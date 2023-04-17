SOGO Thankful Week 2023｜崇光感謝祭護膚品/化妝品/香水優惠合集 仲有$100專屬優惠碼 (持續更新)

一年兩度的崇光感謝祭(SOGO Thankful Week)又開始，雖然尖沙咀門店早前結業，不過反而更集中在eStore網店及銅鑼灣店門市進行減價，讓大家不用兩邊走買到心頭好，網店網店獨家預購由即日至4月27日舉行，而門市Part 1則由4月28日開始。今次為大家介入多款美妝品牌王牌套裝，包括護膚品、化妝品及香水。

SOGO Thankful Week 2023 SOGO感謝祭2023

SOGO Rewards 會員有 2X 積分及 $100 優惠碼 更值得留意的是，SOGO Rewards會員更享有多重優惠，在即日至4月27日獨家預購期間，SOGO Rewards會員於崇光網店購物，可尊享2X SOGO Rewards積分；另外，單一消費滿淨值$2,000，更可獲贈$100專屬優惠碼，絕對是抵上加抵。

SOGO Rewards會員有2X積分及$100優惠碼

SOGO Thankful Week 2023 SOGO 感謝祭 2023 SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日 網店獨家預購：2023年4月14日至2023年4月27日 銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日 銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日

護膚品篇： SOGO Thankful Week 2023 ｜ fresh fresh於VIP預購日率先推出各個皇牌系列的獨家優惠套裝，包括︰紅茶、火山茶、玫瑰及古源修護系列等，讓女生以優惠價一試fresh的天然護膚功效。 SOGO Thankful Week 2023 ｜ fresh 玫瑰面膜套裝 買玫瑰保濕面膜100ml，送： ．大豆卸妝潔面乳50ml ．升級版紅茶酵素抗氧精華水 20ml ．火山茶激活精華 5ml ．紅茶凝時煥活面霜 7ml ．fresh 精美化妝袋 ．預購限定加送 - 紅茶瞬間修護面膜15ml

SOGO Thankful Week 2023｜fresh 玫瑰面膜套裝 $550 (價值$1,090，5折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 買全新升級版紅茶酵素抗氧精華水150ml，送： ．大豆卸妝潔面乳50ml ．紅茶酵素抗污染淨膚水75ml ．紅茶酵素抗氧精華水 20ml x 3 ．預購限定加送 - 大豆卸妝潔面乳15ml

SOGO Thankful Week 2023｜fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 $750 (價值$1,464) 51折

SOGO Thankful Week 2023 ｜ fresh 大豆卸妝潔面乳限量版套裝 買限量版大豆卸妝潔面乳250ml 2支，送： ．大豆卸妝潔面乳 15ml x 7 ．紅茶酵素抗氧精華水 20ml

SOGO Thankful Week 2023 ｜ SK-II SK-II 帶來各項至尊升級驚喜護膚組合，王牌產品包括SK-II鄧麗欣Stephy大熱推介的煥新升級光蘊臻采煥亮精華（新一代小燈泡精華），能有效提亮、減黃及淡斑，為肌膚注入至臻亮白活力。 SOGO Thankful Week 2023 ｜ SK-II 潤膚淨肌面膜套裝 ．嫩膚清瑩露 160mL (貨裝) ．護膚精華 230mL (貨裝) ．SKINPOWER能量精華霜 50g (貨裝) ．淨肌護膚潔面乳 120g (貨裝) ．護膚精華 30mL 1份 ．嫩膚清瑩露 30mL 2份 ．淨肌護膚潔面乳 20g 2份 ．護膚面膜 5片 ．SKINPOWER能量精華霜 15g 1份 (網店預售套裝現已開售)

