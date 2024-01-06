SOFINA「滾輪粉底」登場 霜狀啫喱質地+mochi感「氣墊滾輪」

SOFINA早前在日本推出「滾輪粉底」霧光潤澤粉底霜，甫推出已極速爆紅及斷貨，開箱示範片在網上瘋狂洗版，更被日本人氣youtuber形容為「砂膜肌的救世主」，這款粉底目前已登陸香港！

針對缺水、易脫皮的不勻肌膚 SOFINA的底妝向來在美妝界有保證，以超卓控油及長效持妝為賣點，打造持久不脫又貼服的妝容。SOFINA意識到近年肌膚於秋冬變得乾燥的傾向增加，95%乾性或混合性皮膚人士有感於面部乾燥位置上粉時，出現浮粉問題，因此特別為缺水粗糙、易脫皮又膚色不勻的肌膚，首創霜狀啫喱鎖水配方，並於上妝工具上進行大躍進，採用革新零摩擦專用氣墊滾輪均勻貼服地Roll On，成就Primavista霧光潤澤粉底霜的誕生。

獨家首創霜狀啫喱鎖水配方 品牌獨家首創「光澤薄膜精華啫喱」搭配細緻粉體及保濕精華，質感柔軟彈滑、易於伸延，並為肌膚披上一層水感透光的柔膜，高度補濕鎖水的同時，亦將肌膚紋理撫平，即使是乾燥粗糙的肌膚也能均勻地滑上亮麗妝容，不單控油持妝，同時滋潤肌膚，貼服力及遮瑕力更令人驚喜，帶來柔霧光澤的妝容。

「氣墊滾輪」小巧柔軟 輕易上妝 霧光潤澤粉底霜的另一賣點是將氣墊粉撲優化成「氣墊滾輪」，尺寸小巧且柔軟，富mochi感，與肌膚零摩擦，即使是鼻翼或嘴角等刁鑽部位都能照顧得到，化妝新手也能輕鬆滑出平滑均勻的妝容。隨著滾滑次數增加，遮瑕力也會相對提升，用家可以就自己需要，「滾出」想要輕盈透薄或高遮瑕力的底妝。