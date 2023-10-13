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生活
2023-10-13 16:54:00

SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋優惠套裝推介【內附$120優惠碼】(持續更新)

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SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋優惠套裝推介(持續更新)

SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋優惠套裝推介(持續更新)

SOGO感謝祭2023SOGO Thankful Week 2023將於10月中開始，並繼續分成eStore網店及銅鑼灣店門市進行減價，多個護膚品及化妝品品牌，包括LancomeSHISEIDOFresh、雪花秀、NARSSK-IICle de Peau Beaute等，都會推出限定套裝，部分更低至34折。另外，Kate SpadeLongchampMICHAEL KORS等手袋亦會以優惠價出售。今次為大家介紹SOGO Thankful Week抵買優惠攻略，並持續更新一系列美妝套裝及手袋減價資訊！SOGO更由1013日至26日，推出eStore網店即時折扣優惠，最多可減$120

SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品護膚品香水手袋優惠套裝推介【內附$120優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品護膚品香水手袋優惠套裝推介【內附$120優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2023 崇光感謝祭2023 10

活動日期：20231013日至1126

網店獨家預購：20231013日開始 (SOGO網店)

第一階段：20231027日至1112

第二階段：20231113日至1126

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店優惠碼減$120

SOGO Thankful Week近年的時間愈來愈長，全因在實體店之外，也有eStore網店預購期，通常會在門市感謝祭開始之前。今年的網店獨家預購期由1013日開始，大家可在感謝祭前預先訂購化妝品、護膚品、手袋、寢具、旅遊用品、廚具及家電等，SOGO更由1013日至26日，推出eStore網店即時折扣優惠，單一購物滿淨值$1,800，憑優惠碼 TW60」即減$60；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即減$120

SOGO網店護膚品、化妝品及香水優惠

SOGO網店手袋優惠

 

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店優惠碼減$120

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店優惠碼減$120

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店預購

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店預購

SOGO Thankul Week 2023 優惠攻略2｜儲積分換電子購物禮券

SOGO Thankul Week購物的同時，可預先下載SOGO Rewards手機應用程式，於SOGO消費賺取積分，目前透過手機應用程式免費登記，即可獲2,000獎賞積分，生日月份累積消費滿港幣$2,000或以上，更可享2X積分(最多可獲100,000積分)。會員凡於崇光百貨消費每港幣$1，即可賺取1基本積分，用於兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。

SOGO Thankul Week 2023 優惠攻略2｜儲積分換電子購物禮券

SOGO Thankul Week 2023 優惠攻略2｜儲積分換電子購物禮券

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略3｜留意心儀套裝的指定發售日期

SOGO Thankful Week期間，不少美妝品牌都會推出抵買的限定抵買套裝，但部分套裝在指定日子才有售(部分只會賣1)，因此如果想去門市入手，就要記得mark實日子，免得白行一趟。

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略4｜買滿指定金額送禮物

SOGO Thankful Week除了抵買套裝外，不少品牌都有額滿禮遇，以NARS為例，買滿正貨產品滿$880(不包括優惠套裝)，即可獲5件美妝禮遇(總值$290)；購物淨額滿$1,880(包括優惠套裝)，即送原生光緊緻精華素15ML乙支(價值$390)，所以購物時不妨與好朋友同行，獲得額滿禮遇的機會大大提高。

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SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略4｜買滿指定金額送禮物

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略4｜買滿指定金額送禮物

SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華120ml組合 $1,550(價值$3,690)

ULTIMUNE皇牌免疫力精華120ml10ml x 2

ULTIMUNE3代新升級皇牌免疫力精華眼霜5ml

SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水70ml

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚75ml

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml

VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉滋潤面霜15ml

VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華10ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO ULTIMUNE​​​​​​​皇牌免疫力精華120ml組合 $1,550(價值$3,690)

SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO ULTIMUNE​​​​​​​皇牌免疫力精華120ml組合 $1,550(價值$3,690)

SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水組合 $780(價值$1,610) (114日限售一天)

 

SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水145ml

ULTIMUNE皇牌免疫力精華10ml

ULTIMUNE3代新升級皇牌免疫力精華眼霜5ml

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml

VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉面霜15ml

VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1

SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水組合 $780(價值$1,610) (11月4日限售一天)

SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水組合 $780(價值$1,610) (11月4日限售一天)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞套裝 $3,725(價值$5,525)

