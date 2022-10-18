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2022-10-18 18:11:53

SOGO Thankful Week 2022｜祟光感謝祭網上預購開鑼 25+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

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SOGO Thankful Week 2022｜祟光感謝祭網上預購開鑼 25+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2022｜祟光感謝祭網上預購開鑼 25+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

半年一度的SOGO祟光感謝祭將於下星期三(1026)在門市開鑼，而在祟光感謝祭正式開始前，SOGO eShop由即日起至1025日期間，率先推出多個優惠套裝。今次就為大家整合eShop及門市的多款優惠套裝，包括SK-IIshu uemuraKiehlsRMKYSL等，有齊化妝品、護膚品及香水，讓女生們率先過聖誕節！

「崇光感謝祭2022」網店及門店優惠日期詳情：

網店Pre-Sale20221012- 25  (https://www.sogo.com.hk/tc/search?qs=su%3Am37)

門市：

Part 11026日至118

Part 2119日至22

Part 31123日至124

 

SOGO Thankful Week 2022SK-II

SK-II的產品平日鮮有特價，今次崇光感謝祭就為多款王牌產品推出優惠套裝，除了王牌的「神仙水」護膚精華，亦有打造明亮雙眸的SKINPOWER 能量眼霜，以及令肌膚立體緊緻及彈潤的SKINPOWER 能量精華霜，為肌膚做好轉季，準備迎接秋冬來臨。

按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

SK-II SKINPOWER 能量護膚精華套裝 $2,550（價值$3,679） 護膚精華「神仙水」 230mL (貨裝) ．SKINPOWER 能量輕盈精華霜 50g (貨裝) ．護膚面膜1 片 ．護膚精華「神仙水」30mL ．淨肌護膚潔面乳 20g ．嫩膚清瑩露 30mL 2 份 ．SKINPOWER 能量眼霜 2.5g 2 份 ．SKINPOWER 能量精華霜 2.5g 4 份 (即日起網店預售) SK-II SKINPOWER 能量眼霜護膚套裝 $750（價值$970） ．SKINPOWER 能量眼霜 15g (貨裝) ．護膚精華「神仙水」10mL ．淨肌護膚潔面乳 20g ．SKINPOWER 能量精華霜 2.5g （10月26日至11月8日） SK-II SKINPOWER 能量精華霜套裝 $1,350（價值$1,810） ．SKINPOWER 能量精華霜80g (貨裝) ．護膚面膜2 片 ．淨肌護膚潔面乳 20g ．SKINPOWER 能量眼霜 2.5g

SOGO Thankful Week 2022Caudalie

秋意氣息漸濃，處於這種乾燥氣候，除了要為肌膚做足護膚程序緩解秋燥引起的粗糙和敏感，更要進一步修復並養好肌膚，令肌膚每日充滿滋養水感，迎接期待已久的寒冬旅行。Caudalie於今年崇光感謝祭推出多套安全純淨、受顧客喜愛的葡萄護膚組合，為任何膚質，包括敏感肌，解決煩擾的肌膚問題，特別適合追求Clean Beauty的女生。

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量100套】

一瓶多效的「皇后水」買一送一，精華級噴霧能即時煥發清爽細緻光芒、控油抗菌、提升貼妝力，配合速效抗倦排毒面膜一同使用，加倍緊緻毛孔。

套裝包括：

•葡萄籽活性爽膚水100ml兩支

•速效抗倦排毒面膜15ml

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量100套】

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量100套】

Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充套裝 $880 (價值$1,630) 【限量80套】

皇牌面霜買一送一。注入哈佛醫學級的TET8TM基因逆轉專利技術，全面修復衰老及受損的基因，一抹逆轉皺紋、細紋、色斑、暗啞、缺水、鬆弛、下垂和凹陷 8大歲月痕跡，快速提昇至V面輪廓。

套裝包括：

葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜 50ml

葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充裝 50ml

Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充套裝 $880 (價值$1,630) 【限量80套】

Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充套裝 $880 (價值$1,630) 【限量80套】

SOGO Thankful Week 2022shu uemura

還有兩個月左右才到聖誕節，不過shu uemura就為各合女生準備好聖誕禮物，品牌每年的聯乘系列都火速售罄，今年與劇場版「美少女戰士Eternal」節日限量聯乘系列，早已在網上成為熱話，今次在祟光感謝祭購物滿$2,200，即可獲贈系列的限量版鏡子及Sailor Moon 限量版化妝袋連隨行袋，一眾《美少女戰士》的粉絲一定不要錯過！