SOGO Thankful Week 2023｜SK-II 潤膚淨肌面膜套裝 $3,600（價值$5,159）

SOGO Thankful Week 2023 ｜ SK-II SKINPOWER 能量眼霜護膚套裝 $750 （價值 $970 ） ．SKINPOWER能量眼霜 15g (貨裝) ．護膚精華 10mL 1份 ．淨肌護膚潔面乳 20g 1份 ．SKINPOWER能量精華霜 2.5g 1份 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜SK-II SKINPOWER 能量眼霜護膚套裝 $750（價值$970）

SOGO Thankful Week 2023 ｜ SK-II 光蘊臻采精華護膚套裝 ．光蘊臻采煥亮精華 50mL (貨裝) ．護膚精華 30mL 2份 ．護膚精華 10mL 1份 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜SK-II光蘊臻采精華護膚套裝 $1,800（價值$2,444）

SOGO Thankful Week 2023 ｜ Sisley 皇牌升級版全能乳液套裝 ．升級版全能乳液 125ml ．香花潔膚乳 100ml ．花香潤膚水 100ml ．瞬間保濕面膜10ml ．淨肌亮采抗污染防曬乳SPF50+．PA+++ 4ml ．全效深層保濕乳霜 4ml ．全效深層保濕精華 2ml ．活膚再生眼唇霜 2ml (只限4月29日)

SOGO Thankful Week 2023｜Sisley 皇牌升級版全能乳液套裝 $1,800 (價值$3,500，51折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ Sisley 玫瑰煥采再生面膜修護套裝 ．玫瑰煥采再生面膜 60ml ．淨肌亮采肌底液 15ml ．潔面磨砂啫喱 10ml ．升級版全能乳液 4ml ．淨肌亮采抗污染防曬乳 SPF50+．PA+++ 4ml ．全效深層保濕乳霜 4ml ．活膚再生眼唇霜 2ml (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜Sisley 玫瑰煥采再生面膜修護套裝 $1,120 (價值$1,720)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ VALMONT 清透亮顏防曬套裝 ．Restoring Perfection清透亮顏修護防曬霜 SPF50．PA++++ 30ml ．Aqua Falls 淨肌之泉潔膚露 30ml ．Primary Veil 舒緩柔膚肌底修護噴露 30ml ．Moisturizing Booster 水潤補濕升效精華露 20ml ．Prime Renewing Pack 升效更新煥膚面膜 15ml ．DetO2x Pack 淨化注養輕感面膜 10ml ．Satin Musk 嬌柔粉香淡香水 2ml ．限量版化妝袋 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜VALMONT 清透亮顏防曬套裝 $2,940 (價值$4,075)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ KANEBO 嫩肌雙效補濕套裝 新出的雙效修護的補濕亮澤嫩膚水，滋養肌膚並可去除角質。賦予肌膚無窮水分，同時去除多餘皮脂和毛孔污垢，實現透感亮澤的光滑雞蛋嫩肌。 ．補濕亮澤嫩膚水 200ml (貨裝) ．四層可撕式化妝棉 100 片 (貨裝) ．補濕亮澤嫩膚水 30ml ．清爽礦物泥洗顏霜 20g (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜KANEBO嫩肌雙效補濕套裝 $330 (價值$484，68折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕面霜套裝 LANEIGE王牌的爆水面霜，首創2000倍激細透明質酸，爆水修復力量，強化肌膚補濕屏障，維持肌膚飽滿滋潤，並有效改善敏感泛紅，從根本解決缺水、乾敏、泛紅問題，買50ml享100ml。 ．水庫補濕微質酸補濕面霜50ml ．水庫補濕微質酸紓緩啫喱25ml ．水庫補濕微質酸精華25ml (4月30日Daily Special優惠)

