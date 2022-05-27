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2022-05-27 17:30:00

SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks PART II王牌套裝推介 (持續更新)

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SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks PART II王牌套裝推介 (持續更新)

SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks PART II王牌套裝推介 (持續更新)

崇光SOGO Thankful Weeks感謝祭早前展開，並將於61日至14日，在銅鑼灣店及尖沙咀店舉行Part 2，今次為大家介紹多款品牌王牌的套裝，讓女生們以優惠價選購王牌產品，抵上加抵。

DRUNK ELEPHANT首次參與

DRUNK ELEPHANT最近在銅鑼灣崇光百貨開設全球首個品牌專櫃，品牌亦順理成章首次參與「崇光感謝祭2022」，推出13款精選護膚品套裝。

DRUNK ELEPHANT承諾只用直接促進肌膚健康或提升配方質素及效用的成分，產品專注於肌膚兼容性、pH 值及安全性，絕不含「6大嫌疑成分」（精油、乾燥酒精、矽、化學防曬劑、香料/染料、月桂基硫酸鈉），讓任何膚質的人士都能安心享用。品牌主張將早晚的護膚程序視為果昔製作，根據肌膚狀況混合配搭產品使用，讓肌膚達至最健康、平衡及澄瑩的狀態，讓肌膚體驗休養生息。

DRUNK ELEPHANT最近在銅鑼灣崇光百貨開設全球首個品牌專櫃。

DRUNK ELEPHANT最近在銅鑼灣崇光百貨開設全球首個品牌專櫃。

是次「崇光感謝祭2022」的精選護膚品套裝包括「修養生息肌膚護理組合」、「全日補濕果昔組合」、「新常態: 強效補濕煥膚面膜組合」及「非果昔般簡單組合」，由溫和潔面啫喱至夜間煥顔精華，全方位照顧每日護膚所需。

DRUNK ELEPHANT 神奇滋養果昔組合 $670 (原價$1,000) ．WonderwildTM 奇蹟身體乳霜 60ml ．B-HydraTM 強效保濕精華 50ml ．BesteTM No. 9 潔面啫喱 15ml ．F-BalmTM 電解質水凝面膜 5ml ．T.L.C. FramboosTM 夜間煥顏精華 5ml ．Lala RetroTM 急救面霜 5ml ．螢光隨身小袋 DRUNK ELEPHANT 非果昔般簡單組合 $580 (原價$930) (6月1日SOGO銅鑼灣店限定) ．Beste TM No. 9 潔面啫喱 150ml ．Sweet Biome TM 清酒賦養噴霧 100ml ．Protini TM 多肽面霜 5ml ．T.L.C. Framboos TM 夜間煥顏精華 5ml ．Lala Retro TM 急救面霜 5ml ．F Balm TM 電解質水凝面膜 5ml ．螢光隨身小袋

Charlotte Tilbury同樣首次加入

另一個首次參與SOGO Thankful Week的品牌，是來自英國的Charlotte Tilbury，由同名化妝師創立，不少荷李活明星、名人及KOL都是她的客人，品牌在今次感謝祭推出多款限定魔法護膚美妝套裝及多重精彩禮遇，於SOGO銅鑼灣店獨家發售

Charlotte Tilbury亦是首次參與SOGO Thankful Week。

Charlotte Tilbury亦是首次參與SOGO Thankful Week。

Charlotte Tilbury魔法面霜及補充套裝

Charlotte Tilbury的王牌產品CHARLOTTES MAGIC CREAM魔法面霜，深受名人明星愛戴，這是Charlotte為巨星名模在後台化妝前預備肌膚而設計的瞬間滋潤面霜，其即時補水及滋潤功效能帶來像女神一樣柔軟、滋養及具有奢華光澤的終極夢幻肌膚。配合Charlotte獨門Tilbury Massage魔法按摩手法，更能突顯面部輪廓及促進吸收面霜精華。

Charlotte Tilbury魔法面霜及補充套裝 $1,220 (價值$1,711) (6月3日SOGO銅鑼灣店限定) ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM & REFILL SET魔法面霜套裝 ．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華旅行裝8ML ．MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝3ML ．無瑕小圓鏡

Charlotte Tilbury魔法面霜及補充套裝 $1,220 (價值$1,711) (6月3日SOGO銅鑼灣店限定) ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM & REFILL SET魔法面霜套裝 ．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華旅行裝8ML ．MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝3ML ．無瑕小圓鏡

Charlotte Tilbury 多效精緻妝容套裝

INASTANT LOOK IN A PALETTE 七合一彩妝盤是品牌的人氣產品，演繹品牌容易使用 (EASY-TO-USE) 的宗旨，彩妝盤包括眼影、胭脂、光影及古銅粉。套裝更包含迷你化妝掃套裝，內有 4支必備迷你化妝掃，讓女生輕鬆於5分鐘內完成妝容。