按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

銅鑼灣店預購限定優惠（10月19日至10月24日） Pre Sale 限定： 購物滿$2,200（包括最少2件植村秀x劇場版「美少女戰士Eternal」產品），即可額外獲贈禮品 (價值$666) 送： ．botanicoil 植物性潔顏油 50m ．unlimited水潤隔離防曬底霜 10ml ．ultime8 琥珀潔顏膏 15g ．Sailor Moon 限量版鏡子 ．Sailor Moon 限量版化妝袋連隨行袋 shu uemura ultime8 皇牌養膚潔顏油450ml套裝 買2送16 優惠價$1,860 (價值 $3,718) 購買ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油 450ml x 2件 送： ．ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油 50ml x8件 ．ultime8 琥珀精華乳液 10ml x2件 ．ultime8 琥珀精華 7ml x2件 ．unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml x2 （銅鑼灣店11月5日單日限定） shu uemura unlimited 無限輕透持妝水潤套裝 $1,380 (價值$2,815) 額外贈petal 55 粉底刷 送： ．細緻毛孔潔顏泡沫 50ml ．botanicoil 植物性潔顏油 50ml ．ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油 50ml ．ultime8 琥珀精華水 50ml ．botanicoil 植物性潔顏油 15ml ．ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油 15ml ．ultime8 琥珀精華乳液 10ml ．unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml x2件 ．迷你無色限柔霧唇膏 1g ．petal 55 粉底刷 （尖沙咀店10月29日單日限定）

SOGO Thankful Week 2022Hourglass、NARS、LAURA MERCIERRMKKaneboYSL BEAUTY等化妝品套裝  

按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

Hourglass VEIL柔光亮顏粉餅盤套裝 $600 (原價 $703) 購買VEIL柔光亮顏粉餅盤1盒 即可獲贈VEIL柔紗礦物妝前乳試用裝3.6ml 1件及EQUILIBRIUM 平衡活肌精華水試用裝6.4ml 1件 (銅鑼灣店10月30日限定優惠) Hourglass VANISH無痕遮瑕液套裝 $640 (原價$768) 購買VANISH無痕遮瑕液2支 即可獲贈VEIL柔紗定妝粉試用裝0.9g 1件，及EQUILIBRIUM 活膚水凝面霜試用裝4.55g 1件 (銅鑼灣店限定) NARS 限量版 UNINHIBITED 9色眼影套裝 $500 (價值$1,163) ．限量版 UNINHIBITED 9色眼影組合 ．迷你防暈染眼影底霜 ．迷你胭脂 (10月29日尖沙咀店限定) NARS 限量版 STARGAZE 眼影套裝 $520 (價值$2,068) ．限量版STARGAZE 眼影組合 ．迷你防暈染眼影底霜 ．迷你絲緞亮澤唇膏筆 ．古銅粉體驗裝 (10月28日銅鑼灣店限定) LAURA MERCIER No.1 皇牌柔光蜜粉套裝 $370 (價值$725) •柔光透明蜜粉 (貨裝) •天鵝絨粉撲(貨裝) •極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml •迷你極致絲滑唇膏 (只限於2022年10月27日於銅鑼灣店發售) LAURA MERCIER 持久親膚定妝套裝 $560 (價值$930) •自選蜜粉 (貨裝) •全新輕感親膚定妝噴霧30ml (貨裝) •輕透潤色粉底25ml •極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml •極致持久妝前活膚精華底霜 3ml (銅鑼灣店限定) RMK 輕透霧感蜜粉套裝 $390 (價值$770) 51折 •輕透霧感蜜粉 •水漾調色粉底液20ml (貨裝) (指定色款) (Part 1-3 銅鑼灣店限定) LAURA MERCIER No.1 皇牌柔光蜜粉套裝 $370 (價值$725) •柔光透明蜜粉 (貨裝) •天鵝絨粉撲(貨裝) •極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml •迷你極致絲滑唇膏 (只限於2022年10月27日於銅鑼灣店發售) Kanebo LUNASOL四色眼影套裝 $440至$480 (價值 $968至$1,008) 低至45折 •四色眼影組 •水光零瑕粉底霜30g (貨裝) •水光隔離霜3ml x 2 件 est 透亮隱形粉餅套裝 $$880 (價值$1,450) 6折 •持妝控油妝前乳 25ml •透亮隱形粉餅 9g •透亮隱形粉餅盒 1個 •雙層眼唇卸妝液 120ml •透潤保濕美白乳液 13g •透潤保濕化妝水 30ml •潤膚卸妝啫喱 (瓶裝) 28g •化妝袋 THREE 凝光水粉霜唇采套裝 $294（價值$735） •凝光水粉霜30ML（指定色） •魔幻絮語唇采筆（指定色） (只限於11月4日於銅鑼灣店發售) YSL BEAUTY 美顏絕密底霜套裝 $1,090至$1,215 (價值$2,060至$2,185) 凡購買任何美顔絕密底霜及任何粉底(不包括補充裝)，將可額外獲贈： •美顏絕密水凝潔面泡沫50ML •美顏絕密絲緞補濕底霜5ML X3 •恆時輕透霧光粉底液5ML X2 •迷你輕透無重羽毛氣墊粉底 •YSL BEAUTÉ迷你粉底掃

