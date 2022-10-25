SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022開鑼！45+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

半年一度的SOGO崇光感謝祭(SOGO Thankful Week)將於明日(10月26日)開鑼，今次為大家整合eShop及門市多款優惠套裝，包括SK-II、shu uemura、Kiehl’s、RMK及YSL等，有齊化妝品、護膚品及香水，讓女生們率先過聖誕節！ 「崇光感謝祭 2022 」網店及門店優惠日期詳情： 網店Pre-Sale：2022年10月12日- 25日 (https://www.sogo.com.hk/tc/search?qs=su%3Am37) 門市： Part 1：10月26日至11月8日 Part 2：11月9日至22日 Part 3：11月23日至12月4日 SOGO Thankful Week 2022 ｜ SK-II SK-II的產品平日鮮有特價，今次崇光感謝祭就為多款王牌產品推出優惠套裝，除了王牌的「神仙水」護膚精華，亦有打造明亮雙眸的SKINPOWER 能量眼霜，以及令肌膚立體緊緻及彈潤的SKINPOWER 能量精華霜，為肌膚做好轉季，準備迎接秋冬來臨。 按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

SOGO Thankful Week 2022 ｜ Caudalie 秋意氣息漸濃，處於這種乾燥氣候，除了要為肌膚做足護膚程序緩解秋燥引起的粗糙和敏感，更要進一步修復並養好肌膚，令肌膚每日充滿滋養水感，迎接期待已久的寒冬旅行。Caudalie於今年崇光感謝祭推出多套安全純淨、受顧客喜愛的葡萄護膚組合，為任何膚質，包括敏感肌，解決煩擾的肌膚問題，特別適合追求Clean Beauty的女生。 Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量 100 套】 一瓶多效的「皇后水」買一送一，精華級噴霧能即時煥發清爽細緻光芒、控油抗菌、提升貼妝力，配合速效抗倦排毒面膜一同使用，加倍緊緻毛孔。 套裝包括： •葡萄籽活性爽膚水100ml兩支 •速效抗倦排毒面膜15ml

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量100套】

Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充套裝 $880 ( 價值 $1,630) 【限量 80 套】 皇牌面霜買一送一。注入哈佛醫學級的TET8TM基因逆轉專利技術，全面修復衰老及受損的基因，一抹逆轉皺紋、細紋、色斑、暗啞、缺水、鬆弛、下垂和凹陷 8大歲月痕跡，快速提昇至V面輪廓。 套裝包括： • 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜 50ml • 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充裝 50ml

Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充套裝 $880 (價值$1,630) 【限量80套】

SOGO Thankful Week 2022 ｜ shu uemura 還有兩個月左右才到聖誕節，不過shu uemura就為各合女生準備好聖誕禮物，品牌每年的聯乘系列都火速售罄，今年與劇場版「美少女戰士Eternal」節日限量聯乘系列，早已在網上成為熱話，今次在祟光感謝祭購物滿$2,200，即可獲贈系列的限量版鏡子及Sailor Moon 限量版化妝袋連隨行袋，一眾《美少女戰士》的粉絲一定不要錯過！ 按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

SOGO Thankful Week 2022 ｜ Charlotte Tilbury Charlotte Tilbury 魔法神秘禮盒 $1,680 ( 價值 $3,060 至 $3,080) Charlotte Tilbury首次於崇光感謝祭推出魔法神秘禮盒，將有兩款神秘組合讓顧客隨機購買，禮盒內載滿多款精選王牌產品，護膚及彩妝產品一應俱全。每個禮盒皆包括4款指定精選產品：CHARLOTTE’S MAGIC NIGHT CREAM 魔法晚霜試旅行裝 15ML、PILLOW TALK PUSH UP AND RECOVERY EYE KIT 眼部修護提亮套裝及摩登霧感唇膏 3.5G - WALK OF NO SHAME及4款神秘產品，不論送禮或自用都充滿驚喜。

Charlotte Tilbury 魔法神秘禮盒 $1,680 (價值$3,060至$3,080)

Charlotte Tilbury 魔法護膚套裝 $750 ( 價值 $1,150) Charlotte Tilbury的王牌產品CHARLOTTE’S MAGIC CREAM魔法面霜獲獎無數，配方注入了神奇的Magic 8護膚成分，能夠即時補水滋潤肌膚，為您帶來女神一樣具有奢華光澤的終極夢幻肌膚。適合於單獨使用或是妝前打底使用。 套裝照顧整個護膚程序，在早晚護膚程序中，先用無酸不刺激的魔法光透柔膚液調理肌膚，並加入魔法水晶能量精華作臉部按摩，日間均勻塗抹魔法面霜，有效減淡細紋，使肌膚更飽滿及更顯健康光澤。而晚間則使用魔法晚霜，令肌膚看起來精神飽滿。 ．魔法面霜 50ML ．魔法水晶能量精華旅行裝 8ML ．魔法光透柔膚液 5ML ．魔法晚霜 5ML

Charlotte Tilbury 魔法護膚套裝 $750 (價值 $1,150)

SOGO Thankful Week 2022 ｜ Hourglass 、NARS、TOM FORD BEAUTY、 LAURA MERCIER 、 RMK 、 Kanebo、Sofina 及 YSL BEAUTY 等化妝品套裝 按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

SOGO Thankful Week 2022 ｜ Kiehl ’ s 、LANEIGE、IPSA、APIVITA 、SHISEIDO、L’OCCITANE、Sisley、Guerlain、Valmont、AMOREPACIFIC、 est 、ALBION、 BIOTHERM、THREE、The history of Whoo及su:m37 等護膚品套裝 按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