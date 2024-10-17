SOGO感謝祭2024｜香水套裝及名牌手袋推介 ISSEY MIYAKE香水低至半價【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於10月25日至11月24日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：2024年10月10日 至11月24日

網店預售：2024年10月10日至10月24日

Part 1：2024年10月25日至11月10日

Part 2：2024年11月11日至11月24日

地點：銅鑼灣門市及eStore網店