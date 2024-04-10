SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於4月12日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！
崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：
日期：
網店預售：2024年4月12日 至 4月25日
Part 1：2024年4月26日 至 5月12日
Part 2：2024年5月13日 至 5月26日
地點：銅鑼灣門市及eStore網店
SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略1｜網店預購優惠碼
SOGO Thankful Week，將於4月12日至25日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。
滿 $1,800享$60 折扣優惠 優惠碼「TW60」
滿 $3,200享 $120 折扣優惠 優惠碼「TW120」
SOGO Thankful Week 2024優惠攻略2｜加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券
SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。
SOGO Thankful Week 2024優惠攻略3｜中銀信用卡高達15%現金回贈
由即日起至6月30日期間，於崇光百貨實體店及/或網上商店累積簽賬滿$5,000，用中銀崇光Visa卡可享5%現金回贈，其他中銀信用卡及BoC Pay則可享3%現金回贈。
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO
SHISEIDO推出多款優惠組合及獨家美肌禮贈，包括品牌護膚代言人姜濤、Anson Lo、Edan及Ian至愛的皇牌產品：人氣ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合、暢銷VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜組合，以及賦予最奢寵呵護的FUTURE SOLUTION LX系列組合，部分以低於半價發售。
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合 $1,050 (價值$2,260)
．ULTIMUNE皇牌免疫力精華75ml及10ml
．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水30ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水75ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml
．VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜15ml
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜組合 $650 (價值$1,310)
．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜15ml及5ml x 2件
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液15ml
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜NARS 皇牌遮瑕套裝 $580 (價值$838)
即時遮蓋瑕疵，全面修飾肌膚
．自選遮瑕霜 2 件
．迷你光亮柔滑遮瑕霜
．迷你光亮柔滑遮瑕掃
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SUQQU晶采艷澤粉底液限定組 $680 (價值$971)
限量︰400 組
．晶采艷澤粉底液30ml
．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10ml
．柔肌透亮潔膚油旅行裝20ml
．晶采防曬日霜旅行裝 6g
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚無瑕粧容組合 $1,830 (價值$2,680)
[首次登場] 融合護膚及彩妝科研，修飾瑕疵和持續改善肌膚問題，締造完美妝容。
．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 125ml
．Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 37ml
．Refining Pressed Powder鑽光透亮蜜粉餅 5g
．Micellar Cleansing Water卸粧潔膚水 20ml
．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml
．Hydro-softening Lotion鉑鑽凝亮柔膚水 30ml
．Essential Refining Essence極致無瑕精華水 30ml
．Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 3ml
．Cotton化粧棉 14片
．Perfect Lash Mascara完美睫毛液體驗裝
．Eyelash Curler睫毛夾