SOFINA iP系列新成員 朗豪坊開期間限定Pop Up

SOFINA iP系列今年邁入新階段，以「肌之科學、素肌之美」為品牌口號，並以編織出健康美麗肌膚的「六角形」角質層為標誌，更為系列加入新成員，兩款新產品分別針對復肌膚角質層細胞，以及肌膚張力不足的粗大毛孔，喚醒肌膚自身的美麗力量。

全新的SOFINA iP Treatment Lotion 角質層修護凝露($180/160ml)，結合「角質層細胞護理」及「細胞間脂質護理」，為角質層細胞注滿源源滋潤，同時修護受損的肌膚層狀結構，恢復角質層細胞儲水能力，將水分緊鎖於角質層細胞，實現一般化妝水難以達到的「持久保濕」。

另一新品SOFINA iP Enriched Filler Essence 緊膚彈力注入精華液($320/40g)，以獨家的W技術，糅合從500種植物成分中嚴選出的緊膚彈力成分，滲透到角質層最深處，深層滋潤毛孔、肌紋等凹凸不平之處，使毛孔周圍的角質層豐盈飽滿，使之充滿張力令毛孔緊緻。