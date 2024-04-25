SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品及手袋必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於4月12日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！ 崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點： 日期： 網店預售：2024年4月12日 至 4月25日 Part 1：2024年4月26日 至 5月12日 Part 2：2024年5月13日 至 5月26日 地點：銅鑼灣門市及eStore網店

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】

SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略1｜網店預購優惠碼 SOGO Thankful Week，將於4月12日至25日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。 滿 $1,800享$60 折扣優惠 優惠碼「TW60」 滿 $3,200享 $120 折扣優惠 優惠碼「TW120」

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SOGO Thankful Week 2024優惠攻略2｜加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券 SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。 SOGO Thankful Week 2024優惠攻略3｜中銀信用卡高達15%現金回贈 由即日起至6月30日期間，於崇光百貨實體店及/或網上商店累積簽賬滿$5,000，用中銀崇光Visa卡可享5%現金回贈，其他中銀信用卡及BoC Pay則可享3%現金回贈。

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SOGO Thankful Week 2024優惠攻略4｜Sogo Rewards 會員尊享額外期間限定優惠 「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，SOGO Rewards 會員可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下： 1. 於4月26日至5月26日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿$1,200，即可獲贈$50現金券2張。*每人每日於同一品牌購物可換領現金券50張。 2. SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於指定日期於B1/F、G/F或3/F之美妝護膚及香水專櫃單一購物滿$390或以上，憑即日發票可於指定時間換領爆谷1份。* 每單一發票只限換領爆谷1份。 SOGO Thankful Week 2024優惠攻略5｜完成任務獲取「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」Weekend感謝禮 於下列指定日期，凡完成其中1項任務，即可到崇光銅鑼灣店G/F店外指定地點換領免費感謝小食或禮品1份。 任務1：追蹤香港崇光百貨Facebook / IG官方帳號並「讚好」指定帖文；或 任務2：成為SOGO Rewards會員；或 任務3：出示崇光感謝祭店內任何購物之即日發票 換領日期：逢周六及周日(27/4-28/4、4/5-5/5、11/5-12/5、18/5-19/5及25/5-26/5) 換領時間：3:00pm-6:00pm

SOGO Thankful Week 2024優惠攻略4｜Sogo Rewards 會員尊享額外期間限定優惠

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜NARS 皇牌遮瑕套裝 $580 (價值$838) 即時遮蓋瑕疵，全面修飾肌膚 ．自選遮瑕霜 2 件 ．迷你光亮柔滑遮瑕霜 ．迷你光亮柔滑遮瑕掃

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜YSL Beauté 美顏絕密底霜套裝 $1,210-$1,240(價值$2,540-$2,570) 購買任何美顏絕密底霜及購買任何粉底 (不包括補充裝)，即可獲贈： ．嫩肌淨化潔面乳 30ML ．夜間修復精華 7ML ．全效輕透空氣感防曬 3ML x 2 ．恆時輕透霧光粉底液 5ML x 2 ．迷你輕透無重羽毛氣墊粉底 ．迷你絕色唇膏 ．LIBRE 香水1.2ML x 2 ．迷你粉底掃

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜RMK 遮瑕底妝套裝 $320-$345 (價值$580-$605，低至56折) 想讓肌膚呈現立體感，同時自然隱藏肌膚瑕疵？RMK的遮瑕套裝可自由選擇1款適合的遮瑕產品。套裝包括剔透光漾妝感必備的緊緻塑顏粉底霜、卸妝水及保濕液旅行裝。 ．任何遮瑕產品 (貨裝, 不包括補充裝) ．二合一潔膚卸妝水 30mL ．緊緻塑顏粉底霜 15g (指定色號 #100) ．活膚滋潤保濕液8mL

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜LAURA MERCIER No.1 皇牌持久蜜粉套裝 $380 (價值$675) ．柔光透明蜜粉 (貨裝) ．迷你幻魅眼影筆 - 指定色號 ．迷你極致潤色胭脂 - 指定色號 (4 月28日限定)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜HOURGLASS 無痕遮瑕液套裝 $640 (原價 $917) ．無痕遮瑕液2支 ．柔焦輕盈妝前乳3ml ．煥膚抗皺修護精華6.4ml ．柔光亮采光感粉底液多色盤 ．柔焦飾顏遮瑕液多色盤

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜HOURGLASS 無痕遮瑕液套裝 $640 (原價 $917)

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SUQQU晶采艷澤粉底液限定組 $680 (價值$971) 限量︰400 組 ．晶采艷澤粉底液30ml ．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10ml ．柔肌透亮潔膚油旅行裝20ml ．晶采防曬日霜旅行裝 6g

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽感底妝套裝$860 (價值$1,253) ．AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION輕盈無瑕粉底液 30ml ．AIRBRUSH FLAWLESS FINISH輕盈無瑕蜜粉 8g 或 AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 9g ．迷你星光霧紅唇膏 - HOLLYWOOD VIXEN ．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧15ml ．CHARLOTTE'S MAGIC CREAM 魔法面霜 7ml ．PILLOW TALK手握鏡 (4.28一日限定套裝)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜shu uemura植村秀 x hiro ando聯乘系列眼唇套裝$805 (價值$1,180) 購買street bling眼影組合 + 聯乘系列限量版無色限絹感柔霧唇膏 送： ．ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油** 50ml ．unlimited水潤隔離防曬底霜 10ml ．迷你無色限柔霧唇膏 1g

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