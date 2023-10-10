SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭4大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋優惠套裝推介(持續更新)

SOGO感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023將於10月中開始，並繼續分成eStore網店及銅鑼灣店門市進行減價，多個護膚品及化妝品品牌，包括Lancome、SHISEIDO、Fresh、雪花秀、NARS、SK-II、Cle de Peau Beaute等，都會推出限定套裝，部分更低至3、4折。另外，Kate Spade、Longchamp及MICHAEL KORS等手袋亦會以優惠價出售。今次為大家介紹SOGO Thankful Week抵買優惠攻略，並持續更新一系列美妝套裝及手袋減價資訊！

SOGO Thankful Week近年的時間愈來愈長，全因在實體店之外，也有eStore網店預購期，通常會在門市感謝祭開始之前。今年的網店獨家預購期由10月13日開始，大家可在感謝祭前預先訂購化妝品、護膚品、手袋、寢具、旅遊用品、廚具及家電等，部分更有獨家預購。 SOGO Thankful Week網站

在SOGO Thankul Week購物的同時，可預先下載SOGO Rewards手機應用程式，於SOGO消費賺取積分，目前透過手機應用程式免費登記，即可獲2,000獎賞積分，生日月份累積消費滿港幣$2,000或以上，更可享2X積分(最多可獲100,000積分)。會員凡於崇光百貨消費每港幣$1，即可賺取1基本積分，用於兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略 3 ｜留意心儀套裝的指定發售日期

在SOGO Thankful Week期間，不少美妝品牌都會推出抵買的限定抵買套裝，但部分套裝在指定日子才有售(部分只會賣1日)，因此如果想去門市入手，就要記得mark實日子，免得白行一趟。

SOGO Thankful Week 2023 優惠攻略 4 ｜買滿指定金額送禮物

SOGO Thankful Week除了抵買套裝外，不少品牌都有額滿禮遇，以NARS為例，買滿正貨產品滿$880(不包括優惠套裝)，即可獲5件美妝禮遇(總值$290)；購物淨額滿$1,880(包括優惠套裝)，即送原生光緊緻精華素15ML乙支(價值$390)，所以購物時不妨與好朋友同行，獲得額滿禮遇的機會大大提高。