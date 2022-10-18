SOGO Thankful Week 2022｜祟光感謝祭網上預購開鑼 25+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

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SK-II的產品平日鮮有特價，今次崇光感謝祭就為多款王牌產品推出優惠套裝，除了王牌的「神仙水」護膚精華，亦有打造明亮雙眸的SKINPOWER 能量眼霜，以及令肌膚立體緊緻及彈潤的SKINPOWER 能量精華霜，為肌膚做好轉季，準備迎接秋冬來臨。

半年一度的SOGO祟光感謝祭將於下星期三(10月26日)在門市開鑼，而在祟光感謝祭正式開始前，SOGO eShop由即日起至10月25日期間，率先推出多個優惠套裝。今次就為大家整合eShop及門市的多款優惠套裝，包括SK-II、shu uemura、Kiehl’s、RMK及YSL等，有齊化妝品、護膚品及香水，讓女生們率先過聖誕節！

SOGO Thankful Week 2022 ｜ Caudalie

秋意氣息漸濃，處於這種乾燥氣候，除了要為肌膚做足護膚程序緩解秋燥引起的粗糙和敏感，更要進一步修復並養好肌膚，令肌膚每日充滿滋養水感，迎接期待已久的寒冬旅行。Caudalie於今年崇光感謝祭推出多套安全純淨、受顧客喜愛的葡萄護膚組合，為任何膚質，包括敏感肌，解決煩擾的肌膚問題，特別適合追求Clean Beauty的女生。

Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量 100 套】

一瓶多效的「皇后水」買一送一，精華級噴霧能即時煥發清爽細緻光芒、控油抗菌、提升貼妝力，配合速效抗倦排毒面膜一同使用，加倍緊緻毛孔。

套裝包括：

•葡萄籽活性爽膚水100ml兩支

•速效抗倦排毒面膜15ml