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生活
2024-04-10 18:12:53

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

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SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於412日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：

網店預售：2024412 425

Part 12024426 512

Part 22024513 526

地點：銅鑼灣門市及eStore網店

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】

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SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略1｜網店預購優惠碼

SOGO Thankful Week，將於412日至25日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

 

滿 $1,800$60 折扣優惠 優惠碼「TW60

滿 $3,200 $120 折扣優惠 優惠碼「TW120

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SOGO Thankful Week 2024優惠攻略2｜加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券

SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。

SOGO Thankful Week 2024優惠攻略3｜中銀信用卡高達15%現金回贈

由即日起至630日期間，於崇光百貨實體店及/或網上商店累積簽賬滿$5,000，用中銀崇光Visa卡可享5%現金回贈，其他中銀信用卡及BoC Pay則可享3%現金回贈。

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO 

SHISEIDO推出多款優惠組合及獨家美肌禮贈，包括品牌護膚代言人姜濤、Anson LoEdanIan至愛的皇牌產品：人氣ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合、暢銷VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜組合，以及賦予最奢寵呵護的FUTURE SOLUTION LX系列組合，部分以低於半價發售。

 

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合 $1,050 (價值$2,260)

ULTIMUNE皇牌免疫力精華75ml10ml

SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水30ml

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水75ml

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml

VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜15ml

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合 $1,050 (價值$2,260)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜組合 $650 (價值$1,310)

VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜15ml5ml x 2

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml

VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液15ml

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜組合 $650 (價值$1,310)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜NARS 皇牌遮瑕套裝 $580 (價值$838)

即時遮蓋瑕疵，全面修飾肌膚

．自選遮瑕霜 2

．迷你光亮柔滑遮瑕霜

．迷你光亮柔滑遮瑕掃

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜NARS 皇牌遮瑕套裝 $580 (價值$838)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SUQQU晶采艷澤粉底液限定組 $680 (價值$971)

限量︰400

．晶采艷澤粉底液30ml

．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10ml

．柔肌透亮潔膚油旅行裝20ml

．晶采防曬日霜旅行裝 6g

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SUQQU晶采艷澤粉底液限定組 $680 (價值$971)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚無瑕粧容組合 $1,830 (價值$2,680)

[首次登場] 融合護膚及彩妝科研，修飾瑕疵和持續改善肌膚問題，締造完美妝容。

Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 125ml

Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 37ml

Refining Pressed Powder鑽光透亮蜜粉餅 5g

Micellar Cleansing Water卸粧潔膚水 20ml

Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml

Hydro-softening Lotion鉑鑽凝亮柔膚水 30ml

Essential Refining Essence極致無瑕精華水 30ml

Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 3ml

Cotton化粧棉 14

Perfect Lash Mascara完美睫毛液體驗裝

Eyelash Curler睫毛夾

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚無瑕粧容組合 $1,830 (價值$2,680)

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SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Furla手袋及銀包

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Furla Diamante綠色小號真皮手袋 1,974 (原價3,290) SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Furla Genesi黃色迷你真皮手袋1,830 (原價3,660) SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Furla Gemma粉紅色中號真皮銀包 1,045 (原價 2,090) 4月27日限定商品 SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Furla Gemma粉紅色中號真皮銀包 1,045 (原價 2,090) 4月27日限定商品
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