Charlotte Tilbury多效精緻妝容套裝 $1,070 (價值$1,385) ．CHARLOTTE’S MAGIC MINI BRUSH SET 迷你化妝掃套裝 ．INASTANT LOOK IN A PALETTE 七合一彩妝盤 - SUN DREAMSCAPE 22G ．TAKE IT ALL OFF MAKEUP REMOVER 卸妝油旅行裝 30ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面霜試用裝5ML ．MATT REVOLUTION摩登霧感唇膏 – WALK OF NO SHAME 試用裝 1.1G ．AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉試用裝 – Fair 0.8G

Charlotte Tilbury多效精緻妝容套裝 $1,070 (價值$1,385) ．CHARLOTTE’S MAGIC MINI BRUSH SET 迷你化妝掃套裝 ．INASTANT LOOK IN A PALETTE 七合一彩妝盤 - SUN DREAMSCAPE 22G ．TAKE IT ALL OFF MAKEUP REMOVER 卸妝油旅行裝 30ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面霜試用裝5ML ．MATT REVOLUTION摩登霧感唇膏 – W

SK-II 能量護膚亮眼套裝

專為針對疲勞、暗沉、粗大毛孔及乾燥等肌膚需求。除了神仙水，包括能量精華霜有效撫平細紋，讓肌膚回復柔嫩有彈性。能量眼霜質地輕盈滋潤，有助撫平眼周紋路。

SK-II 能量護膚亮眼套裝 $3,450 (價值$4,757) (銅鑼灣店) ．護膚精華「神仙水」230mL ．SKINPOWER 能量精華霜 80g ．SKINPOWER能量眼霜 15g ．淨肌護膚潔面乳 20g ．嫩膚清瑩露 30mL ．護膚精華「神仙水」 30mL ．SKINPOWER能量精華霜 15g ．SKINPOWER能量眼霜 2.5g 2份 ．護膚面膜 4片

SK-II 能量護膚亮眼套裝 $3,450 (價值$4,757) (銅鑼灣店) ．護膚精華「神仙水」230mL ．SKINPOWER 能量精華霜 80g ．SKINPOWER能量眼霜 15g ．淨肌護膚潔面乳 20g ．嫩膚清瑩露 30mL ．護膚精華「神仙水」 30mL ．SKINPOWER能量精華霜 15g ．SKINPOWER能量眼霜 2.5g 2份 ．護膚面膜 4片

看更多抵買王牌套裝👇🏻 👇🏻 👇🏻

Sisley 活膚駐顏肌底液套裝 $1,200 (價值$2,330) (銅鑼灣店) ．活膚駐顏肌底液150ml ．香花潔膚乳30ml ．妍采抗藍光污染保濕乳液4ml ．活膚再生提肌精華2ml ．活膚再生眼唇霜2ml ．至臻活膚再生眼部精華1ml ．活膚再生駐顏霜 5ml Lancôme GÉNIFIQUE 小黑瓶30ml套裝 $745 (價值$1,614) (銅鑼灣店) ．Advanced Génifique升級版嫩肌活膚精華 30ml ．Advanced Génifique升級版嫩肌活膚精華 7ml [5件] NARS 四色眼影套裝 $440 (價值$786) (銅鑼灣店) ．四色眼影組合 ．Climax睫毛膏 ．迷你防暈染眼影底霜 2.8g SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏眼部修護組合 $1,190 (價值$2,440) (銅鑼灣店) ．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜15ml及5ml ．VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1盒(12對)及2對 ．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水75ml ．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液15ml x 2件 ．ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華10ml ．ULTIMUNE紅妍肌活眼部精華5ml Valmont 升效更新煥膚套裝 $3,670(價值$5,290) ．升效更新煥膚面膜50ml ．Prime Bio- Cellular升效再生活膚液30ml ．升效水凝日夜補濕霜15ml ．升效更新煥膚面膜15ml ．Wonder Falls潤之泉潔面乳6ml ．Face Exfoliant面部磨砂霜6ml ．Prime Contour升效眼唇護理霜5ml Helena Rubinstein 植物幹細胞再生面霜50ml套裝 $1,440 (價值$2,893) (銅鑼灣店) ．植物幹細胞再生面霜 50ml ．植物幹細胞再生活膚水 30ml ．植物幹細胞再生基底精華露 10ml ．植物幹細胞再生晚間精華 5ml ．植物幹細胞再生眼霜 3ml ．植物幹細胞再生面霜 15ml
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