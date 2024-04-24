SOGO Thankful Week 2024優惠合集 護膚品必買清單【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於4月12日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！ 崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點： 日期： 網店預售：2024年4月12日 至 4月25日 Part 1：2024年4月26日 至 5月12日 Part 2：2024年5月13日 至 5月26日 地點：銅鑼灣門市及eStore網店

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】

SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 1 ｜網店預購優惠碼 SOGO Thankful Week，將於4月12日至25日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。 滿 $1,800享$60 折扣優惠 優惠碼「TW60」 滿 $3,200享 $120 折扣優惠 優惠碼「TW120」

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】

SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 2 ｜加入 SOGO Rewards 會員儲積分換禮券 SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。於崇光感謝祭期間，更可以低至2折積分加指定金額，即時換購限量貨品，當中包括多款潮流家品、運動服飾、精緻廚具及尊貴護膚品。此外，即日至5月26日期間，在支付寶內地錢包登記成為SOGO Rewards會員，可獲SOGO Rewards 4,000迎新積分！ SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 3 ｜中銀信用卡高達 15% 現金回贈 由即日起至6月30日期間，於崇光百貨實體店及/或網上商店累積簽賬滿$5,000，用中銀崇光Visa卡可享5%現金回贈，其他中銀信用卡及BoC Pay則可享3%現金回贈。

SOGO Thankful Week 2024優惠合集 化妝品、護膚品及手袋必買清單【內附優惠碼】

SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 4 ｜ Sogo Rewards 會員尊享額外期間限定優惠 「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，SOGO Rewards 會員可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下： 1. 於4月26日至5月26日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿$1,200，即可獲贈$50現金券2張。*每人每日於同一品牌購物可換領現金券50張。 2. SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於指定日期於B1/F、G/F或3/F之美妝護膚及香水專櫃單一購物滿$390或以上，憑即日發票可於指定時間換領爆谷1份。* 每單一發票只限換領爆谷1份。 SOGO Thankful Week 2024 優惠攻略 5 ｜完成任務獲取「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks 」 Weekend 感謝禮 於下列指定日期，凡完成其中1項任務，即可到崇光銅鑼灣店G/F店外指定地點換領免費感謝小食或禮品1份。 任務1：追蹤香港崇光百貨Facebook / IG官方帳號並「讚好」指定帖文；或 任務2：成為SOGO Rewards會員；或 任務3：出示崇光感謝祭店內任何購物之即日發票 換領日期：逢周六及周日(27/4-28/4、4/5-5/5、11/5-12/5、18/5-19/5及25/5-26/5) 換領時間：3:00pm-6:00pm

SOGO Thankful Week 2024優惠攻略4｜Sogo Rewards 會員尊享額外期間限定優惠

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ SHISEIDO SHISEIDO推出多款優惠組合及獨家美肌禮贈，包括品牌護膚代言人姜濤、Anson Lo、Edan及Ian至愛的皇牌產品：人氣ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合、暢銷VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜組合，以及賦予最奢寵呵護的FUTURE SOLUTION LX系列組合，部分以低於半價發售。 SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ SHISEIDO ULTIMUNE 皇牌免疫力精華組合 $1,050 ( 價值 $2,260) ．ULTIMUNE皇牌免疫力精華75ml及10ml ．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水30ml ．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水75ml ．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液30ml ．VITAL PERFECTION極上紅花緊緻面霜15ml

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO ULTIMUNE皇牌免疫力精華組合 $1,050 (價值$2,260)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜組合 $650 ( 價值 $1,310) ．VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜15ml及5ml x 2件 ．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤健膚水25ml ．VITAL PERFECTION全效美白抗紋滋潤乳液15ml

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉眼霜組合 $650 (價值$1,310)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ Fresh 皇牌面膜套裝 $560 ( 價值 $1,146) [4月27日限定套裝]

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Fresh皇牌面膜套裝 $560 (價值$1,146)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ CLARINS 賦活雙精華套裝 $970 ( 價值 $2,476) [輕盈版]賦活雙精華 50ml/ 賦活雙精華 50ml 送 ．極緻活齡修護精華水 50ml ．極緻活齡日霜 15ml ．極緻活齡晚霜 15ml ．提拉撫紋全效眼霜 7ml ．煥顏緊緻修護精華水 10ml ．煥顏緊緻日霜 5ml ．煥顏緊緻晚霜 5ml ．提拉撫紋全效眼霜 3ml (4月27日限定)