SOGO Thankful Week 2022Kiehls、LANEIGE、AMOREPACIFIC、est 、ALBION、BIOTHERMTHREE等護膚品套裝  

按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

Kiehl’s皇牌金盞花增量套裝 $1,020 (價值$1,568) •金盞花植物精華爽膚水 (500ml) •金盞花修復精華面霜 (50ml) •金盞花植物精華爽膚水 (40ml) x 4 •金盞花深層潔面泡沫 (30ml) x 2 •醫學維C淡斑精華 (4ml) x 2 •特效保濕乳霜 (7ml) •亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 (14ml) Kiehl’s 特效保濕套裝 $615 (價值$954) •特效保濕乳霜 (50ml) •特效保濕爽膚水 (250ml) •金盞花植物精華爽膚水 (40ml) •醫學維C淡斑精華 (4ml) •金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 (14ml) •特效保濕乳霜 (7ml) x 3 LANEIGE 皇牌補濕睡眠面膜2件套裝$480 (價值$905) •水亮補濕睡眠面膜 70ml •細胞修復補濕睡眠面膜 60ml •水潤修護睡眠唇膜 20g •細胞修復補濕睡眠面膜 10ml (3件) •水亮補濕睡眠面膜 15ml (3件) AMOREPACIFIC 100%山茶花原液安瓶套裝$1,300 (價值$2,170) •100%山茶花原液安瓶30ml •100%山茶花原液安瓶10ml •100%綠茶精華原液15ml •亮肌潔顏霜31g (10月26日限定) AMOREPACIFIC 皇牌安瓶入門套裝$1,500 (價值$2,170) •煥采活膚高效安瓶(7ml+0.6g) •100%山茶花原液安瓶10ml •竹露水潤高效安瓶5ml •100%綠茶精華原液31ml*2 est Fine Fiber未來護膚套裝 $3,600 (價值$6,950) 52折 •Fine Fiber家用美容儀 •Biomimesis Veil 美容液40ml •Biomimesis Veil 化妝液9ml •Biomimesis Veil 專用海綿 •鑽亮收納箱 •煥活精華液 30g •古珀調理精華20ml •古珀盈潤精華液14g •The Lotion Mask 透潤保濕面膜 1片 THREE 皇牌平衡潔膚蜜洗顏套裝 $725（價值$1,084） •平衡潔膚蜜 100g •平衡洗顏慕絲 150ML •肌能洗顏皂 30G •平衡水凝乳 28ML •平衡水凝露 10ML × 2 •有機化妝棉 14片 ALBION 健康水面膜潤白套裝 $500 (原價$930) ．健康水面膜 N 14ml × 16片 ．賦活潤白緊緻淨膚卸妝油 20g ．賦活潤白緊緻滲透乳 W 30g x 2支 ．白神發酵液 6ml x 2支 ．健康水面膜 N 14ml x 3片 ．高級綿柔化妝棉體驗裝10片 (10月26日尖沙咀店限定) BIOTHERM 升級版温泉強效保濕啫喱套裝-增量裝 $550 (價值 K$1,240) •温泉強效冰感保濕啫喱 100ML •温泉強效保濕潔面凝膠 40ML 2件 •升級版男士温泉強效保濕啫喱 20ML 3件 •温泉強效保濕爽膚水 25ML 2件

SOGO Thankful Week 2022ISSEY MIYAKEnarciso rodriguez及Atelier Cologne等香水套妝裝

按圖看優惠套裝及價錢 👇🏻👇🏻

ISSEY MIYAKE Parfums Nectar d’Issey香氛套裝 $950 (原價$2,100) •Nectar d’Issey IGO淡香精 80ml •Nectar d’Issey Première Fleur淡香精 50ml •香氛沐浴乳200ml (eStore預購優惠) NARCISO ambrée淡香精套裝 970 (原價$1,880) •NARCISO ambrée 淡香精 90ml •NARCISO rouge 淡香氛 90ml (eStore預購優惠) Atelier Cologne 精醇香水100ml套裝 $1,450 (價值$1,920) 凡購買精醇香水100ml，即可獲贈香氛護手霜及精醇香水10ml （11月2日銅鑼灣店限定） VAN CLEEF & ARPELS COLLECTION EXTRAORDINAIRE 香水套裝 $2,048(原價$3,405) ．任何COLLECTION EXTRAORDINAIRE系列香水75ml 2支 ．試用香水禮盒2ml 3支 ．ROSE ROUGE 香氛蠟燭140G
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