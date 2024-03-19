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生活
2024-03-19 17:15:00

SOFINA iP系列新成員 朗豪坊開期間限定Pop Up

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SOFINA iP系列新成員 朗豪坊開期間限定Pop Up

SOFINA iP系列新成員 朗豪坊開期間限定Pop Up

SOFINA iP系列今年邁入新階段，以「肌之科學、素肌之美」為品牌口號，並以編織出健康美麗肌膚的「六角形」角質層為標誌，更為系列加入新成員，兩款新產品分別針對復肌膚角質層細胞，以及肌膚張力不足的粗大毛孔，喚醒肌膚自身的美麗力量。

「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動

「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動

全新的SOFINA iP Treatment Lotion 角質層修護凝露($180/160ml)，結合「角質層細胞護理」及「細胞間脂質護理」，為角質層細胞注滿源源滋潤，同時修護受損的肌膚層狀結構，恢復角質層細胞儲水能力，將水分緊鎖於角質層細胞，實現一般化妝水難以達到的「持久保濕」。

另一新品SOFINA iP Enriched Filler Essence 緊膚彈力注入精華液($320/40g)，以獨家的W技術，糅合從500種植物成分中嚴選出的緊膚彈力成分，滲透到角質層最深處，深層滋潤毛孔、肌紋等凹凸不平之處，使毛孔周圍的角質層豐盈飽滿，使之充滿張力令毛孔緊緻。

SOFINA iP Enriched Filler Essence緊膚彈力注入精華液(左、$320/40g)及SOFINA iP Treatment Lotion 角質層修護凝露(右、$180/160ml)。

而獨家研發的SOFINA iP 土台美容液($380/90g)亦再度升級，升級的100%碳酸慕絲滲透技術，配合新添加人參精華，約1/20毛孔大小的肌底碳酸慕絲精華，能更高效、更大量、更持續地滲透到角質層最深處，為肌膚注氧，促進皮膚血管力，強韌肌底，提升細胞循環力，倍增後續保養吸收力。

SOFINA iP 土台美容液($380/90g)再度升級。 SOFINA iP 土台美容液($380/90g)再度升級。

期間限定Pop Up

為慶祝SOFINA iP 邁入新階段，特別設立「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動，除產品體驗及拍照打咭外，現場更有充滿儀式感的御守祈願，到訪朋友可於「許願池」選擇御守顏色與背景、花紋圖案及祈願語句，其後拋出硬幣至「許願池」，獨一無二的電子御守隨即浮現，於掃描QR Code後可下載收藏，為自己祈願或為親友送上祝福。

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「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動有充滿儀式感的御守祈願。 「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動有充滿儀式感的御守祈願。 「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動有充滿儀式感的御守祈願。 「SOFINA iP素肌之美新領域」期間限定活動有充滿儀式感的御守祈願。

日期：即日至202444

地點：旺角朗豪坊Langham Beauty L2

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