SOGO Thankful Week 2022｜祟光感謝祭網上預購開鑼 25+護膚品、化妝品、香水套裝整合 (持續更新)

半年一度的SOGO祟光感謝祭將於下星期三(10月26日)在門市開鑼，而在祟光感謝祭正式開始前，SOGO eShop由即日起至10月25日期間，率先推出多個優惠套裝。今次就為大家整合eShop及門市的多款優惠套裝，包括SK-II、shu uemura、Kiehl’s、RMK及YSL等，有齊化妝品、護膚品及香水，讓女生們率先過聖誕節！
「崇光感謝祭2022」網店及門店優惠日期詳情：
網店Pre-Sale：2022年10月12日- 25日 (https://www.sogo.com.hk/tc/search?qs=su%3Am37)
門市：
Part 1：10月26日至11月8日
Part 2：11月9日至22日
Part 3：11月23日至12月4日
SOGO Thankful Week 2022｜SK-II
SK-II的產品平日鮮有特價，今次崇光感謝祭就為多款王牌產品推出優惠套裝，除了王牌的「神仙水」護膚精華，亦有打造明亮雙眸的SKINPOWER 能量眼霜，以及令肌膚立體緊緻及彈潤的SKINPOWER 能量精華霜，為肌膚做好轉季，準備迎接秋冬來臨。
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SOGO Thankful Week 2022｜Caudalie
秋意氣息漸濃，處於這種乾燥氣候，除了要為肌膚做足護膚程序緩解秋燥引起的粗糙和敏感，更要進一步修復並養好肌膚，令肌膚每日充滿滋養水感，迎接期待已久的寒冬旅行。Caudalie於今年崇光感謝祭推出多套安全純淨、受顧客喜愛的葡萄護膚組合，為任何膚質，包括敏感肌，解決煩擾的肌膚問題，特別適合追求Clean Beauty的女生。
Caudalie 限量葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $360 【限量100套】
一瓶多效的「皇后水」買一送一，精華級噴霧能即時煥發清爽細緻光芒、控油抗菌、提升貼妝力，配合速效抗倦排毒面膜一同使用，加倍緊緻毛孔。
套裝包括：
•葡萄籽活性爽膚水100ml兩支
•速效抗倦排毒面膜15ml
Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充套裝 $880 (價值$1,630) 【限量80套】
皇牌面霜買一送一。注入哈佛醫學級的TET8TM基因逆轉專利技術，全面修復衰老及受損的基因，一抹逆轉皺紋、細紋、色斑、暗啞、缺水、鬆弛、下垂和凹陷 8大歲月痕跡，快速提昇至V面輪廓。
套裝包括：
• 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜 50ml
• 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜補充裝 50ml
SOGO Thankful Week 2022｜shu uemura
還有兩個月左右才到聖誕節，不過shu uemura就為各合女生準備好聖誕禮物，品牌每年的聯乘系列都火速售罄，今年與劇場版「美少女戰士Eternal」節日限量聯乘系列，早已在網上成為熱話，今次在祟光感謝祭購物滿$2,200，即可獲贈系列的限量版鏡子及Sailor Moon 限量版化妝袋連隨行袋，一眾《美少女戰士》的粉絲一定不要錯過！
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SOGO Thankful Week 2022｜Hourglass、NARS、LAURA MERCIER、RMK、Kanebo及YSL BEAUTY等化妝品套裝
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SOGO Thankful Week 2022｜Kiehl’s、LANEIGE、AMOREPACIFIC、est 、ALBION、BIOTHERM及THREE等護膚品套裝
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SOGO Thankful Week 2022｜ISSEY MIYAKE、narciso rodriguez及Atelier Cologne等香水套妝裝
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