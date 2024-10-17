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2024-10-17 18:01:38

SOGO感謝祭2024｜香水套裝及名牌手袋推介 ISSEY MIYAKE香水低至半價【內附優惠碼】(持續更新)

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SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於1025日至1124日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：20241010 1124

網店預售：20241010日至1024

Part 120241025日至1110

Part 220241111日至1124

地點：銅鑼灣門市及eStore網店

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SOGO Thankful Week 感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

SOGO網店舉行獨家預購於即日起至1024日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

滿$1,800$60折扣優惠 優惠碼「TW60

滿$3,200 $120折扣優惠 優惠碼「TW120

SOGO感謝祭2024網站連結

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SOGO Thankful Week 感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

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