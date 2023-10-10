SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋優惠套裝推介(持續更新)

SOGO感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023將於10月中開始，並繼續分成eStore網店及銅鑼灣店門市進行減價，多個護膚品及化妝品品牌，包括Lancome、SHISEIDO、Fresh、雪花秀、NARS、SK-II、Cle de Peau Beaute等，都會推出限定套裝，部分更低至3、4折。另外，Kate Spade、Longchamp及MICHAEL KORS等手袋亦會以優惠價出售。今次為大家介紹SOGO Thankful Week抵買優惠攻略，並持續更新一系列美妝套裝及手袋減價資訊！
SOGO Thankful Week 2023 崇光感謝祭2023 10月
活動日期：2023年10月13日至11月26日
網店獨家預購：2023年10月13日開始 (SOGO網店)
第一階段：2023年10月27日至11月12日
第二階段：待定
SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略1｜網店預購
SOGO Thankful Week近年的時間愈來愈長，全因在實體店之外，也有eStore網店預購期，通常會在門市感謝祭開始之前。今年的網店獨家預購期由10月13日開始，大家可在感謝祭前預先訂購化妝品、護膚品、手袋、寢具、旅遊用品、廚具及家電等，部分更有獨家預購。SOGO Thankful Week網站
SOGO Thankul Week 2023 優惠攻略2｜儲積分換電子購物禮券
在SOGO Thankul Week購物的同時，可預先下載SOGO Rewards手機應用程式，於SOGO消費賺取積分，目前透過手機應用程式免費登記，即可獲2,000獎賞積分，生日月份累積消費滿港幣$2,000或以上，更可享2X積分(最多可獲100,000積分)。會員凡於崇光百貨消費每港幣$1，即可賺取1基本積分，用於兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。
SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略3｜留意心儀套裝的指定發售日期
在SOGO Thankful Week期間，不少美妝品牌都會推出抵買的限定抵買套裝，但部分套裝在指定日子才有售(部分只會賣1日)，因此如果想去門市入手，就要記得mark實日子，免得白行一趟。
SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略4｜買滿指定金額送禮物
SOGO Thankful Week除了抵買套裝外，不少品牌都有額滿禮遇，以NARS為例，買滿正貨產品滿$880(不包括優惠套裝)，即可獲5件美妝禮遇(總值$290)；購物淨額滿$1,880(包括優惠套裝)，即送原生光緊緻精華素15ML乙支(價值$390)，所以購物時不妨與好朋友同行，獲得額滿禮遇的機會大大提高。
SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華120ml組合 $1,550(價值$3,690)
．ULTIMUNE皇牌免疫力精華120ml及10ml x 2件
．ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華眼霜5ml
．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水70ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚75ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml
．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉滋潤面霜15ml
．VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華10ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水組合 $780(價值$1,610) (11月4日限售一天)
．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水145ml
．ULTIMUNE皇牌免疫力精華10ml
．ULTIMUNE第3代新升級皇牌免疫力精華眼霜5ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml
．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉面霜15ml
．VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1對
SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 皇牌面膜套裝 $550起(價值$1,100起) （10月28日限定套裝）
．買自選指定面膜100ml，送黃糖滋潤亮采面膜125g
SOGO Thankful Week 2023推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水套裝 $1,020 (價值$2,288)
買紅茶酵素抗氧精華水250ml，送：
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．大豆卸妝潔面乳15ml
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SOGO Thankful Week 2023推介｜Sisley 皇牌升級版全能乳液套裝 $1,800(價值$3,525) (只限29/10)
．升級版全能乳液 125ml
．香花潔膚乳 100ml
．花香潤膚水 100ml
．瞬間保濕面膜 10ml
．全天候修護日霜 4ml
．全效深層保濕乳霜 4ml
．全效深層保濕精華 2ml
．活膚再生眼唇霜 2ml
SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 限量版ENDLESS NIGHTS眼影組合 $500(價值$825)
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．迷你Powermatte 玩魅啞緻唇膏
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SOGO Thankful Week 2023推介｜NARS 亮膚胭脂套裝 $310 (價值$657)
．自選胭脂1件
．迷你原生光蜜粉餅
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SOGO Thankful Week 2023推介｜ORLANE低敏煥膚補濕營養乳霜套裝 $510(總值$1,078)
．全效亮肌營養乳霜 50ml
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．時空緊緻精華 3ml
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SOGO Thankful Week 2023推介｜MICHAEL KORS 多款手袋
SOGO Thankful week 2023下半年何時開始？
崇光感謝祭由10月13日至11月26日舉行，網店獨家預購由10月13日開始，門市第一階段由10月27日至11月12日舉行。
SOGO Thankful week 2023美妝品有哪些減價？
SOGO Thankful Week 2023包括eStore網店及銅鑼灣店門市大減價，即睇美妝品優惠套裝推介。