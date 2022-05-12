SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks感謝祭 $1,000以下抵買美妝產品 (持續更新)

SOGO Thankful Week將於於5月18日至6月26日分三階段於門市進行，SOGO更率先由即日至5月17日期間舉行網上預購優惠，當中不少化妝及護膚品套裝都以優惠價發售，包括不少卸妝潔面產品，深層清潔口罩肌，另有眼霜及眼影等，為大家塑造精靈雙眼。最重要的是，今次介紹的套裝都在$1,000以下，CP值高，女生們記得趁低吸納了！ 網店預購：2022年5月4日至5月17日 門市活動日期：2022年5月18日至6月26日 Part 1 第一階段日期：5月18日至5月31日 Part 2 第二階段日期：6月1日至6月14日 Part 3 第三階段日期：6月15日至6月26日 地址：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司 網店：https://www.sogo.com.hk/tc/catalog/beauty

即睇抵買美妝套裝： SOGO Thankful Weeks 抵買美妝套裝｜Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 ( 價值 $720) 一瓶多效的「皇后水」備受不少國際女星及化妝師追捧，能煥發清爽細緻光芒、控油抗菌、提升貼妝力，並提供清涼無重感，是夏日必備單品。 ．葡萄籽活性爽膚水100ml 兩支

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 (價值$720) (限量100套；銅鑼灣店5月25日單日限定)

SOGO Thankful Weeks 抵買美妝套裝｜RMK 皇牌潔淨套裝 $520 – $580 ( 價值 $780 – $870) 套裝可就自己膚質需要，自由選擇3件卸妝潔面產品，非常靈活，想要徹底卸除防水彩妝可選擇柔滑卸妝油，想要卸妝同時滋潤肌膚可選擇卸妝膏等，輕鬆擊退口罩肌煩惱。

RMK 皇牌潔淨套裝 $520–$580 (價值$780–$870) (尖沙咀店5月23日單日限定)

SOGO Thankful Weeks 抵買美妝套裝｜THREE 皇牌平衡潔膚油套裝 $750 ( 價值 $1,116) 天然由來成分100%、取得國際有機COSMOS認證的平衡潔膚油R一直是回購率極高的王牌產品。溫和而潔淨力極強，徹底除去肌膚紋理及毛孔的髒污，讓肌膚回歸最舒適狀態。感謝祭限定套裝更包括洗顏慕絲、肌能水凝乳及凝霜體驗裝，可以一次過體驗品牌的潔面及修護產品。 套裝包括： ．平衡潔膚油R 185ml × 2 ．平衡潔膚油R 30ml ．平衡洗顏慕絲R 30ml ．肌能水凝乳28ml ．肌能凝霜10g ．粉紅棉麻袋

THREE皇牌平衡潔膚油套裝 $750 (價值$1,116)