SOGO感謝祭2022｜SOGO Thankful Weeks PART II王牌套裝推介 (持續更新)

崇光SOGO Thankful Weeks感謝祭早前展開，並將於6月1日至14日，在銅鑼灣店及尖沙咀店舉行Part 2，今次為大家介紹多款品牌王牌的套裝，讓女生們以優惠價選購王牌產品，抵上加抵。 DRUNK ELEPHANT 首次參與 DRUNK ELEPHANT最近在銅鑼灣崇光百貨開設全球首個品牌專櫃，品牌亦順理成章首次參與「崇光感謝祭2022」，推出13款精選護膚品套裝。 DRUNK ELEPHANT承諾只用直接促進肌膚健康或提升配方質素及效用的成分，產品專注於肌膚兼容性、pH 值及安全性，絕不含「6大嫌疑成分」（精油、乾燥酒精、矽、化學防曬劑、香料/染料、月桂基硫酸鈉），讓任何膚質的人士都能安心享用。品牌主張將早晚的護膚程序視為果昔製作，根據肌膚狀況混合配搭產品使用，讓肌膚達至最健康、平衡及澄瑩的狀態，讓肌膚體驗休養生息。

DRUNK ELEPHANT最近在銅鑼灣崇光百貨開設全球首個品牌專櫃。

是次「崇光感謝祭2022」的精選護膚品套裝包括「修養生息肌膚護理組合」、「全日補濕果昔組合」、「新常態: 強效補濕煥膚面膜組合」及「非果昔般簡單組合」，由溫和潔面啫喱至夜間煥顔精華，全方位照顧每日護膚所需。

Charlotte Tilbury同樣 首次 加入 另一個首次參與SOGO Thankful Week的品牌，是來自英國的Charlotte Tilbury，由同名化妝師創立，不少荷李活明星、名人及KOL都是她的客人，品牌在今次感謝祭推出多款限定魔法護膚美妝套裝及多重精彩禮遇，於SOGO銅鑼灣店獨家發售。

Charlotte Tilbury亦是首次參與SOGO Thankful Week。

Charlotte Tilbury 魔法面霜及補充套裝 Charlotte Tilbury的王牌產品CHARLOTTE’S MAGIC CREAM魔法面霜，深受名人明星愛戴，這是Charlotte為巨星名模在後台化妝前預備肌膚而設計的瞬間滋潤面霜，其即時補水及滋潤功效能帶來像女神一樣柔軟、滋養及具有奢華光澤的終極夢幻肌膚。配合Charlotte獨門Tilbury Massage魔法按摩手法，更能突顯面部輪廓及促進吸收面霜精華。

Charlotte Tilbury魔法面霜及補充套裝 $1,220 (價值$1,711) (6月3日SOGO銅鑼灣店限定) ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM & REFILL SET魔法面霜套裝 ．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華旅行裝8ML ．MAGIC EYE RESCUE 魔法眼霜試用裝3ML ．無瑕小圓鏡

Charlotte Tilbury 多效精緻妝容套裝 INASTANT LOOK IN A PALETTE 七合一彩妝盤是品牌的人氣產品，演繹品牌容易使用 (EASY-TO-USE) 的宗旨，彩妝盤包括眼影、胭脂、光影及古銅粉。套裝更包含迷你化妝掃套裝，內有 4支必備迷你化妝掃，讓女生輕鬆於5分鐘內完成妝容。

Charlotte Tilbury多效精緻妝容套裝 $1,070 (價值$1,385) ．CHARLOTTE’S MAGIC MINI BRUSH SET 迷你化妝掃套裝 ．INASTANT LOOK IN A PALETTE 七合一彩妝盤 - SUN DREAMSCAPE 22G ．TAKE IT ALL OFF MAKEUP REMOVER 卸妝油旅行裝 30ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM LIGHT輕盈魔法面霜試用裝5ML ．MATT REVOLUTION摩登霧感唇膏 – W

SK-II 能量護膚亮眼套裝 專為針對疲勞、暗沉、粗大毛孔及乾燥等肌膚需求。除了神仙水，包括能量精華霜有效撫平細紋，讓肌膚回復柔嫩有彈性。能量眼霜質地輕盈滋潤，有助撫平眼周紋路。

SK-II 能量護膚亮眼套裝 $3,450 (價值$4,757) (銅鑼灣店) ．護膚精華「神仙水」230mL ．SKINPOWER 能量精華霜 80g ．SKINPOWER能量眼霜 15g ．淨肌護膚潔面乳 20g ．嫩膚清瑩露 30mL ．護膚精華「神仙水」 30mL ．SKINPOWER能量精華霜 15g ．SKINPOWER能量眼霜 2.5g 2份 ．護膚面膜 4片