SOGO Thankful Week 2023｜LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕面霜套裝 $320 (價值$655，49折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ The history of Whoo 天氣丹 華炫亮采柔膚肌底精華套裝 採用慈禧太后美容配方「天氣秘丹」，以山參玉珠、鹿茸粉骨等珍貴成分研製而成，能有效滲透到肌膚底層，全面應對所有肌膚問題，令肌膚從內而外煥發極緻光彩。 ．天氣丹 華炫亮采柔膚肌底精華 150ml ．天氣丹 華炫重生水 25ml ．天氣丹 華炫重生乳液 25ml ．天氣丹 華炫重生精華 8ml ．天氣丹 華炫重生霜 10ml ．天氣丹 華炫重生眼霜 5ml ．天氣丹 山養蔘精華油 5ml ．天氣丹 華炫黃金精華面膜 2片 (崇光網店優先預售及Part 1同步優惠)

SOGO Thankful Week 2023｜The history of Whoo 天氣丹 華炫亮采柔膚肌底精華套裝 $990 (價值$2,814)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ su:m37 ° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 ．奇蹟活酵肌密注氧精華 150ml + 30ml x 5 ．鎏金溯茫白松露淨膚肌底液 20ml x 2 ．奇蹟活酵肌密啫喱爽膚水 20ml ．奇蹟活酵肌密乳液 20ml ．奇蹟活酵肌密彈力面霜 10ml (門市第一階段及崇光感謝祭網店同步發售)

SOGO Thankful Week 2023｜su:m37° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 $890 (價值$2,333)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ ORLANE 有機水潤亮肌面霜套裝 面霜有效舒緩因環境變化引起之肌膚敏感、發炎及缺水等問題，非常適合換季期使用。同時亦具修復、抗氧及淡紋功效。其質感輕盈水潤，於潮濕天氣使用也不會對肌膚造成負擔，是春日護膚之選。 ．有機水潤亮肌面霜 50ml ．時空緊緻面霜 25ml ．活膚潔面乳 50ml ．活膚營養緊膚液 50ml (4月14日 – 5月28日 崇光網店發售)

SOGO Thankful Week 2023｜ORLANE 有機水潤亮肌面霜套裝 $450 (總值$980，46折)

化妝品篇： SOGO Thankful Week 2023 ｜ NARS NARS於門市第一階段推出多款限定購物禮遇，包括以經典高潮色為靈感的Orgasm限量眼影組合及載譽回歸的限量幻彩蜜粉組合，讓您搜羅不同的皇牌底妝及人氣彩妝產品，部分套裝亦於Sogo eStore有售，讓大家安在家中亦可選購心水套裝。 SOGO Thankful Week 2023 ｜ NARS 皇牌原生光定妝套裝 ．限量版原生光幻彩蜜粉餅 ．Light Reflecting原生光蜜粉餅或原生光蜜粉 ．迷你Climax 睫毛膏 ．迷你光亮柔滑遮瑕霜 – Custard ．迷你胭脂 ．迷你原生光亮肌粉底液 – Mont Blanc ．迷你持久顯色眼線筆 (4月29日Anniversary Special)

SOGO Thankful Week 2023｜NARS 皇牌原生光定妝套裝 $740 (價值$1,264)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ NARS [ 限量版 ] Orgasm Rising 眼影組合 ．限量版Orgasm Rising眼影組合 ．迷你Afterglow唇彩 ．古銅粉體驗裝 (4月29日Anniversary Special)

SOGO Thankful Week 2023｜NARS [限量版] Orgasm Rising眼影組合 $500 (價值$693)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ RMK 皇牌隔離霜套裝 隔離霜質感水潤輕盈，塗上後瞬間與肌膚融為一體，均勻地遮蓋凹凸肌理，實現日系透明感底妝。套裝更包括水漾隔離霜旅行裝２支，容量等同於一支貨裝大小，再額外加送水漾防曬隔離霜輕便裝２支，買30ml即享66ml。 ．水漾隔離霜 30ml (貨裝) ．水漾隔離霜 15ml x 2 件 (容量等同於一支貨裝) ．水漾防曬隔離霜 3ml x 2 件 (5月 13日限量發售)

