SOFINA全新防曬系列 針對不同「肌膚環境」日本斷貨王晚霜同步登場

隨著春天降臨，紫外線指數愈來愈高，SOFINA最近新出「Skin Care UV Protect Emulsion護膚防曬乳」，一口氣推出3款新防曬，為不同「肌膚環境」而設。而日本斷貨王SOFINA iP角質層修護滋潤晚霜，亦同步登陸香港，晚霜針對肌膚於晚間睡眠時水分急遽流失，為渴水肌膚修復及滋養角質層細胞。兩者分別日間保護、晚上修復，帶來水潤無瑕美肌！

隨著防曬意識提升，不少關注肌膚健康的人士已養成每天塗防曬的習慣，在選擇防曬產品時亦更傾向高SPF及PA值，不過容易忽略了「肌膚環境」：肌膚面對不同環境，均會影響肌膚的狀態及需要，即使防曬產品具高SPF值，一旦肌膚缺水、泛油，亦會削弱防曬產品應有的防禦效能。

SOFINA iP亮肌抗斑護膚防曬乳霜(SPF50+ PA++++)，專為容易出現色斑的肌膚而設，內外雙重抗斑：一方面添加亮肌及抗炎有效成分，強效阻隔紫外線UVA及UVB，另一方面從根源抑制黑色素製造，防止色斑、雀斑形成，並可預防日曬後的泛紅、發熱、粗糙等。配合日間抗氧保濕成分α及細胞間脂質護理成分，高效保濕，抵禦氧化傷害。結合柔焦珠光技術，自然提亮暗啞膚色及修飾毛孔，帶來富有透明感的明亮肌膚。

SOFINA iP護膚防曬共有3款型號，包括01長效補濕、02控油隔離、03亮肌抗斑，以「肌膚環境」作主，讓大家選擇適合自己的防曬保養方案，為肌膚高效防曬、抗氧、抗光老化。當中03亮肌抗斑護膚防曬乳，更以「新星」姿態登場，突破性專為易出色斑肌膚而設。

另外兩款防曬——控油隔離護膚防曬乳液(SPF50+ PA++++)及長效保濕護膚防曬乳霜(SPF50+ PA+++)，就分別專為易泛油及易缺水肌膚的而設。記者在發布會當日試用產品，發現3款產品其實都相當透薄，不過覺得可控油的隔離護膚防曬乳液特別適合香港夏天，採用持久控油紫外線防禦技術，為肌膚裹上「控油隔離UV防禦薄膜」，添加凝固皮脂粉體，避免皮脂擴散而導致防曬膜被分解，更均勻覆蓋皮膚間隙，並可以隔離微小塵粒，對抗香港長期的空氣污染，發揮高效護膚防曬效能。

3款新防曬的質地，01及02是乳霜質地，03則較水漾。

斷貨王晚霜登陸香港

與此同時，日本斷貨王 SOFINA iP角質層修護滋潤晚霜，亦正式登陸香港，這款晚霜去年年尾在日本首發後，掀起搶購潮並火速售罄斷貨，並在短短兩個月內榮獲18項Best Cosme冠軍，而且晚霜亦只要$240，CP值非常高。

晚霜針對解決晚間睡眠時肌膚水分急遽流失的嚴苛環境，把握深夜的黃金修復時間，為渴水肌膚集中修復及滋養角質層細胞，阻截睡眠時大量流失水分。晚霜添加SOFINA iP系列中最高濃度的角質層細胞修護成分，配合多種美容精華，把握深夜睡眠的黃金時間，修護角質層細胞，補充及鎖緊水分，一整夜為肌膚築起滋潤保護屏障，預防乾燥、平滑肌紋、提升彈力。