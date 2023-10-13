SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋優惠套裝推介【內附$120優惠碼】(持續更新)

SOGO感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023將於10月中開始，並繼續分成eStore網店及銅鑼灣店門市進行減價，多個護膚品及化妝品品牌，包括Lancome、SHISEIDO、Fresh、雪花秀、NARS、SK-II、Cle de Peau Beaute等，都會推出限定套裝，部分更低至3、4折。另外，Kate Spade、Longchamp及MICHAEL KORS等手袋亦會以優惠價出售。今次為大家介紹SOGO Thankful Week抵買優惠攻略，並持續更新一系列美妝套裝及手袋減價資訊！SOGO更由10月13日至26日，推出eStore網店即時折扣優惠，最多可減$120！
SOGO Thankful Week 2023 崇光感謝祭2023 10月
活動日期：2023年10月13日至11月26日
網店獨家預購：2023年10月13日開始 (SOGO網店)
第一階段：2023年10月27日至11月12日
第二階段：2023年11月13日至11月26日
SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店優惠碼減$120
SOGO Thankful Week近年的時間愈來愈長，全因在實體店之外，也有eStore網店預購期，通常會在門市感謝祭開始之前。今年的網店獨家預購期由10月13日開始，大家可在感謝祭前預先訂購化妝品、護膚品、手袋、寢具、旅遊用品、廚具及家電等，SOGO更由10月13日至26日，推出eStore網店即時折扣優惠，單一購物滿淨值$1,800，憑優惠碼 「TW60」即減$60；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即減$120。
SOGO Thankul Week 2023 優惠攻略2｜儲積分換電子購物禮券
在SOGO Thankul Week購物的同時，可預先下載SOGO Rewards手機應用程式，於SOGO消費賺取積分，目前透過手機應用程式免費登記，即可獲2,000獎賞積分，生日月份累積消費滿港幣$2,000或以上，更可享2X積分(最多可獲100,000積分)。會員凡於崇光百貨消費每港幣$1，即可賺取1基本積分，用於兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。
SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略3｜留意心儀套裝的指定發售日期
在SOGO Thankful Week期間，不少美妝品牌都會推出抵買的限定抵買套裝，但部分套裝在指定日子才有售(部分只會賣1日)，因此如果想去門市入手，就要記得mark實日子，免得白行一趟。
SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略4｜買滿指定金額送禮物
SOGO Thankful Week除了抵買套裝外，不少品牌都有額滿禮遇，以NARS為例，買滿正貨產品滿$880(不包括優惠套裝)，即可獲5件美妝禮遇(總值$290)；購物淨額滿$1,880(包括優惠套裝)，即送原生光緊緻精華素15ML乙支(價值$390)，所以購物時不妨與好朋友同行，獲得額滿禮遇的機會大大提高。
SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華120ml組合 $1,550(價值$3,690)
．ULTIMUNE皇牌免疫力精華120ml及10ml x 2件
．ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華眼霜5ml
．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水70ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚75ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml
．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉滋潤面霜15ml
．VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華10ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水組合 $780(價值$1,610) (11月4日限售一天)
．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水145ml
．ULTIMUNE皇牌免疫力精華10ml
．ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華眼霜5ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml
．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉面霜15ml
．VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1對
SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞套裝 $3,725(價值$5,525)
皇牌修護護膚套裝，以肌膚細胞觸覺科研擊退3重肌膚壓力，配合獨家成分—智慧亮肌精華孕育智慧細胞，提升肌膚的吸收力、修復力和防禦力，令肌膚由內而外綻放鉑鑽光芒。
．Softening/Clarifying Cleansing Foam 鉑鑽柔膚/淨膚潔面泡沫 125ml
．Hydro-Softening/Hydro-Clarifying Lotion鉑鑽凝亮柔膚水/淨膚水 170ml
．Protective Fortifying Emulsion/Cream鉑鑽日間防曬活膚乳液/乳霜 SPF25 PA+++ 125ml/50ml
．Intensive Fortifying Emulsion/Cream鉑鑽夜間修護乳液/乳霜 125ml/50ml
．Cotton 化粧棉 120pcs及14pcs
．Micellar Cleansing Water 卸粧潔膚水 20ml
．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml
．Hydro-Softening Lotion 鉑鑽凝亮柔膚水 30ml
．Protective Fortifying Emulsion鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++ 12ml
．Intensive Fortifying Emulsion 鉑鑽夜間修護乳液 12ml
．Le Sérum 煥活細胞精華 7ml
．La Crème 臻緻再生高效面霜 5ml
．Concentrated Brightening Serum 高效亮膚精華 3ml
．Body Cream盈亮緊緻乳霜 30ml
．UV Protective Cream全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 8ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜Clé de Peau Beauté 高效煥活眼霜套裝 $2,100(價值$3,745)
高效煥活眼霜有效刺激及賦活肌膚，重塑年輕眼型輪廓，擊退多重眼周肌膚問題。配合品牌獨家鉑金按摩棒使用，其64面多角度切割面能緊貼及喚醒眼部肌膚，準確按壓眼周穴位，令肌膚由內而外緊緻飽滿。