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜CLARINS 賦活雙精華套裝 $970 (價值$2,476)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ Caudalie 葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $380 ( 價值 $760) 被荷里活女星及形象化妝師熱烈追捧的全港 No.1「皇后水」，注入 100%天然精油的全能精華級噴霧，能100%緊緻毛孔 、提升光澤和透亮度、舒緩和鎮靜肌膚不穩的症狀、爽膚淨肌同時控油抗菌，更能定妝和提升妝品貼服力，是夏日必備單品。買一送一，限量100套 (只限4月29日) 套裝包括：葡萄籽活性爽膚水100ml兩支

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Caudalie 葡萄籽活性爽膚水優惠套裝 $380 (價值$760)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ KANEBO 煥采滲透精華液套裝 $450 ( 價值 $945) 精華液滋潤滲透至角質層，為肌膚全方位保濕的煥采滲透精華液。蘊含西洋菜精華等草本成分，有效促進肌膚水循環，令後續護膚品更易吸收，於乾燥天氣中，為肌膚注入無窮水分。套裝買60mL即可享126mL，值得入手！ ．煥采滲透精華液 60mL (貨裝) ．煥采滲透精華液 22mL x 3件 (容量多於於一件貸裝) (5月4日限定)

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜KANEBO煥采滲透精華液套裝 $450 (價值$945)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ Sisley 王牌升級版全能乳液套裝 $1,850 ( 價值 $3,710 ， 5 折 ) ．升級版全能乳液125ml ．香花潔膚乳100ml ．花香潤膚水100ml ．植物修護面霜10ml ．全效深層保濕精華5ml ．全效深層保濕乳霜4ml ．活膚再生眼唇霜2ml (4 月28日限定)

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Sisley 王牌升級版全能乳液套裝 $1,850 (價值$3,710，5折)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ Cl é de Peau Beaut é 鉑鑽柔膚無瑕粧容組合 $1,830 ( 價值 $2,680) [首次登場] 融合護膚及彩妝科研，修飾瑕疵和持續改善肌膚問題，締造完美妝容。 ．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 125ml ．Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 37ml ．Refining Pressed Powder鑽光透亮蜜粉餅 5g ．Micellar Cleansing Water卸粧潔膚水 20ml ．Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml ．Hydro-softening Lotion鉑鑽凝亮柔膚水 30ml ．Essential Refining Essence極致無瑕精華水 30ml ．Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 粧前乳霜 (光采柔滑) SPF25 PA++ 3ml ．Cotton化粧棉 14片 ．Perfect Lash Mascara完美睫毛液體驗裝 ．Eyelash Curler睫毛夾

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚無瑕粧容組合 $1,830 (價值$2,680)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ APIVITA 完美潔膚保濕面膜套裝 $299 ( 價值 $855 ， 35 折 ) 套裝包括： ．綠瓷土深層潔膚面膜8ml x 4 包 ．葡萄抗皺緊膚面膜8ml x 4 包 ．星晨花保濕抗氧化面膜8ml x 4 包 ．蜂皇漿緊緻活膚面膜 8ml x 4 包 ．蜂膠重塑輪廓精華油 10ml ．APIVITA 運動毛巾 (5 月1 日限定)

SOGO Thankful Week 2024必買清單｜APIVITA 完美潔膚保濕面膜套裝 $299 (價值$855，35 折)

SOGO Thankful Week 2024 必買清單｜ LANEIGE 皇牌補濕睡眠面膜 2 件套裝 $480 - $560( 價值 $835-$915) 最新推出膠原彈滑睡眠面膜，以牡丹及膠原蛋白複合物為核心成分，極致提升肌膚彈性及緊緻度。每瓶更蘊含45,000顆補濕光采凝珠，為肌膚形成補濕光采屏障。一夜醒來肌膚充滿活力，飽滿彈潤。 任選2件睡眠面膜 (膠原彈滑睡眠面膜60ml/水亮補濕睡眠面膜 70ml/細胞修復補濕睡眠面膜60ml) 送 ．细胞修復補濕睡眠面膜10ml (2件) ．水亮補濕睡眠面膜15ml (2件) ．膠原彈滑睡眠而膜10ml (3件)