽道為1公里障礙跑，鼓勵市民積極面對逆境。每位參加者可獲贈一份紀念品，當中包括運動Tee(成人/小童)、運動毛巾、運動水樽、運動兩用袋及運動襪(成人/小童)，成功完成賽事的參加者，可於活動當天獲派獎牌一面。此外，比賽新增3km8km競賽組別，每位參加者可獲Snoopy Run Tee及完成獎牌。此外，大會推出一系列限定紀念品，包括便攜露營椅、漁夫帽、小物袋等，供一眾Snoopy迷選購。

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Snoopy Run Hong Kong 2023》活動詳情：

日期：57(早上8時至中午12)

地點：香港科學園高錕會議中心廣場(金蛋)

組別：個人組、家庭組障礙跑(可獲Snoopy Run活動紀念品全套)

報名費：＄480/人、$790/

組別：3公里、8 公里個人障礙跑(可獲 Snoopy Run T-shirt及完成獎牌)

報名費：＄240/人、$260/

個人跑追加全套活動紀念品：＄260/每套

報名及查詢：https://snoopyrun2023.com/form/enrolment-form

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3及8公里個人障礙跑紀念品。

Snoopy Run Hong Kong 2023
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