SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022開鑼！45+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2022 | Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury 魔法神秘禮盒 $1,680 ( 價值 $3,060 至 $3,080)

Charlotte Tilbury首次於崇光感謝祭推出魔法神秘禮盒,將有兩款神秘組合讓顧客隨機購買,禮盒內載滿多款精選王牌產品,護膚及彩妝產品一應俱全。每個禮盒皆包括4款指定精選產品:CHARLOTTE’S MAGIC NIGHT CREAM 魔法晚霜試旅行裝 15ML、PILLOW TALK PUSH UP AND RECOVERY EYE KIT 眼部修護提亮套裝及摩登霧感唇膏 3.5G - WALK OF NO SHAME及4款神秘產品,不論送禮或自用都充滿驚喜。