．Enhancing Eye Contour Cream Supreme 高效煥活眼霜 15ml及2ml
．Cleansing Oil 鉑鑽煥膚潔顏油 20ml
．Vitality-Enhancing Eye Mask Supreme 高效煥活眼膜 2片
．Brightening Serum Supreme高效煥采亮白精華 9ml
．Precious Gold Vitality Mask珍稀黃金賦活面膜 10ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 皇牌面膜套裝 $550起(價值$1,100起) （10月28日限定套裝）
．買自選指定面膜100ml，送黃糖滋潤亮采面膜125g
SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 $1,020 (價值$2,288)
買紅茶酵素抗氧精華水250ml，送：
．紅茶酵素抗氧精華水 150ml
．大豆卸妝潔面乳150ml
．大豆卸妝潔面乳15ml
．紅茶酵素抗氧精華水20ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜Kiehl’s 緊緻明眸套裝 $455(價值$606) (網店限定)
．極緻煥活全效眼霜 (14ml)
．金盞花深層潔面泡沫 (30ml)
．金盞花植物精華爽膚水 (40ml)
．特效清爽保濕啫喱面霜 (7ml)
SOGO Thankful Week 2023推介｜金盞花爽膚水500ml增量2件套裝 $1,200 (價值$2,186) (10月27日)
．金盞花植物精華爽膚水 (500ml) x 2
．金盞花深層潔面泡沫 (30ml) x 3
．金盞花植物精華爽膚水 (75ml) x 3
．金盞花植物精華爽膚水 (40ml) x 2
．金盞花修復精華面霜 (7ml) x 2
．亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 (14ml) x 3
．醫學維C淡斑精華 (4ml) x 2
SOGO Thankful Week 2023推介｜Sisley 皇牌升級版全能乳液套裝 $1,800(價值$3,525) (只限29/10)
．升級版全能乳液 125ml
．香花潔膚乳 100ml
．花香潤膚水 100ml
．瞬間保濕面膜 10ml
．全天候修護日霜 4ml
．全效深層保濕乳霜 4ml
．全效深層保濕精華 2ml
．活膚再生眼唇霜 2ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜su:m37° 深海補濕氨基酸潔面泡沫套裝 $260(價值$888) (11月2日)
．深海補濕氨基酸潔面泡沫 200ml
．鎏金溯茫煥活精華 20ml
．時光肌底竹粉去角質潔面啫喱 40ml
．奇蹟活酵肌密淨膚精華棉 x 12包
．奇蹟活酵肌密面膜3 部曲 x2片
SOGO Thankful Week 2023推介｜su:m37° 奇蹟活酵肌密注氧精華套裝 $890(價值$2,426)
．奇蹟活酵肌密注氧精華 150ml + 30ml x5
．奇蹟活酵肌密面膜3部曲 x2片
．奇蹟活酵肌密注氧精華 150ml + 30ml x5
．鎏金溯茫白松露淨膚肌底液 20ml x2
．微細煥活補濕亮膚精華 10ml
．微細煥活彈力柔膚霜 10ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜CHARLOTTE TILBURY 魔法面霜50ml護膚套裝 $790(價值$1,154) (10.29一日限定)
．CHARLOTTE'S MAGIC CREAM 魔法面霜 50ml
．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華旅行裝 8ml
．GLOW TONER魔法光透柔膚液 5ml
．COLLAGEN SUPERFUSION FACIAL OIL 膠原蛋白魔法精華油3.6ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜CHARLOTTE TILBURY 王牌濾光柔霧套裝 $690-$710 (價值$1,025-$1,045)
．AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 8g 或 AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 9g
．任何AIRBRUSH FLAWLESS LIP BLUR 極緻柔霧唇釉 6.8ml 或 MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 3.5g
．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華 3.6ml
．CHARLOTTE’s MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml
．魔法化妝袋
SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 限量版ENDLESS NIGHTS眼影組合 $500(價值$825)
．限量版ENDLESS NIGHTS眼影組合
．迷你Powermatte 玩魅啞緻唇膏
．迷你眼影掃
SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 亮膚胭脂套裝 $310 (價值$657)
．自選胭脂1件
．迷你原生光蜜粉餅
．迷你胭脂掃
SOGO Thankful Week 2023｜LAURA MERCIER No.1 皇牌持久蜜粉套裝 $380(價值$720) (只限10月29日發售)
．柔光透明蜜粉 (貨裝)
．迷你幻魅眼影筆
．迷你輕感親膚定妝噴霧 x3
．迷你極致潤色胭脂
SOGO Thankful Week 2023｜HOURGLASS 柔光亮采六色限定彩盤套裝 $790(原價$1,012)
．柔光亮采六色限定彩盤
．柔纱柔焦妝前乳 3.6ml
．纖長捲翹睫毛膏 3.5g
．柔光亮采光感粉底液 0.4g
SOGO Thankful Week 2023推介｜Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 $1,683 (原價$2,390)
．任何2款 Essence of Dreams 淡香精 90ml
．珍藏版香氛套裝
SOGO Thankful Week 2023推介｜ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey 淡香氛套裝 $1,683 (原價$2,380)
．L'Eau d'Issey 淡香氛 100ml
．L'Eau d'Issey 淡香氛 100ml
．身體潤膚乳 75ml
．香氛便攜裝 10ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜narciso rodriguez Parfums NARCISO poudrée 淡香精套裝 $840 (原價$1,680)
．NARCISO poudrée 淡香精 50ml
．NARCISO poudrée 淡香精 50ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜ORLANE低敏煥膚補濕營養乳霜套裝 $510(總值$1,078)
．全效亮肌營養乳霜 50ml
．頸肩修護露 15ml
．時空緊緻精華 3ml
．活性能量眼霜 3ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS 多款手袋
SOGO Thankful week 2023下半年何時開始？
崇光感謝祭由10月13日至11月26日舉行，網店獨家預購由10月13日開始，門市第一階段由10月27日至11月12日舉行。
SOGO Thankful week 2023美妝品有哪些減價？
SOGO Thankful Week 2023包括eStore網店及銅鑼灣店門市大減價，即睇美妝品優惠套裝推介。