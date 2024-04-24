SOGO Thankful Week 2024優惠合集 護膚品必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於4月12日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！
崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：
日期：
網店預售：2024年4月12日 至 4月25日
Part 1：2024年4月26日 至 5月12日
Part 2：2024年5月13日 至 5月26日
地點：銅鑼灣門市及eStore網店
SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略1｜網店預購優惠碼
SOGO Thankful Week，將於4月12日至25日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。
滿 $1,800享$60 折扣優惠 優惠碼「TW60」
滿 $3,200享 $120 折扣優惠 優惠碼「TW120」
SOGO Thankful Week 2024優惠攻略2｜加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券
SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。於崇光感謝祭期間，更可以低至2折積分加指定金額，即時換購限量貨品，當中包括多款潮流家品、運動服飾、精緻廚具及尊貴護膚品。此外，即日至5月26日期間，在支付寶內地錢包登記成為SOGO Rewards會員，可獲SOGO Rewards 4,000迎新積分！
SOGO Thankful Week 2024優惠攻略3｜中銀信用卡高達15%現金回贈
由即日起至6月30日期間，於崇光百貨實體店及/或網上商店累積簽賬滿$5,000，用中銀崇光Visa卡可享5%現金回贈，其他中銀信用卡及BoC Pay則可享3%現金回贈。
SOGO Thankful Week 2024優惠攻略4｜Sogo Rewards 會員尊享額外期間限定優惠
「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，SOGO Rewards 會員可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下：
1. 於4月26日至5月26日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿$1,200，即可獲贈$50現金券2張。*每人每日於同一品牌購物可換領現金券50張。
2. SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於指定日期於B1/F、G/F或3/F之美妝護膚及香水專櫃單一購物滿$390或以上，憑即日發票可於指定時間換領爆谷1份。* 每單一發票只限換領爆谷1份。
SOGO Thankful Week 2024優惠攻略5｜完成任務獲取「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」Weekend感謝禮
於下列指定日期，凡完成其中1項任務，即可到崇光銅鑼灣店G/F店外指定地點換領免費感謝小食或禮品1份。
任務1：追蹤香港崇光百貨Facebook / IG官方帳號並「讚好」指定帖文；或
任務2：成為SOGO Rewards會員；或
任務3：出示崇光感謝祭店內任何購物之即日發票
換領日期：逢周六及周日(27/4-28/4、4/5-5/5、11/5-12/5、18/5-19/5及25/5-26/5)
換領時間：3:00pm-6:00pm
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO
SHISEIDO推出多款優惠組合及獨家美肌禮贈，包括品牌護膚代言人姜濤、Anson Lo、Edan及Ian至愛的皇牌產品：人氣ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合、暢銷VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜組合，以及賦予最奢寵呵護的FUTURE SOLUTION LX系列組合，部分以低於半價發售。
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合 $1,050 (價值$2,260)
．ULTIMUNE皇牌免疫力精華75ml及10ml
．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水30ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水75ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml
．VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜15ml
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜組合 $650 (價值$1,310)
．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜15ml及5ml x 2件
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml
．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液15ml
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Fresh皇牌面膜套裝 $560 (價值$1,146)
[4月27日限定套裝]
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜CLARINS 賦活雙精華套裝 $970 (價值$2,476)
[輕盈版]賦活雙精華 50ml/ 賦活雙精華 50ml
送
．極緻活齡修護精華水 50ml
．極緻活齡日霜 15ml
．極緻活齡晚霜 15ml
．提拉撫紋全效眼霜 7ml
．煥顏緊緻修護精華水 10ml
．煥顏緊緻日霜 5ml
．煥顏緊緻晚霜 5ml
．提拉撫紋全效眼霜 3ml
(4月27日限定)
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $380 (價值$760)
被荷里活女星及形象化妝師熱烈追捧的全港 No.1「皇后水」，注入 100%天然精油的全能精華級噴霧，能100%緊緻毛孔 、提升光澤和透亮度、舒緩和鎮靜肌膚不穩的症狀、爽膚淨肌同時控油抗菌，更能定妝和提升妝品貼服力，是夏日必備單品。買一送一，限量100套 (只限4月29日)
套裝包括：葡萄籽活性爽膚水100ml兩支
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜KANEBO煥采滲透精華液套裝 $450 (價值$945)
精華液滋潤滲透至角質層，為肌膚全方位保濕的煥采滲透精華液。蘊含西洋菜精華等草本成分，有效促進肌膚水循環，令後續護膚品更易吸收，於乾燥天氣中，為肌膚注入無窮水分。套裝買60mL即可享126mL，值得入手！
．煥采滲透精華液 60mL (貨裝)
．煥采滲透精華液 22mL x 3件 (容量多於於一件貸裝)
(5月4日限定)
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Sisley 王牌升級版全能乳液套裝 $1,850 (價值$3,710，5折)
．升級版全能乳液125ml
．香花潔膚乳100ml
．花香潤膚水100ml
．植物修護面霜10ml
．全效深層保濕精華5ml
．全效深層保濕乳霜4ml
．活膚再生眼唇霜2ml
(4 月28日限定)
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚無瑕粧容組合 $1,830 (價值$2,680)
[首次登場] 融合護膚及彩妝科研，修飾瑕疵和持續改善肌膚問題，締造完美妝容。
．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 125ml
．Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 37ml
．Refining Pressed Powder鑽光透亮蜜粉餅 5g
．Micellar Cleansing Water卸粧潔膚水 20ml
．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml
．Hydro-softening Lotion鉑鑽凝亮柔膚水 30ml
．Essential Refining Essence極致無瑕精華水 30ml
．Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 3ml
．Cotton化粧棉 14片
．Perfect Lash Mascara完美睫毛液體驗裝
．Eyelash Curler睫毛夾
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜APIVITA 完美潔膚保濕面膜套裝 $299 (價值$855，35 折)
套裝包括：
．綠瓷土深層潔膚面膜8ml x 4 包
．葡萄抗皺緊膚面膜8ml x 4 包
．星晨花保濕抗氧化面膜8ml x 4 包
．蜂皇漿緊緻活膚面膜 8ml x 4 包
．蜂膠重塑輪廓精華油 10ml
．APIVITA 運動毛巾
(5 月1 日限定)
SOGO Thankful Week 2024必買清單｜LANEIGE 皇牌補濕睡眠面膜2件套裝 $480 - $560(價值$835-$915)
最新推出膠原彈滑睡眠面膜，以牡丹及膠原蛋白複合物為核心成分，極致提升肌膚彈性及緊緻度。每瓶更蘊含45,000顆補濕光采凝珠，為肌膚形成補濕光采屏障。一夜醒來肌膚充滿活力，飽滿彈潤。
任選2件睡眠面膜 (膠原彈滑睡眠面膜60ml/水亮補濕睡眠面膜 70ml/細胞修復補濕睡眠面膜60ml)
送
．细胞修復補濕睡眠面膜10ml (2件)
．水亮補濕睡眠面膜15ml (2件)
．膠原彈滑睡眠而膜10ml (3件)