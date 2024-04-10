SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於4月12日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

SOGO Thankful Week，將於4月12日至25日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 2 ｜加入 SOGO Rewards 會員儲積分換禮券

SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。

SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 3 ｜中銀信用卡高達 15% 現金回贈

由即日起至6月30日期間，於崇光百貨實體店及/或網上商店累積簽賬滿$5,000，用中銀崇光Visa卡可享5%現金回贈，其他中銀信用卡及BoC Pay則可享3%現金回贈。