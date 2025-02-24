SOGO春季購物日回歸！ 嬰兒用品低至4折 奶粉買一送一

崇光「春日童嬰用品及服飾購物日」將於2月載譽歸來，今年將集結超過100個母嬰品牌，商品涵蓋服飾、哺乳用品及消毒裝備等，優惠低至4折。崇光於活動期間更與UNK及迪士尼美語世界合辦「BB爬行大賽」，所有參加者均可獲贈豐富禮品包。

產品低至4折 一年一度的「春日童嬰用品及服飾購物日」將於2月26日至3月11日舉辦，崇光銅鑼灣店及啟德店精選超過100個母嬰品牌，讓家長任意挑選童嬰服飾、哺乳用品及消毒裝備、沐浴及護膚用品等優惠商品。

特設BB爬行大賽 崇光分別與NUK及迪士尼美語世界合作，於3月1日至2日銅鑼灣店舉辦「NUK x SOGO 春日精叻BB爬行大賽」，所有參加者可獲NUK福袋。啟德店亦於3月8日至9日舉辦「迪士尼美語世界x SOGO寶貝爬行比賽」，所有參賽者均可獲贈豐富禮品包及參與獎狀，冠軍更額外獲贈冠軍禮物。每場設有「最可愛寶寶」造型獎，父母不妨為小朋友悉心打扮，爭奪價值$2988的LED UV奶瓶烘乾消毒機或崇光百貨購物券等豐富獎品！

優惠一浪接一浪！SOGO Rewards HIMAWARI親子會會員可獲福袋，於2月26日至3月11日期間，即日單一購物滿淨值$300，並即時新登記成為SOGO Rewards HIMAWARI親子會會員，即可獲贈隨機款式福袋1個。