皇牌修護護膚套裝，以肌膚細胞觸覺科研擊退3重肌膚壓力，配合獨家成分—智慧亮肌精華孕育智慧細胞，提升肌膚的吸收力、修復力和防禦力，令肌膚由內而外綻放鉑鑽光芒。

Softening/Clarifying Cleansing Foam 鉑鑽柔膚/淨膚潔面泡沫 125ml 

Hydro-Softening/Hydro-Clarifying Lotion鉑鑽凝亮柔膚水/淨膚水 170ml   

Protective Fortifying Emulsion/Cream鉑鑽日間防曬活膚乳液/乳霜 SPF25 PA+++ 125ml/50ml

Intensive Fortifying Emulsion/Cream鉑鑽夜間修護乳液/乳霜 125ml/50ml

Cotton 化粧棉 120pcs14pcs      

Micellar Cleansing Water 卸粧潔膚水 20ml  

Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml     

Hydro-Softening Lotion 鉑鑽凝亮柔膚水 30ml     

Protective Fortifying Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++ 12ml   

Intensive Fortifying Emulsion 鉑鑽夜間修護乳液 12ml

Le Sérum 煥活細胞精華 7ml  

La Crème 臻緻再生高效面霜 5ml  

Concentrated Brightening Serum 高效亮膚精華 3ml    

Body Cream盈亮緊緻乳霜 30ml    

UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 8ml      

SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞套裝 $3,725(價值$5,525)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞套裝 $3,725(價值$5,525)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 高效煥活眼霜套裝 $2,100(價值$3,745)

高效煥活眼霜有效刺激及賦活肌膚，重塑年輕眼型輪廓，擊退多重眼周肌膚問題。配合品牌獨家鉑金按摩棒使用，其64面多角度切割面能緊貼及喚醒眼部肌膚，準確按壓眼周穴位，令肌膚由內而外緊緻飽滿。

Enhancing Eye Contour Cream Supreme 高效煥活眼霜 15ml2ml  

Cleansing Oil 鉑鑽煥膚潔顏油 20ml      

Vitality-Enhancing Eye Mask Supreme 高效煥活眼膜 2   

Brightening Serum Supreme高效煥采亮白精華 9ml    

Precious Gold Vitality Mask珍稀黃金賦活面膜 10ml    

SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 高效煥活眼霜套裝 $2,100(價值$3,745)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 高效煥活眼霜套裝 $2,100(價值$3,745)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 皇牌面膜套裝 $550(價值$1,100) 1028日限定套裝）

．買自選指定面膜100ml，送黃糖滋潤亮采面膜125g

SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 皇牌面膜套裝 $550起(價值$1,100起) （10月28日限定套裝）

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SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 $1,020 (價值$2,288)

買紅茶酵素抗氧精華水250ml，送：

．紅茶酵素抗氧精華水 150ml

．大豆卸妝潔面乳150ml

．大豆卸妝潔面乳15ml

．紅茶酵素抗氧精華水20ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 $1,020 (價值$2,288)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 $1,020 (價值$2,288)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Kiehls 緊緻明眸套裝 $455(價值$606) (網店限定)

．極緻煥活全效眼霜 (14ml)

．金盞花深層潔面泡沫 (30ml)

．金盞花植物精華爽膚水 (40ml)

．特效清爽保濕啫喱面霜 (7ml)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Kiehl’s 緊緻明眸套裝 $455(價值$606) (網店限定)

SOGO Thankful Week 2023推介｜Kiehl’s 緊緻明眸套裝 $455(價值$606) (網店限定)

SOGO Thankful Week 2023推介｜金盞花爽膚水500ml增量2件套裝 $1,200 (價值$2,186) (1027)

．金盞花植物精華爽膚水 (500ml) x 2

．金盞花深層潔面泡沫 (30ml) x 3

．金盞花植物精華爽膚水 (75ml) x 3

．金盞花植物精華爽膚水 (40ml) x 2

．金盞花修復精華面霜 (7ml) x 2

．亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 (14ml) x 3

．醫學維C淡斑精華 (4ml) x 2

SOGO Thankful Week 2023推介｜金盞花爽膚水500ml增量2件套裝 $1,200 (價值$2,186) (10月27日)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜Sisley 皇牌升級版全能乳液套裝 $1,800(價值$3,525) (只限29/10)

．升級版全能乳液 125ml

．香花潔膚乳 100ml

．花香潤膚水 100ml

．瞬間保濕面膜 10ml

．全天候修護日霜 4ml

．全效深層保濕乳霜 4ml

．全效深層保濕精華 2ml

．活膚再生眼唇霜 2ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜Sisley 皇牌升級版全能乳液套裝 $1,800(價值$3,525) (只限29/10)

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Klook.com

SOGO Thankful Week 2023推介｜su:m37° 深海補濕氨基酸潔面泡沫套裝 $260(價值$888) (112)

．深海補濕氨基酸潔面泡沫 200ml

．鎏金溯茫煥活精華 20ml

．時光肌底竹粉去角質潔面啫喱 40ml

．奇蹟活酵肌密淨膚精華棉 x 12

．奇蹟活酵肌密面膜3 部曲 x2

SOGO Thankful Week 2023推介｜su:m37° 深海補濕氨基酸潔面泡沫套裝 $260(價值$888) (11月2日)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜su:m37° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 $890(價值$2,426)