SOGO Thankful Week 2023｜RMK皇牌隔離霜套裝 $340 (價值$744)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ RMK 皇牌粉底霜套裝 套裝可按個人妝感喜好，選擇帶霧面妝感的水凝柔光粉底霜、或營造立體妝感的緊緻塑顏粉底霜。套裝更包括輕透霧感蜜粉輕便裝、零毛孔隔離霜、卸妝油及潔面霜旅行裝，輕鬆打造持久貼服的底妝。 ．水凝柔光粉底霜 30g (貨裝) 或 緊緻塑顏粉底霜 30g (貨裝) ．輕透霧感蜜粉 3g ．零毛孔透感隔離霜 10g ．柔滑卸妝油 30ml x 2 件 ．透亮礦物潔面霜 30g x 2 件 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜RMK 皇牌粉底霜套裝 $420 (價值$879，48 折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ Laura Mercier 皇牌持久蜜粉套裝 ．柔光透明蜜粉 (貨裝) ．迷你幻魅眼影筆 ．極致持久水凝潤澤妝前底霜 10ml ．迷你極致潤色胭脂 (只限於4月30日發售)

SOGO Thankful Week 2023｜Laura Mercier 皇牌持久蜜粉套裝 $380 (價值$775，49折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ Laura Mercier 1+1 防護妝前底霜套裝 ．自選極致持久妝前底霜 (貨裝) 2件 ．精裝版柔光透明蜜粉9.3g ．迷你天鵝絨粉撲 ．迷你極致潤色胭脂 ．精美化妝袋 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜Laura Mercier 1+1 防護妝前底霜套裝 $800–$960 (價值$1,410–$1,570)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ YSL Beaut é 皇牌美唇套裝 凡購買任何3支唇膏，將可額外獲贈： ．柔彩潔顏爽膚水50ML ．MON PARIS 香水 7.5ML ．迷你絕色唇膏 (指定色號) ．YSL BEAUTÉ化妝袋 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜YSL Beauté 皇牌美唇套裝 $1,110-$1,170 (價值$1,625-$1,685)

香水篇： SOGO Thankful Week 2023 ｜ ISSEY MIYAKE Parfums 經典香氛套裝 ．L’Eau d’Issey 淡香氛 100ml ．A Drop d’Issey fraîche 淡香精 90ml ．香氛便攜裝 10ml ．身體潤膚乳 75ml (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜ISSEY MIYAKE Parfums 經典香氛套裝 $1,717 (原價$2,440)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ narciso rodriguez Parfums NARCISO 香氛套裝 ．NARCISO poudrée 淡香精 50ml ．NARCISO cristal 淡香精 30ml ．身體潤膚乳 200ml (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜narciso rodriguez Parfums NARCISO 香氛套裝 $1,157 (原價$1,820)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 ．Electric Sky淡香精 90ml ．珍藏版香氛7.5ml ．香氛體驗套裝 (門市第一階段)

SOGO Thankful Week 2023｜Tory Burch Essence of Dreams淡香精套裝 $990 (原價$1,210)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ ANNA SUI 綺幻二重奏 EDT 75ml 套裝 ．綺幻星空EDT 75ml ．綺幻飛行EDT 75ml ．綺幻星空精美化妝袋 ．綺幻飛行精美手提包 ．綺幻飛行潤膚露+迷你香水套裝 ．綺幻星空迷你香水 5ml ．綺幻飛行迷你香水 5ml

SOGO Thankful Week 2023｜ANNA SUI 綺幻二重奏EDT 75ml套裝 $1,090 (原價$2,160，51折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ JIMMY CHOO FLORAL 香水套裝 ．FLORAL EDT 40ml ．迷你香水4.5ml ．L‘EAU EDT 40ml

SOGO Thankful Week 2023｜JIMMY CHOO FLORAL香水套裝 $550 (原價$891，62折)

SOGO Thankful Week 2023 ｜ CAROLINA HERRERA LÉGÈRE EDP 50ml 香水套裝 ．GOOD GIRL LÉGÈRE EDP 50ml ．迷你香水 7ml ．GOOD GIRL 5ml x3 旅行套裝