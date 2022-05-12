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2022-05-12 18:10:21

SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks感謝祭 $1,000以下抵買美妝產品 (持續更新)

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SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks感謝祭 $1,000以下抵買美妝產品 (持續更新)

SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks感謝祭 $1,000以下抵買美妝產品 (持續更新)

SOGO Thankful Week將於於518日至626日分三階段於門市進行，SOGO更率先由即日至517日期間舉行網上預購優惠，當中不少化妝及護膚品套裝都以優惠價發售，包括不少卸妝潔面產品，深層清潔口罩肌，另有眼霜及眼影等，為大家塑造精靈雙眼。最重要的是，今次介紹的套裝都在$1,000以下，CP值高，女生們記得趁低吸納了！

 

網店預購：202254日至517

 

門市活動日期：2022518日至626

Part 1 第一階段日期：518日至531

Part 2 第二階段日期：61日至614

Part 3 第三階段日期：615日至626

 

地址：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

網店：https://www.sogo.com.hk/tc/catalog/beauty

即睇抵買美妝套裝：

SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 (價值$720) 

一瓶多效的「皇后水」備受不少國際女星及化妝師追捧，能煥發清爽細緻光芒、控油抗菌、提升貼妝力，並提供清涼無重感，是夏日必備單品。

．葡萄籽活性爽膚水100ml 兩支

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 (價值$720) (限量100套；銅鑼灣店5月25日單日限定)

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 (價值$720) (限量100套；銅鑼灣店5月25日單日限定)

SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜RMK 皇牌潔淨套裝 $520$580 (價值$780$870) 

套裝可就自己膚質需要，自由選擇3件卸妝潔面產品，非常靈活，想要徹底卸除防水彩妝可選擇柔滑卸妝油，想要卸妝同時滋潤肌膚可選擇卸妝膏等，輕鬆擊退口罩肌煩惱。

RMK 皇牌潔淨套裝 $520–$580 (價值$780–$870) (尖沙咀店5月23日單日限定)

RMK 皇牌潔淨套裝 $520–$580 (價值$780–$870) (尖沙咀店5月23日單日限定)

SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜THREE 皇牌平衡潔膚油套裝 $750 (價值$1,116)

天然由來成分100%、取得國際有機COSMOS認證的平衡潔膚油R一直是回購率極高的王牌產品。溫和而潔淨力極強，徹底除去肌膚紋理及毛孔的髒污，讓肌膚回歸最舒適狀態。感謝祭限定套裝更包括洗顏慕絲、肌能水凝乳及凝霜體驗裝，可以一次過體驗品牌的潔面及修護產品。

套裝包括：

．平衡潔膚油R 185ml × 2  

．平衡潔膚油R 30ml  

．平衡洗顏慕絲R 30ml

．肌能水凝乳28ml   

．肌能凝霜10g  

．粉紅棉麻袋

 

THREE皇牌平衡潔膚油套裝 $750 (價值$1,116)

THREE皇牌平衡潔膚油套裝 $750 (價值$1,116)

更多抵買美妝套裝：

SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜Lancôme GÉNIFIQUE發光眼霜15ml套裝 $535 (價值$1,304) (銅鑼灣店) ．Advanced Génifique升級版嫩肌活膚眼霜15ml ．Advanced Génifique升級版嫩肌活膚眼霜5ml [2件] ．Advanced Génifique升級版嫩肌活膚精華7ml ．Advanced Génifique升級版冰鑽亮眼精華5ml SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜CANVAS眼部袪紋呵護套裝 $595 (價值HK$1,190) (尖沙咀店5月27日單日限定) ．玫瑰滋潤補濕睡眠面膜 50ml ．眼部緊緻精華霜 15ml SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜Helena Rubinstein 植物幹細胞再生眼霜15ml套裝 $710 (價值$1,426) (SOGO銅鑼灣店) ．植物幹細胞再生眼霜 15ml ．植物幹細胞再生活膚水 30ml ．植物幹細胞再生基底精華露 10ml ．植物幹細胞再生眼霜 3ml SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜su:m37˚水漾補濕面膜套裝 $660 (價值$1,448) (尖沙咀店5月26日單日限定) ．水漾補濕面膜3部曲 20片 ．奇蹟活酵肌密注氧精華 30ml x 4 ．御蘭緊緻煥活爽膚水 5ml x 2 ．御蘭緊緻煥活乳液 5ml x 2 SHISEIDO ESSENTIAL ENERGY肌源補水乳霜組合 $520 (價值$1,120) (尖沙咀店 5月18日至31日) ．ESSENTIAL ENERGY肌源補水乳霜50ml ．ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華5ml x 2件 ．WHITE LUCENT激亮淨白面膜2片 ．長效補濕防禦健膚水(滋潤型) 30ml x 2件 ．淨肌防禦潔面泡沫15ml SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜L'OCCITANE 蠟菊煥活雙效精華50ML套裝 $760 (價值$1,101) ．精美化妝袋 ．蠟菊煥活雙效精華 50ml ．蠟菊極致精華肌底液 30ml ．蠟菊煥活雙效精華5ml ．白皇后亮白精華素 4ml SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜shu uemura botanicoil 潔顏油450ml套裝 $900 (價值$1,628) (尖沙咀店5月19日單日限定) 買botanicoil 植物性潔顏油 450ml 送： ．botanicoil 植物性潔顏油 50ml x2 ．ultime8 琥珀精華面霜 13ml ．unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml ．botanicoil 植物性潔顏油 15ml ．ultime8 琥珀精華水 15ml SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜NARS 限量版16色眼影套裝 $590 (價值$1,909) (銅鑼灣店5月18日單日限定) ．Summer Unrated 眼影組合 ．迷你啞緻水彩唇釉 – Starwomen 2ml ．迷你Climax Extreme睫毛膏 2g SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜ARMANI beauty 升級版零瑕持久粉底液套裝 $600 (價值$753)(網店限定) ．升級版零瑕持久粉底液 30ml #2/ #3 ．迷你絲絨啞亮唇釉 #400 ．迷你設計師電光藍氣墊精華粉底 #03 SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜TOM FORD 限量版JASMIN ROUGE高級定制四色眼影盤套裝 $765 (原價 $1,135 ．限量版JASMIN ROUGE高級定制四色眼影盤#BODYHEAT ．迷你柔霧啞緻妝前乳 ．迷你唇膏 ．香氛體驗裝 2ML SOGO Thankful Weeks抵買美妝套裝｜Hourglass VEIL柔紗礦物妝前乳套裝 $490-$670 (原價$593-$773) (銅鑼灣店) 購買VEIL柔紗礦物妝前乳30ml/60ml 1支 即可獲贈VEIL柔紗礦物妝前乳試用裝3.6ml 1件 及 EQUILIBRIUM 平衡活肌精華水試用裝6.4ml 1件
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