．奇蹟活酵肌密注氧精華 150ml + 30ml x5

．奇蹟活酵肌密面膜3部曲 x2

．奇蹟活酵肌密注氧精華 150ml + 30ml x5

．鎏金溯茫白松露淨膚肌底液 20ml x2

．微細煥活補濕亮膚精華 10ml

．微細煥活彈力柔膚霜 10ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜su:m37° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 $890(價值$2,426)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜CHARLOTTE TILBURY 魔法面霜50ml護膚套裝 $790(價值$1,154) (10.29一日限定)

CHARLOTTE'S MAGIC CREAM 魔法面霜 50ml

CHARLOTTES MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華旅行裝 8ml

GLOW TONER魔法光透柔膚液 5ml

COLLAGEN SUPERFUSION FACIAL OIL 膠原蛋白魔法精華油3.6ml

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SOGO Thankful Week 2023推介｜CHARLOTTE TILBURY 王牌濾光柔霧套裝 $690-$710 (價值$1,025-$1,045)

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 8g  AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 9g

．任何AIRBRUSH FLAWLESS LIP BLUR 極緻柔霧唇釉 6.8ml MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 3.5g

CHARLOTTES MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華 3.6ml

CHARLOTTEs MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml

．魔法化妝袋

SOGO Thankful Week 2023推介｜CHARLOTTE TILBURY 王牌濾光柔霧套裝 $690-$710 (價值$1,025-$1,045)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 限量版ENDLESS NIGHTS眼影組合 $500(價值$825)

．限量版ENDLESS NIGHTS眼影組合

．迷你Powermatte 玩魅啞緻唇膏

．迷你眼影掃

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SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 亮膚胭脂套裝 $310 (價值$657)

．自選胭脂1

．迷你原生光蜜粉餅

．迷你胭脂掃

SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 亮膚胭脂套裝 $310 (價值$657)

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SOGO Thankful Week 2023LAURA MERCIER No.1 皇牌持久蜜粉套裝 $380(價值$720) (只限1029日發售)

．柔光透明蜜粉 (貨裝)

．迷你幻魅眼影筆

．迷你輕感親膚定妝噴霧 x3

．迷你極致潤色胭脂

SOGO Thankful Week 2023｜LAURA MERCIER No.1 皇牌持久蜜粉套裝 $380(價值$720) (只限10月29日發售)

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SOGO Thankful Week 2023HOURGLASS 柔光亮采六色限定彩盤套裝 $790(原價$1,012)

．柔光亮采六色限定彩盤

．柔纱柔焦妝前乳 3.6ml

．纖長捲翹睫毛膏 3.5g

．柔光亮采光感粉底液 0.4g

SOGO Thankful Week 2023｜HOURGLASS 柔光亮采六色限定彩盤套裝 $790(原價$1,012)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 $1,683 (原價$2,390)

．任何2 Essence of Dreams 淡香精 90ml

．珍藏版香氛套裝

SOGO Thankful Week 2023推介｜Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 $1,683 (原價$2,390)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey 淡香氛套裝 $1,683 (原價$2,380)

L'Eau d'Issey 淡香氛 100ml

L'Eau d'Issey 淡香氛 100ml

．身體潤膚乳 75ml

．香氛便攜裝 10ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey 淡香氛套裝 $1,683 (原價$2,380)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜narciso rodriguez Parfums NARCISO poudrée 淡香精套裝 $840 (原價$1,680)

NARCISO poudrée 淡香精 50ml

NARCISO poudrée 淡香精 50ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜narciso rodriguez Parfums NARCISO poudrée 淡香精套裝 $840 (原價$1,680)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜ORLANE低敏煥膚補濕營養乳霜套裝 $510(總值$1,078)

．全效亮肌營養乳霜 50ml

．頸肩修護露 15ml

．時空緊緻精華 3ml

．活性能量眼霜 3ml

SOGO Thankful Week 2023推介｜ORLANE低敏煥膚補濕營養乳霜套裝 $510(總值$1,078)

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SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS 多款手袋

SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS AVA 斜揹袋 原價$2,700 折後價$1,080 SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS HEATHER 斜揹袋 原價$3,800 折後價$1,520 SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS JET SET CHARM 腋下袋 原價$3,000 折後價$1,200 SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS MERCER GALLERY 小水桶袋 原價$2,700 折後價$1,080

SOGO Thankful week 2023下半年何時開始？

崇光感謝祭由1013日至1126日舉行，網店獨家預購由1013日開始，門市第一階段由1027日至1112日舉行。

SOGO Thankful week 2023美妝品有哪些減價？

SOGO Thankful Week 2023包括eStore網店及銅鑼灣店門市大減價，即睇美妝品優惠套裝推介

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