SOGO感謝祭2024｜必買護膚套裝Cle de Peau勁減$3,200【內附優惠碼】(持續更新)

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2024-10-14 18:08:08

SOGO感謝祭2024｜必買護膚套裝Cle de Peau減$3,200【內附優惠碼】(持續更新)

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SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於1025日至1124日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭SOGO Thankful Week日期及地點

日期：20241010 1124

網店預售：20241010日至1024

Part 120241025日至1110

Part 220241111日至1124

地點：銅鑼灣門市及eStore網店

SOGO感謝祭2024網站連結

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SOGO Thankful Week感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

SOGO網店舉行獨家預購於即日起至1024日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

SOGO Thankful Week感謝祭2024優惠碼

滿$1,800$60折扣優惠 優惠碼「TW60

滿$3,200 $120折扣優惠 優惠碼「TW120

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SOGO Thankful Week感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

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．特效保濕爽膚水 (40ml) x 2

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Hydro-softening Lotion 鉑鑽凝亮柔膚水 30ml

4D Firming Serum Supreme高效緊緻精華 9ml

Cotton 化粧棉 14

THE SERUM 煥活細胞精華 7ml

Protective Fortifying Emulsion 鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml

Volumizing Cream Supreme 高效立體充盈面霜 5ml

Exquisite Pouch 優雅化粧袋 1

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